장동혁, 대전 안전공업 분향소 조문... "깊은 위로"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 당대표가 27일 오후 대전시청 1층 로비에 마련된 대덕구 문평동 (주)안전공업 화재 희생자 합동 분향소를 찾아 조문하고, 유족에 위로의 말을 전했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 당대표가 27일 오후 대전시청 1층 로비에 마련된 대덕구 문평동 (주)안전공업 화재 희생자 합동 분향소를 찾아 조문하고, 유족에 위로의 말을 전했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표 등 국민의힘 지도부가 27일 오후 대전시청 1층 로비에 마련된 (주)안전공업 화재 희생자 합동분향소를 찾아 조문했다.장 대표는 방명록에 '삼가 희생자분들의 명복을 빕니다'라는 글을 남긴 뒤, 희생자들의 위패 앞에 머리를 숙이고 헌화했다.조문을 마친 그는 "다시 한번 이번 화재에 대해서 안타까움을 표한다"며 "희생자분들의 명복을 빈다"고 말했다.그는 또 "유가족분들께도 깊은 위로의 말씀을 드린다"면서 "정부에서 신속하게 필요한 조치를 할 수 있도록 국회에서도 챙겨보겠다. 그리고 국회가 도움을 드릴 수 있는 일이 무엇인지 살펴서 국회에서도 최대한 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.장 대표는 민주당이 발의한 '건축물관리법 일부법률개정안'에 대한 협조 여부를 묻는 질의에 "이런 사고에 대한 법안은 누가 발의하는지가 중요하지 않다"며 "발의된 법안이 있다면 신속하게 심의해 충실하게 내용이 담길 수 있도록 국민의힘도 최대한 협조하겠다"고 약속했다.해당 법안은 국회 국토교통위원회 더불어민주당 박용갑 의원(대전 중구)이 지난 26일 대표 발의한 법안으로, 건축물 정기 점검과 화재 안전성능보강 대상에 '공장'을 포함하는 내용이 핵심이다.한편 장 대표는 합동분향소 조문 이후 이장우 대전시장과 비공개 면담을 갖고, 사고 수습 및 지원 방안 등에 대해 의견을 나눴다.