"이란 파병 요구 반대한다", 전국 대학가에 반대 대자보 물결

큰사진보기 ▲대학생들이 각각 대구대, 전남대에 부착한 대자보. ⓒ 김용환 관련사진보기

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미국과 이스라엘이 이란을 침공한 지 거의 한 달이 되어간다. 이번 침공은 선전포고와 안보리 결의를 거치지 않은 국제법 위반의 침략 전쟁이었다.명분 없는 전쟁으로 수많은 이란 민중이 목숨을 잃었고, 전 세계 경제가 흔들렸다. 이 와중에 트럼프 대통령은 호르무즈 해협으로의 파병을 요구하며 한국과 일본 등을 압박하고 있다.이란이 봉쇄 중인 호르무즈 해협은 매우 좁고 이란의 접근 거부 전력이 매우 많아 작전을 펼치기에 매우 불리하다. 따라서 미국의 파병 요구는 곧 우리나라 청년들에게 미국을 위한 총알받이가 되라는 압박과 다름없다.이에 따라 미국 내정간섭 반대 대학생 운동본부(반미본)의 대학생들이 지난 18일부터 27일까지 전국 대학가에 이란 파병을 반대하는 내용의 대자보를 부착했다.서울과학기술대학교에 부착된 대자보는 "미국의 이란 침공은 유엔 안보리의 승인도 없이, 심지어 이란과의 협상 중에 갑자기 시행된 것"이라며 미국의 이란 침공에 대해 "명분도 근거도 없는 선제타격"이라고 지적했다.이어서 "호르무즈 해협에 한국군을 파병한다는 것은 한국이 미국의 전쟁범죄에 동조하는 것"이라고 주장했다.건국대학교에 부착한 대자보는 "(미국의 파병 요구는) 말도 안 되는 요구"라고 지적하며 "침략전쟁에 국군이 참전하는 것은 헌법에 어긋난다"라고 밝혔다.전남대학교에 부착한 대자보는 "우리가 파병하면 이란 입장에서는 적대 행위로 간주할 것"이라면서 "우리에게 득도, 명분도 없는 미국의 침략 전쟁에 파병하지 말라"고 주장했다.대구에 부착된 대자보는 "어떤 형태로든 전쟁에 휘말리는 것은 용납할 수 없다"라며 "우리에게 필요한 것은 '미국의 전쟁'이 아닌 '국민의 안전'이다"라며 미국의 파병 요구에 강력히 반대하는 뜻을 밝혔다.반미본은 서울의 경희대·과기대·덕성여대·서울대·서울시립대·성공회대·성신여대·세종대·추계예대·한국외대·홍익대, 경기의 경기대·아주대, 대전의 목원대·충남대·한남대, 광주의 전남대, 대구의 경북대·계명대·대구가톨릭대·대구대·영남대, 부산의 동아대·부경대·부산대 등에 대자보를 부착했다.한편 대학생들은 '미국의 파병 강요 결사반대 대학생 서명운동'을 진행 중이다. 서명운동은 4월 10일까지 진행되며, 이후 4월 11일에 미 대사관에 제출할 예정이다.