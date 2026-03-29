다이소 간 마흔아홉 가장이 장바구니에 채워 넣은 것

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큰사진보기 ▲뭐든지 '다~있다'는 빨간 간판 상점의 화장품 코너 ⓒ 문현호 관련사진보기

[클렌징 밀크(선발 투수)]

[미스트 토너(유격수)]

[레티놀 앰플(승리조)]

[수분 미백 크림(탄탄한 내야진)]

[선크림(전담 마무리 투수)]

큰사진보기 ▲잘생겨진다는데 5000원쯤이야... ^^;; ⓒ 문현호 관련사진보기

한국말에서 '쉰'이라는 단어는 참 묘합니다. 열의 다섯 배가 되는 숫자를 뜻하기도 하지만, 음식이 변질됐을 때 나는 '쉰내'의 그 '쉰'을 떠올리게도 하니까요.쉰을 목전에 둔 나이가 된다는 건, 어쩌면 인생의 가장 싱싱한 유통기한을 지나 서서히 쉰내를 풍기는 존재가 되어갈지도 모른다는 선고처럼 들려 서글퍼질 때가 있습니다. 익어가는 게 아니라, 혹시나 상해가고 있는 건 아닐까 하는 두려움 같은 거죠. 그래서였을까요. 불현듯 저도 '산소 같은 아저씨'나 '꽃을 든 아저씨'가 한번 되어보고 싶어졌습니다.돌이켜보면 저는 예전부터 얼굴에 무언가를 찍어 바르는 행위 자체를 귀찮고 번거로워했습니다. 그보다 더 솔직한 속내를 들여다보자면, 그런 행위가 왠지 좀 '쫌스럽다'고 생각했던 것 같습니다. 사내 대장부가 거울 앞에서 얼굴을 토닥이며 가꾸는 모습이 자질구레해 보인다고 여겼던 거죠. 그저 세수하고 나서 무심히 물기만 툭 닦아내고, 아무것도 바르지 않은 맨 얼굴로 세상에 나서는 것. 왜 그랬는지 모르겠지만 '시크한 부산 남자'라면 그래야 한다고 생각했습니다.하지만 '시크함'도 싱싱할 때나 부리는 멋이지, '쉰 것'이 될지도 모른다는 걱정 앞에서는 장사가 없더군요. 자존심을 지키려다 상해버릴 바엔, 차라리 조금 '쫌스러워'지더라도 향기롭게 익어가는 쪽을 택하기로 한 겁니다. 화장품 코너를 새삼스레 기웃거리는 게 혹여나 '영포티'의 뒤늦은 발악처럼 보일까 주춤하기도 했지만, 이내 무릎을 탁 쳤습니다. 놀리려면 놀리라죠. 나는 곧 '피프티'니까요.막상 화장품을 사려니 이게 또 고역입니다. 상호에 대놓고 젊음이 들어가 있는 올리브영에는 도무지 들어갈 엄두가 나지 않았고, 인터넷으로 화장품을 사려고 해도 뭐가 뭔지 알아야 살 텐데, 뭘 사야 할지도 모르니 이것도 대략 난감입니다. 결국 제가 선택한 곳은 착한 가격표가 붙은 다이소였습니다.이 상점에서 파는 화장품들은 가격도 참 착합니다. 단돈 5000원. 별다방 커피 한 잔 값으로 회춘을 시도해 볼 수 있다는 건, 당최 얼굴에 뭘 바르는 걸 번거로워하던 저 같은 사람에게 조차 더 없이 합리적이고 매력적인 제안이었습니다.어차피 모르는 브랜드 이름이나 레티놀이니 세라마이드니 하는 외계어 같은 성분들은 도무지 읽히지 않으니, 대신 '주름 개선'과 '늘어진 모공 관리'라는 기능에만 집중하며 장바구니를 채워봅니다. 어느새 입문자의 바구니에는 하루키가 말한 '작지만 확실한 행복들'이 하나둘 채워집니다.식탁 위에 늘어놓은 5000원짜리 화장품들을 보니 시즌 개막전을 앞둔 더그아웃 같습니다. 