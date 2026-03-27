"관리비 줄이고 안전 높인다"…강병덕 생활밀착 주거공약 공개

큰사진보기 ▲더불어민주당 강병덕 하남시장 예비후보가 공동주택 주거환경 개선과 관리비 부담 완화를 위한 생활밀착형 공약을 발표했다. ⓒ 강병덕 캠프 관련사진보기

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더불어민주당 강병덕 하남시장 예비후보가 공동주택 주거환경 개선과 관리비 부담 완화를 위한 2호 생활밀착형 공약을 발표했다.강 예비후보는 27일 '행복 아파트 만들기' 프로젝트를 제시하며 "하남시민 다수가 아파트 등 공동주택에 거주하는 만큼 주거 안전과 편의 개선을 시정의 핵심 과제로 삼겠다"고 밝혔다.이번 공약의 핵심은 공동주택 보조금 확대다. 강 예비후보는 "현재 지원 규모로는 시민 수요를 감당하기 어렵다"며 "연차적으로 예산을 늘려 최종적으로 연간 10억 원 수준, 기존 대비 두 배까지 확대하겠다"고 설명했다.세부적으로는 노후 시설 개선에 방점을 찍었다. 외벽 도색과 방수 공사뿐 아니라 CCTV, 가로등, 화재감지기 교체 등을 지원하고, 어린이놀이터를 안전 기준에 맞게 재조성하겠다는 계획이다. 최근 다수 단지에서 관련 보조금 신청이 이어지고 있는 만큼 지원 범위를 시 전역으로 확대하겠다는 구상이다.노후 승강기 교체와 에너지 리모델링 지원도 포함됐다. 단열 및 창호 개선 등 그린 리모델링을 통해 난방비 등 관리비 절감을 유도하고, 경비·청소 노동자의 휴게시설 개선도 함께 추진하겠다는 방침이다.또 아파트 단지에서 발생하는 가지와 낙엽 등 수목 부산물을 연 2회 무료로 수거해 재활용하는 방안도 제시했다. 처리 비용을 줄이는 동시에 자원 순환 효과를 기대할 수 있다는 설명이다.아울러 강 예비후보는 공동주택과 오피스텔 관리비의 투명성 문제도 언급했다. 그는 "집합건물 관리비가 사각지대로 남아서는 안 된다"며 "시 차원의 관리·감독을 강화해 시민들이 체감할 수 있는 주거 만족도를 높이겠다"고 강조했다.한편, 강 후보는 '하머니 인센티브 확대'와 '행복 아파트 만들기'에 이어 ▲ 공공심야병원 및 주말 소아진료 권역별 확대 ▲ 등하굣길 안심 환경 조성 등 시민들의 삶에 곧바로 직결되는 체감형 생활 공약들을 연이어 발표할 예정이다.