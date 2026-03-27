25, 15, 3, 0.... 남성 정치인들은 이 충격적인 수치를 보라

큰사진보기 ▲"6.3지방선거부터 공천 확대 약속 지켜라"한국여성단체연합을 비롯한 여성단체 관계자들이 27일 서울 여의도 국회 정문 앞에서 기자회견을 열어 "6·3 지방선거 여성 후보자 공천 확대 촉구하라"고 외치고 있다. 이들은 "선거 때마다 각 정당은 여성 정치대표성 확대를 약속했지만 공천 결과는 그 약속을 외면해 왔다"며 "이번 6.3지방선거부터 각 정당은 최소 30퍼센트 여성 배치, 여성 전략 공천 등 여성 공천 확대 약속을 지켜 여성의 정치참여를 보장해야 할 것"이라고 강조했다. ⓒ 남소연 관련사진보기

기초지역구의원 25%

광역지역구의원 15%

기초자치단체장 3%

광역자치단체장 0%

큰사진보기 ▲"6.3지방선거부터 공천 확대 약속 지켜라"한국여성단체연합을 비롯한 여성단체 관계자들이 27일 서울 여의도 국회 정문 앞에서 기자회견을 열어 "6·3 지방선거 여성 후보자 공천 확대 촉구하라"고 외치고 있다. 이들은 "선거 때마다 각 정당은 여성 정치대표성 확대를 약속했지만 공천 결과는 그 약속을 외면해 왔다"며 "이번 6.3지방선거부터 각 정당은 최소 30퍼센트 여성 배치, 여성 전략 공천 등 여성 공천 확대 약속을 지켜 여성의 정치참여를 보장해야 할 것"이라고 강조했다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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이 숫자는 지난 제8회 전국동시지방선거(아래 지선) 결과 당선된 여성 의원·단체장 비율이다. 제9회 지선을 두 달여 앞두고 전국 75개 여성 시민사회단체가 여성 후보자의 공천 확대를 촉구하면서 국회 앞에 모였다.이들은 27일 오후 서울 영등포구 국회의사당 앞에서 기자회견을 열고 "각 정당이 선거 때마다 여성 정치 대표성 확대를 약속해 왔지만, 공천에서 여전히 여성 후보들은 지워지고 있다"라고 지적했다. 그러면서 "정당의 여성 대표성 확대 의지는 선언이 아닌 공천 명단으로 증명돼야 한다"라고 주장했다.이들은 광역자치단체장의 경우 특히 지선이 도입된 제1회(1995년)부터 여성이 한 번도 선출된 적이 없다는 점을 들어 "이는 권력과 권한이 더 많이 부여되는 자리로 갈수록 여성의 진입이 차단되고 있음을 보여준다. 정치적 자원을 남성이 독점하는 시스템을 강화하는 구조"라고 말했다. 또한 "당선 가능성이 낮은 지역에 여성 후보를 배치하는 기만적인 행태를 중단해야 한다"라고 지적했다.이날 한준호 더불어민주당 경기도지사 예비후보가 추미애 예비후보에게 '여성 가산점 10% 포기'를 종용한 언론 보도에 대한 비판의 목소리도 나왔다. 이정희 경기여성단체연합 사무처장은 "성평등한 정치 대표성은 일부 여성 정치인 진입 기회의 문제가 아니라 경기도민 모두의 삶을 결정짓는 민주주의의 기본 조건"이라고 말했다. 그러면서 "각 정당이 이번 선거를 통해 여성 정치 대표성의 실질적인 도약을 이뤄낼 것을 강력하게 촉구한다"라고 말했다.양이현경 한국여성단체연합 상임대표는 여성들이 주도했던 윤석열 탄핵 광장 이후 처음 열리는 지선에서는 "훼손된 민주주의를 바로 세우고 광장에서 나온 요구를 구체적으로 이행하기 위해 정치에서의 성평등 실현이 무엇보다 중요하다"라고 말했다. 이어 "20여 년 전부터 요구했던 여성 공천 30% 의무화는 아직도 이뤄지지 않고 있다. 남녀 동수의 동등한 정치 참여는 민주주의의 기본"이라고 지적했다.이들은 또한 현재 기초자치단체장 선거에서 여성 할당제를 적용하고, 이를 실현하기 위한 '전략 공천 확대'를 촉구했다. 현재 기초자치단체장 선거에서 여성 할당제는 법적 의무가 아니다. 김은주 한국여성정치연구소 소장은 "이는 단순한 제도의 미비가 아닌 국민 주권의 실질적인 구현이 정당의 무책임과 남성 중심 권력의 기득권에 의해 구조적으로 제약받고 있다는 걸 의미한다"라면서 "이미 기울어진 운동장에서 (경선과 같은) 경쟁은 더 이상 공정하지 않고 기존 남성 권력 구조를 재생산하는 수단으로 작동할 뿐이다"라고 했다.이지현 참여연대 사무처장(시민사회단체연대회의 정치개혁 특별위원회 위원장)은 "국회에서 지방선거를 60여 일 남겨두고 제도 개혁 논의가 본격화 됐다. 제도를 개혁하기는 많이 늦었지만 그럼에도 후보 공천 과정에서 특정 성별이 60%를 초과하지 않도록 공직선거법을 개정하라"라고 요구했다. 이어 "앞으로 성별 균형 공천을 하지 않는 정당에는 보조금을 감액하는 방식으로 정책 실효성을 담보하는 조치를 마련하고, 거대 양당 남성 중심 기득권 정치를 타파하고 정치 다양성을 보장하기 위해 비례대표를 30%로 확대하라"고 요구했다.이 처장은 "지선은 삶과 가장 밀접한 풀뿌리 민주주의의 장이지만, 여전히 남성 중심 구조가 굳건하다. 이는 단순한 불균형이 아닌 민주주의의 실패"라고 강조했다.