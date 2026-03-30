고부에서 첫 횃불을 들다

큰사진보기 ▲군자정조병갑이 여흥을 즐겼다는 군자정. 수탈이 심했던 고장답게, 군수를 역임한 관리들 공덕비 목이 죄 잘려 있다. 사진 오른쪽 산이 관아가 있던 성황산. ⓒ 이영천 관련사진보기

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덧붙이는 글 |

[횃불·촛불·응원봉, 동학농민혁명]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

나비의 작은 날개짓이 태풍을 일으키는 형국이었다.1894년 2월 16일(음력 1월 11일) 새벽 전라도 고부에서 동학농민혁명의 불꽃이 타올랐다. 만석보 남쪽인 말목장터에서 모인 고부의 동학도인들과 농민들은 전봉준을 영도자로 추대하고 악명높은 탐관오리 고부군수 조병갑의 응징 등 네 가지를 결정하였다. 이들은 고부군 서우면 죽안리 송두호의 집을 도소(都所)로 정하고 사발통문에 서명자와 결의 내용을 담았다.첫째, 고부성을 점령하고 조병갑을 목베어 죽일 것.둘째, 군기고와 화약고를 점령할 것.셋째, 군수에게 아부하여 백성을 침탈한 탐리를 엄하게 징벌할 것.넷째, 전주감영을 함락하고 서울로 곧바로 진격할 것.네 가지 행동 목표를 결정하고 사발통문을 통해 각지의 접주와 유력 도인들에게 알렸다. 철종 말년에 삼남일대에서 일어난 민란과는 확연히 다른 양상의 봉기였다. 삼정문란과 봉건적인 가렴주구, 탐관오리들의 탐학이 극심했던 호남지방에서 민란의 수준을 넘어서는 봉기가 시작되었다.당시 고부는 그 일대의 고을 중 가장 번성했던 곳이다. 고부는 그 관할지역 안으로 동진강·정읍천, 고부천, 팔왕천, 초간천 등이 흘러 고부평야, 팔왕평야, 이평(배들)평야, 백산평야, 초강평야·수금평야, 화호평아 등이 형성되어 비옥한 농토를 가지고 있었을 뿐만 아니라 서 해안의 풍부한 해산물까지 얻을 수 있어 천혜의 낙토였다.이런 만큼 탐학한 관리들이 눈독을 들일 만한 고을 임에 틀림없었고, 또 여기서 수탈한 알곡을 일본으로 수출할 수 있는 줄포항까지 갖추고 있었다. 마침 이곳에 저 악명 높은 조병갑이 군수로 부임해 왔고, 그는 부임 초부터 온갖 가렴주구를 일삼고 있었던 것이다. 고부의 대소 군민들은 더 이상 참을 수 없는 지경에 이르렀다.(우윤, <전봉준과 갑오농민전쟁>, 147쪽, 창작과 비평사, 1993.)고부에 먹을 거리가 많다보니, 이 지역 군수에 눈독을 들이는 자가 많았다. 중앙에 든든한 배경이 있는 자들이었다. "역대 수령들의 재임기간 계산한다면 1573년(선조 6년)부터 1755년(영조 31년)까지 약 180년 동안에 133명의 군수들이 교체되어 재임기간이 1년 1개월 반 정도이고, 그 가운데서 1628년(인조 6년)에서 1644년(인조 22년)까지 17년 동안에 18명의 수령이 교체되어 평균 1년도 채 못 된다."( 최기성, <동학과 동학농민혁명운동>, 175쪽, 서경, 2002)동학농민혁명의 직접적인 발단이 된 고부군수 조병갑의 적폐는 다음과 같다.(그는 풍양조씨로 전 충청도관찰사 조병식과 당시 관찰사 조병호와 일족이며, 이조판서 심상훈과 사돈 관계이다)1. 민보(民洑) 아래 새로 보를 쌓아 상답(上畓)은 1두락에 2두(斗), 하답은 1두씩의 세를 부과하여 모두 7백여 석의 벼를 거두어 들였다. 이를 예동 두전 백산 등의 세 곳에 쌓아 놓으니 원성이 비등하였다.2. 진황지를 백성에게 경작시키고 추수 뒤에 늑정하였다.3. 부호한 농민에게 불효·불목·음행·잡기 등의 애매한 죄목으로 2만여 냥의 재산을 늑탈하였다.4. 대동미를 청백미로 16두씩 징수하고는 국고에는 취미로 납부하여 그 이자를 착복했다.5. 태인현감을 지낸 부친 비각을 세운다고 1,000여 냥을 거두었다.6. 보를 쌓는데 남의 산에서 거목을 베어서 썼으며, 노역을 시키고 임금을 주지 않았다.(앞의 책, 135쪽)고부봉기 이전의 관련 주요 일지를 살펴본다.(1893년) 2월 12일 - 동학교도 손병희 등의 광화문 신원복합상소.2월 14일 - 전주 부근에 모인 동학당이 파견한 총대 20여 명이 상경, 서울Cifford 학당 문에 서양을 비난하는 통문 붙임.2월 18일 - 미국인 H. G. Jones의 교회당에 빨리 본국으로 돌아가지 않으면 오는 3월 7일 성토하겠다는 방문 붙임.2월 20일경 - 프랑스 공관에 짐을 꾸려서 돌아가지 않으면 3월 9일 공격하겠다는 방문 붙임.3월 2일 - 일본영사관 담벽에도 일인을 물리치자는 내용의 방문 붙임.3월 6일 - 동학도들이 부산성문에 일본을 물리치자는 방문 붙임.3월 10일~30일 - 보은집회.3월 21일 - 금구원평 집회.3월 26일 - 도어사 어윤중이 보은에 와서 효유한데 대해 동학도들은 창의육성 허현·이중창·서병학·이희인·손병희·조재하·이근풍 등의 이름으로 자기들의 원뜻은 '척왜척양'인데 비류(匪類)처럼 취급한다고 호소.3월 27일 - 전라도 영광 등지에서 동학도 백여 명이 보은에 도착.3월 28일 - 수원접소에 동학도 약 6~7백 명 도착.3월 29일 - 상주·선산의 동학도 백여 명과 태안의 동학도 수십 명 보은에 도착.3월 30일 - 보은에서 동학도 해산 시작.4월 10일 - 의정부에서 호서의 서병학, 호남의 전봉준, 서장옥을 체포할 것을 건의.4월 11일 - 고부에서 전봉준이 농민 40여 명과 관아로 가서 조병갑에게 불법행위 시정 요구. (한국역사연구회 지음, '1894년 농민전쟁 일지', <1894년 농민전쟁 연구 5>, 271쪽, 역사비평사, 1996)