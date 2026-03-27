다주택자라면 과장급도 정책 배제? 청와대 "보유 현황 파악 중"

청와대가 27일 언론 공지를 통해 "관계부처와 청와대에서 부동산 정책 담당자의 다주택 등 부동산 보유 현황을 파악 중"이라며 "현황 조사 후 관련 업무 배제 조치 시기 등에 대해서는 검토 중"이라고 밝혔다.
이재명 대통령의 '다주택 공직자 부동산 정책 배제' 지시에 따라 관련 부처 과장급 공무원까지도 부동산 정책 논의에서 배제될 수 있다는 보도에 대한 입장이다.
<한겨레>는 이날 청와대 고위 관계자 발언을 빌어 '국토교통부, 재정경제부, 기획예산처 등 각 부처 다주택자 과장급 공무원까지 부동산 정책 입안 과정에서 배제하는 방안이 검토 중'이라고 보도했다. 아울러 "각 부처는 부동산 정책에 관여하는 과장급 이상 공무원에게 개인정보 제공 동의를 받아 다주택자, 비거주 고가주택 소유자를 확인하고 있다"고도 전했다.
청와대에서 '과장급 이상 공무원 부동산 현황 파악'이 진행 중임을 밝힌 만큼 조만간 '업무 배제 기준' 등이 구체적으로 결정될 것으로 보인다.
앞서 이 대통령은 22일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "부동산 정책의 논의·입안·보고·결재 과정에서 다주택자·비거주 고가주택 소유자·부동산 과다 보유자를 배제하도록 청와대와 내각에 지시했다"고 밝혔는데, 이때 언급한 고가주택과 과다보유의 기준 또 배제돼야 할 정책 담당자의 직급 등이 명확히 정해져야 한다는 지적이 나온 바 있다(관련 기사 : 이 대통령, 부동산 정책에서 '다주택 공직자 배제' 지시 https://omn.kr/2hgkh
).
이러한 기준 설정과 별개로 청와대 참모들은 다주택 처분에 속도를 내는 중이다.
조성주 인사수석은 세종시 복합건물을, 문진영 사회수석은 배우자 명의의 부산 소재 단독주택을 처분한 것으로 확인됐다. 강유정 대변인은 경기 용인시 아파트를 처분했다. 특히 이상훈 국토교통비서관은 본인과 배우자 명의로 보유한 주택 3채를 모두 내놓은 것으로 알려졌다.