사발통문은 동학의 평등사상의 징표

큰사진보기 ▲사발통문1893년 11월 대뫼 마을 송두호 집에서 만든 사발통문. 혁명의 대의명분과 행동강령을 적확하게 표현하고 있다. ⓒ 이영천(동학농민혁명기념관 촬영) 관련사진보기

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덧붙이는 글 |

[횃불·촛불·응원봉, 동학농민혁명]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

고부 말목장터에서 치켜든 동학농민혁명의 불길은 호남과 영남, 충청지역으로 확산되었다. 지난날의 민란이 일부 지역에 국한되었다가 진압된데 비해 크게 다른 양상이었다. 그 이유는 무엇일까. 그 바탕에 '비범(非凡)한 범인(凡人)' 전봉준 등 지도자와 기층민중 특히 동학교도와 깨어있는 중민(衆民)이 있었기 때문이다.고부 서부면 죽산리 송두호의 집에서 작성된 사발통문은 거사를 주도한 전봉준·송두호·정종혁·송대화·김도삼·송주옥·송주성·황홍모·최흥열·이봉근·황찬호·김응칠·황해오·이문행·송국섭·이성하·전여옥·최경선·임노홍· 송인호 등 20명이다.20명 가운데 전봉준·정종혁·송대화·최명선·송주옥·손여옥·송두호·김도삼 등 8명은 동학교도이고, 나머지 사람들도 천도교에서 사용하는 '암(庵)'자 돌림의 별호를 가진 점 등으로 보아 대부분 동학교도였을 것으로 추정된다.이에 따라 그동안 학계에서는 사발통문의 제작이 거사 주도자를 드러내지 않기 위해서인 것으로 해석되었다. 사발통문은 본래 "주모자가 누구임을 드러내지 않기 위하여, 참여자의 성명을 둥글게 돌려 적은 통문"이란 의미의 보통명사로 인식되었다.사발통문에는 △ 고부성 격파와 군수 조병갑 효수 △ 군기창고·화약고 점령 △ 탐관오리 격징△ 전주성 함락과 경사(서울) 직향 등이 담겼다. 지배층에는 어김없는 반역행위이다. 당시 반역·반란은 노륙지전(孥戮之典)의 연좌죄(죄인의 아내나 아들을 함께 사형에 처하는 형률)가 적용되는 시대임을 감안할 때, 주동자 은폐 아닌 평등한 세상을 만들고자 한 이들이 둥근 사발형에 이름을 나란히 쓴 것은 동학의 평등정신의 발로였다고 할 것이다.동학은 수운의 '시천주(侍天主)' 즉 "모든 사람은 평등하다"는 정신이어서 서명을 상하가 아닌 옆으로 쓴 것이다. "동학은 평등사상을 기반으로 민주주의적 사회관계의 발전을 촉구하고 있고 공동체주의에 입각한 공생적 사회관계를 표방하고 있다."( 임형진, <동학의 정치사상>, 280쪽, 모시는 사람들, 2002)고부에서 발진한 혁명의 수레바퀴는 굉음을 내면서 삽시간에 인근으로 번졌다. 머뭇거리던 항민(恒民)들도 주춤거리던 원민(怨民)들도 머리에 흰 수건을 동여매고, 죽창을 꼬나들고 광제창생의 대열에 합류했다. 소문이 꼬리를 물고, 더러는 사발통문을 통해 참여자가 증폭되면서 이 지역은 혁명의 열기로 가득찼다. 사발통문에 제시한 4대 목표로 볼 때 즉흥적인 결정이 아니라 오래 전부터 구상하고 검토한 내용임을 알 수 있다. 따라서 고부봉기의 잉태기점은 상당히 앞당겨져야 할 것이다.동학혁명에 지극히 비판적인 매천 황현의 기록이다.(전봉준은) 같은 당 김개남·손화중·최경선과 모의하여 대사를 일으켜 전화위복의 계책으로 백성을 꽤내고, 동학은 "하늘을 대신하여 세상을 다스리고, 보국안민을 한다"고 소리 높여 외치며, 살인과 약탈을 하지 않고 오로지 탐관오리만을 용서하지 않았다. 이에 백성들이 호응하며 전라우도 연해 지역 십 여 고을에서 일시에 호응하여 열흘이 못 가서 수만 명에 이르렀다. 동학이 난민과 결합한 것은 이로부터 시작되었다.황현이 지목한 '난민'은 관리들의 가렴주구에 삶의 터전을 빼앗긴 백성들이다.