성분표는 여전히 까막눈이지만, 제 방식대로 이 녀석들에게 '야구 포지션'을 주고 나니 비로소 보직이 선명해집니다.: 경기의 시작을 책임집니다. 비누로 얼굴을 박박 문지르는 강속구 위주의 '공격 세안'이 아닌, 노폐물만 살살 달래서 잡아내는 노련한 제구력의 선발 투수입니다. 피부 장벽이라는 홈플레이트를 훼손하지 않는 부드러운 유인구가 일품입니다.: 세안 후 수분이 홈으로 쇄도해 증발하기 전, 찰나의 순간에 칙칙 뿌려 잡아야 합니다. 넓은 수비 범위와 빠른 송구 능력이 관건인 수비의 핵심 보직입니다.: 주름과 늘어진 모공이라는 실점 위기 상황에서 투입되는 확실한 카드입니다. 5000원이라는 저렴한 몸값이 무색하게, 노화라는 타자의 방망이를 헛스윙하게 만드는 가장 강력한 구질을 가지고 있습니다.: 앰플이 잡아놓은 승기를 끝까지 유지하기 위한 1, 2루수입니다. 수비수들이 피부 장벽을 더블 플레이로 엮어 추가 실점을 막고, 미백 성분은 칙칙해진 경기장의 조명을 환하게 켭니다.: 9회 말, 자외선이라는 강타자를 상대로 등판합니다. 이 녀석이 제구에 실패해 무너지면 오늘 공들인 모든 수비는 물거품이 됩니다. 허옇게 뜨지 않고 깔끔하게 경기를 셧아웃시키는 세이브왕입니다.야구가 흐름의 스포츠이듯, 피부 관리도 순서와 타이밍이 전부입니다. 선발 투수인 클렌징 밀크를 올릴 땐 서두르지 않고 하얗게 변하는 '유화 과정'을 충분히 거치며 하루의 피로를 마운드에서 털어냅니다. 수분이 도망가기 전 미스트 토너를 뿌리고, 필요한 곳엔 앰플로 정확히 번트를 댑니다.이어지는 수분 크림은 앰플이 채워준 영양분이 날아가지 않도록 내야를 촘촘하게 메워 성벽을 쌓는 과정이죠. 안색이 칙칙한 날엔 미백 크림이라는 '분위기 메이커'를 투입해 어두워진 경기장 분위기를 한순간에 환하게 바꾸기도 합니다. 마지막으로 외출 전 선크림으로 문을 걸어 잠그면 오늘의 경기는 완벽하게 종료됩니다.마흔아홉. 이른바 아홉수 끝자락에서 맞이한 시즌 9회 말은 생각보다 긴박합니다. 이제는 화려한 홈런 쇼로 인생 한 방 역전을 노리기보다, 내 마운드를 끝까지 책임지는 '자책점 관리'가 더 절실한 시기라는 생각입니다. 거울 속 푸석한 안색은 그동안 스스로를 방치한 결과로 쌓인 실책의 흔적이었습니다.꼭 젊고 비싼 투수만이 경기를 막아내는 건 아닙니다. 이번 WBC의 노경은 선수를 보십시오. 전성기의 강속구는 아닐지라도, 산전수전 다 겪은 베테랑의 정교한 제구력과 노련함이 때로는 100마일 광속구보다 더 위력적인 법입니다.비싼 화장품이야 당연히 좋겠지만, 자식의 학원비나 가족의 외식비 앞에서는 정작 본인을 위해 만 원짜리 한 장 꺼내기도 주춤하게 되는 것이 제 또래 아저씨들입니다. 그런 우리에게 5000원짜리 화장품은 비싼 몸값 대신 오직 실력으로 승부 하겠다는 노장 투수의 투혼이자, 나 자신을 향한 정중한 배려가 될 수도 있지 않을까요?삶의 품격이 반드시 값비싼 라벨에서만 오는 것은 아닐 겁니다. 그것은 매일 아침 거울 앞에서 나라는 팀을 포기하지 않고 정성껏 매만지는 '끈질긴 수비 정신'에 있을 수 있습니다. 이 투박한 시도가 젊음을 향한 뒤늦은 집착으로 보일까 걱정하지 마십시오. 우리는 그저 스스로를 방치하지 않기로 결심한, 자기 삶의 영원한 주인공이니까요.