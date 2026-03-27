뿌리를 찾아가는 사람들, 대종회 총회를 다녀왔습니다

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"학교에서 역사를 배우듯이 가정에서도 집안의 내력과 전통이 있습니다. "

큰사진보기 ▲대종회가 20여년 전 새로 발간한 족보 전집 ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대종회 정기총회 현장, 임원과 종친회원들이 회의를 하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

지난 26일 '대종회 총회'에서 최연장자인 증조 할아버지뻘 종친이 이같이 말했다. 종친은 이어 "평소 자식과 손자들에게도 조상의 뿌리와 은덕을 잊지 말 것을 강조하고 있다"라고 덧붙였다. 이날 '평창 이씨' 대종회 정기총회를 다녀왔다. 아버지가 1960년대부터 수십 년 종사한 후 일가 아저씨가 몇 년 이끌었던 종친회에서 내가 직무를 이어받으며 참석한 것이다.요즘 세상에 조상의 뿌리를 찾는 사람이 얼마나 될까. 하지만 이러한 세태와 달리 남들이 알아주지 않더라도 조상을 기리는 공동체가 있다. 같은 성씨 모임인 종친회와 이들의 집합체인 대종회다. 아버지는 종친회 회장이면서 대종회 임원으로서 두 번의 족보 편찬 사업에 참여하는 등 오랫동안 활동했다. 족보를 편찬할 때마다 나에게 그 과정을 세세히 설명했다. 그리고 이북고향 개풍군 집성촌에 살 때 선산에서 제사를 지내는 어른들로부터 족보 이야기를 들은 기억도 들려주었다.이때 우리나라 천주교인으로 최초로 세례를 받고 순교한 '이승훈 할아버지'가 우리 조상이라는 사실에 새삼 놀랐다. 이는 내가 우리 종중의 족보와 뿌리에 대한 관심을 갖게 하는 계기였지만, 종친회에 참여하고 운영하는 일은 아버지 같은 집안 어르신들의 일로 치부하기도 했다.이날 총회 분위기는 조용하고 차분했다. 모인 사람 대부분 각 '종파' 종친회를 대표하고 자기 '씨족'에 관한 일은 족보 꿰듯 해박한 분들이다. 그에 비하면 나는 신출내기다.여기서는 서로 인사하면서 종파와 항렬부터 밝힌다. 일반적으로 이름과 직함 위주로 인사하는 것과는 사뭇 다르다. 나이가 적더라도 항렬이 높으면 어른 대접을 깍듯이 받는다. 우리 세대는 그나마 '함자'와 '본관'을 이야기하지만, 다음 세대는 이것에 대해 제대로 배우지 못해 종친회 정서와 전통을 이해하는 사람이 많지 않다. 이날 모인 종친들 대부분 60세 이상이었다.대개 친목회가 그렇듯 종친들이 모두 모인 대종회도 회장 등 임원진 몇 사람이 조직을 이끌어간다. 결코 하고 싶은 감투가 아닌 것을 알면서 봉사하는 것이다. 종친회 회장을 맡을 사람이 없어 임기 3년의 자리를 10년 이상 맡는 경우도 허다하다.그렇더라도 대종회장은 종친이라고 아무나 맡을 수 있는 자리가 아니다. 여기서는 조상의 뿌리와 연보 등 유학에 해박한 사람이 존경을 받는다. 실제 대종회를 이끄는 것도 이들이다. 또한 대부분 할아버지와 부모에 이어 몇 대에 걸쳐 종친회 활동을 몸소 익힌 사람들이다.종친회원들은 세상에는 다양한 삶이 있지만 최종엔 자신의 조상의 뿌리를 찾아간다고 믿는 사람들이다. 이러한 신념과 자부심은 마치 역사를 기록하고 연구하는 역사가의 자세와 비슷하다. 족보를 통해 가계를 전승하고 기억할 수 있는 것도 이들 종친들 노력 덕분이다.10여 년 전만 해도 대종회 총회에는 100여 명이 참석했는데 이제는 반으로 줄었다고 한다. 이러한 현상은 갈수록 점점 심해질 것이다. 족보가 '전자 족보'로 대체되고 족보를 접하는 기회는 점차 줄고 있다. 할아버지 이름조차 제대로 모르는 손자가 있다는 사실은 이러한 사정과 무관치 않을 것이다.대종회에 얻은 교훈은 우리 자신은 근원을 찾아가는 존재라는 사실이다. 조상의 뿌리와 전통을 지키는 숭고한 가치가 있기 때문이다.