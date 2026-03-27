오송참사대책위 "국힘 김영환, 이범석 공천배제는 자업자득"

큰사진보기 ▲오송참사대책위 “김영환?이범석 공천배제는 자업자득” ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

오송참사유가족협의회 등 관련 단체가 국민의힘 김영환 충북도지사와 이범석 청주시장의 공천 배제 처분에 대해 환영 입장을 밝혔다.27일 오송참사유가족협의회와 오송참사생존자협의회, 오송참사시민대책위원회 등 3개 단체는 논평을 내고 "김영환 지사와 이범석 시장에 대한 공전배제는 자업자득"이라고 밝혔다.이들은 "2023년 발생한 오송 지하차도 참사로 검찰에 기소되었음에도 법적 책임이 없다며 뻔뻔한 모습을 보인 이범석 시장에 대해 청주시민의 분노가 반영된 결과"라며 "김영환 지사 공천 배제 결정도 마찬가지"라고 했다.그러면서 "오송지하차도 참사에 무책임으로 일관하며 유가족과 생존자, 충북도민의 분노를 외면해 김영환 지사를 국민의힘 공천관리위원회도 공천할 수 없었을 것"이라고 강조했다.오송참사 관련 단체는 "김영환 지사와 이범석 시장은 무소속으로 출마해 당선되지 않는 이상 7월부터는 더이상 충청북도지사와 시장이 아니다"라며 "이것으로 끝이 아니다. 검찰은 이제라도 김영환 지사를 기소하고 이범석 시장은 미호강 제방 관리 책임을 인정하고 법의 심판을 받아야 할 것"이라고 밝혔다.한편 국민의힘 지방선공천관리위원회는 26일 이범석 청주시장에 대해 공천배제 결정을 내렸다. 이에 앞서 지난 16일 김영환 충북도지사에 대해서도 같은 결정을 내렸다.