"재산도 외모도 아니었다" 예순에 비로소 깨달은 3가지

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큰사진보기 ▲AI를 활용, 예순 이후의 삶을 그렸다. ⓒ 이점록 관련사진보기

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"지금 내 곁에 누가 있는지,

내 몸은 평안한지,

마음은 너무 서두르고 있지 않은지."

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다

예순이라는 고개를 넘고 보니, 세상을 바라보는 시선이 비로소 잔잔한 호수처럼 제 자리를 찾는다. 젊은 날에는 손에 쥔 재산의 크기가 곧 마음의 근육이라 믿었고, 화려한 겉모습이 나를 지켜줄 갑옷이라 여겼다. 그것이 삶을 지탱하는 유일한 중력이라 믿으며 앞만 보고 달렸다.하지만 이제야 안다. 인생은 채우는 적립의 시간이 아니라, 깎이고 씻겨 내려가며 본질을 드러내는 조각의 과정이라는 것을. 세월이라는 모래톱이 휩쓸고 지나간 자리에 끝까지 남아야 할, 진정 소중한 것들은 따로 있었다.예순 이후의 삶을 지탱하는, 이전보다 더 절실해진 세 가지 본질을 짚어본다.나이가 들수록 삶의 모든 길은 결국 '사람'이라는 종착지로 모인다. 성과를 좇느라 숨 가빴던 젊은 시절, 우리는 종종 곁에 있는 이들의 온기를 당연한 공기처럼 여기며 살았다. 그러나 이제는 명확해진다. 삶의 질감을 결정하는 것은 화려한 이력이 아니라, "별일 없느냐"는 다정한 안부 한마디와 마주 앉아 나누는 따뜻한 밥 한 끼일 것이다.곳간이 가득해도 마음을 나눌 이가 없다면 인생은 황량한 벌판과 다를 바 없다. 세상의 박수보다 곁을 지키는 사람의 숨결이 더 귀하다는 것을 깨닫는 순간, 삶은 비로소 진정한 평안의 궤도에 부드럽게 안착한다.몸은 거짓말을 하지 않는다. 젊음이라는 견고한 방패 뒤에 숨겨 두었던 무리의 대가는 결국 정직한 몸의 신호로 돌아온다. 병원의 문턱이 유독 무겁게 느껴지는 건, 그곳에서 비로소 비켜갈 수 없는 세월을 마주하기 때문이다.아무리 진수성찬이 차려져 있어도 소화할 기력이 없고, 아름다운 풍경이 펼쳐져 있어도 함께 걸을 힘이 없다면 그것은 한 폭의 그림에 불과하다. 건강은 선택이 아니라 삶을 지탱해 줄 유일한 보루다. 오늘도 묵묵히 나를 견뎌준 몸을 조용히 어루만지며 고마움을 전한다.늘 무언가에 쫓기듯 살아왔다. 더 가져야 하고 뒤처지면 안 된다는 강박이 끊임없이 나를 몰아세웠다. 그러나 이제는 안다. 조금 느리게 걷는다고 세상이 무너지지 않고, 조금 비워 둔다고 삶의 결이 흐려지지 않는다.오히려 비워 둔 자리로 햇살과 바람이 스며들고, 그 틈에서 잊고 지냈던 삶의 감각들이 깨어난다. 마음의 속도를 늦출 때 비로소 발밑의 작은 풀꽃의 흔들림과 사람들의 깊은 눈빛이 또렷하게 들어온다. 행복은 멀리 있는 것이 아니라, 여유가 머무는 자리에서 조용히 피어난다.예순 이후의 삶은 더 많이 가지기 위한 경쟁이 아니다. 내가 이미 가진 소중한 것들을 얼마나 잘 '갈무리'하느냐의 시간이다. 그래서 요즘은 자주 멈춰 서서 스스로에게 다정한 질문을 한다.오늘도 나는 사람을 챙기고, 몸을 돌보며, 마음을 천천히 쉬게 한다. 거창한 소비보다 이 소박한 하루를 온전히 살아내는 것, 그것이 예순의 내가 세상에 건네는 가장 아름다운 대답이다.