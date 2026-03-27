북한산 능선 한눈에, 은평한옥마을 가면 들러보세요

북한산의 웅장하고 아름다운 능선과 멋진 암봉 아래 운치 있게 자리한 은평한옥마을(서울시 은평구 진관동). 2014년 12월 수도권에서 최대 규모로 조성한 신(新) 한옥 전용 주거 단지이다. 2층 형태의 현대식 한옥마을 안에는 한옥 카페와 숙박 시설은 물론 은평역사한옥박물관, 삼각산 금암미술관, 북한산 자락 근린공원, 사찰 진관사 등이 있다.
은평구에서는 '은평한옥마을 8경'을 조성해 볼거리를 풍성하게 채우고 있다. 은평문화관광 누리집
에 은평한옥마을 8경에 대한 안내, 위치 등이 잘 나와 있다. 서울 지하철 3호선 녹번역(701번)과 구파발역(7211번, 7723번)에서 은평한옥마을까지 가는 지선버스가 있으며 약 15~20분 걸린다. '하나고·삼천사·진관사 정류장'에서 내리면 된다.
봄날 거닐기 좋은 은평한옥마을
은평한옥마을 일대에 자리한 8경은 다음과 같다. 제8경 은평한옥마을 골목, 제7경 맹꽁이 서식지, 제6경 은평한옥마을 느티나무, 제5경 태극기 비, 제4경 진관사 계곡, 제3경 진관사, 제2경 삼천사, 제1경은 숙용심씨 묘표다.
은평한옥마을은 전국의 한옥마을 가운데 최고의 자연미가 어우러진 곳이지 싶다. 천복지지(天福之地)의 길지(吉地) 명당이라는 누리집의 소개말은 과장이 아니다. 마을 뒤로 원효봉, 의상봉, 비봉 향로봉 등 북한산의 멋진 능선과 암봉들이 수호신처럼 우뚝 솟아있다. 마을 곁으로 청정 계곡이 흐르고, 북한산 둘레길이 이어진 '마실길 근린공원'이 있어 산책 같은 산행을 하기도 좋다.
지난 22일, 맨 먼저 제8경 은평한옥마을 골목에 들렀다. 한류의 세계적인 인기는 이곳에서도 실감하게 된다. 멀리 북유럽에서 온 사람들부터 머리에 히잡을 쓴 여성들까지, 다양한 외국인들이 기념사진을 찍으며 거니는 모습에 한옥마을이 풍경이 한층 다채로웠다. 북한산의 산자락을 닮은 처마와 낮은 담장이 이어진 골목이 정겹고 아름답고 예스럽다.
2층으로 이채롭게 꾸민 한옥과 예쁘게 꾸민 돌담과 담벼락 등을 배경으로 사진 찍기 좋은 골목을 거닐다 보면 한옥 카페, 금암 미술관, 은평역사한옥박물관 등 쉬어갈 겸 잠시 머물기 좋은 공간이 나타난다. 은평역사한옥박물관(월요일 휴관, 입장료 천원) 옥상에 가면 한옥마을과 북한산 능선이 어우러진 멋진 전망을 볼 수 있다.
어디서나 북한산이 희끗희끗 보이는 고즈넉한 한옥 골목을 거닐었다. 북한산의 산자락을 닮은 처마와 낮은 담장이 이어진 골목이 참 아름답다. 옛 주택의 미학을 체감할 수 있는 풍경이다. 집집마다 희담재, 다온정, 자험헌 등 저마다 다른 이름을 새겨 놓은 대문 명패가 현판처럼 걸려 있다.
은평한옥마을 중앙에는 진관천과 생태습지가 자리하고 있는데, 제7경 맹꽁이 서식자와 제6경 한옥마을 느티나무가 있는 곳이다. 금방이라도 개구리나 맹꽁이가 뛰어나올 것 같은 우묵한 습지의 공식명은 '도심생물 다양성 습지'다. 답사를 나온 은평구 물푸레 생태교육센터 회원이 보여준 올챙이들이 천방지축 활기가 넘친다.
습지에 이어진 나무 데크 산책로를 걸으면 마을 어르신 풍모를 한 네 그루의 노거수 느티나무가 여행자를 반긴다. 한옥마을의 매력과 운치를 더해주는 소중한 존재로, 보호수로 지정되어 지자체의 관리를 받고 있다. 느티나무는 예부터 마을 주민들이 모여 앉아 얘기를 나누며 쉬는 공간이기도 해서 '정자목'이라는 별칭이 있는 우리 고유의 나무다.
임진왜란 때 왜군에게 강탈 당해 일본으로 건너갔다가 돌아온 조상의 석비가 있는데, 바로 제1경 숙용심씨 묘표다. 성종 임금과의 사이에서 이성군과 영산군, 경순옹주와 숙혜옹주를 낳은 후궁 숙용심씨의 묘에 세워져 있던 묘표다.
은평한옥마을에는 세종의 여섯 번째 아들(서자)이자 단종 이홍위의 배다른 형제 '화의군 이영의 묘역'이 있어 가보게 된다. 묘역 안내판 내용에 따르면, 화의군은 12살에 성균관에 입학하고 훈민정음처의 감독관을 역임하면서 훈민정음 창제에 관여하는 등 세종의 총애를 받았다. 세조 수양대군이 일으킨 계유정난에 맞서고 단종을 옹호하고 사육신 처형을 반대하다 가산을 몰수당하고 전북 익산으로 유배를 갔다고 한다.
풍광 좋고 아늑한 진관사
은평한옥마을이 더 좋은 건, 도보 거리에 제2경 진관사가 있어서다. 동네 이름 진관동을 낳은 오래된 절이다. 제4경 진관사 계곡, 제5경 태극기 비를 품고 있다. 진관사 경내에는 곳곳에 쉬어가기 좋은 벤치와 볕 좋은 마당, 소담한 찻집 등이 있어 섬세함과 아늑함이 느껴진다. 알고 보니 이 절은 10여 분의 비구니(여성 승려) 스님들이 꾸려가는 사찰이라고 한다.
진관사 입구 길목에 서있는 제5경 태극기 비는 일제강점기 진관사에 머물면서 항일 독립운동을 했던 백초월 스님을 기리고, 스님이 진관사 칠성각에 숨겨 놓았던 태극기를 재조명하기 위해 세워졌다. 진관사 안 후미진 곳에 자리한 칠성각으로 들어가면 칠성신 그림 옆에 옛 태극기가 숨겨진 것처럼 놓여 있다.
진관사 태극기는 현재 태극기 모양과 조금 달라 눈길이 머문다. 감과 리의 위치가 바뀐 모양으로 대한민국 임시정부의 국기 양식이라고 한다. 또한 진관사 태극기는 일장기 위에 덧그린 태극기라고 한다. 독립의지를 더욱 굳게 세우려고 일장기 위해 덧칠했다고.
진관사에서 북한산 둘레길을 따라 이어지는 곳에 제3경 삼천사가 있다. '동국여지승람'에 따르면 3000여 명이 수도할 정도로 번창했고, 삼천사(三千寺)라는 이름도 승려 수에서 유래한 것이라 한다. 삼천사엔 보물로 지정된 고려시대 불상이 있다. 커다란 병풍바위에 새겨진 마애여래입상으로 천 년의 세월을 묵묵히 지켜오며 불자들에게 위안이 되어주고 있다.
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