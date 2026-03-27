국민의힘 지지도 최저치... TK에서 민주당과 동률

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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국민의힘 지지도가 27일 발표된 한국갤럽 3월 4주차 조사에서 20%대 아래로 떨어지며 이재명 정부 출범 이래 최저치를 기록했다. 다른 지역에 비해 상대적으로 지지세가 강했던 대구/경북에서도 더불어민주당과 같은 지지도를 기록했다.한국갤럽은 24~26일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 7917명, 응답률 12.6%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 현재 지지하는 정당(당명 로테이션, 재질문 1회)을 물었다.민주당 지지도는 전 주 조사 대비 변화 없는 46%, 국민의힘 지지도는 전주 조사 대비 1%p 하락한 19%로 집계됐다. 그 외에는 개혁신당 3%, 조국혁신당 2%, 진보당 1%, 이외 정당/단체 1%로 나타났다. 지지하는 정당이 없는 무당층은 전 주 조사 때와 같은 27%였다.민주당 지지도는 현 정부 출범 이후 최고치(47%)에 근접한 것이고 국민의힘 지지도는 작년 7월 2, 3주차 조사 당시 기록했던 최저치와 같다. 양당 지지도 격차는 지난 2월 1일 조사(16%p) 이후 점점 벌어지고 있는 중이다.지역별로 보면 국민의힘 지지도는 대구/경북(n=97, 민주 27%-국힘 27%)과 부산/울산/경남(n=148, 민주 35%-국힘 26%)을 제외한 대다수 지역에서 오차범위 밖 격차로 민주당에 뒤졌다.연령별로 봤을 땐 국민의힘은 60대(n=178, 민주 52%-국힘 23%)와 70대 이상(n=158, 민주 44%-국힘 28%)에서만 20%대 지지도를 보였다. 다만 18·19세 포함 20대(n=149, 민주 29%-국힘 14%)에서는 양당 지지도 격차가 오차범위 내였다.성향별로는 진보층(n=294)의 77%가 민주당을, 보수층(n=258)의 50%가 국민의힘을 지지한다고 밝혔다. 중도층(n=297)에서는 민주당 44%, 국민의힘 13%, 무당층 31%였다.참고로 6.3 지방선거 공천을 둘러싼 국민의힘의 내홍이 계속되고 있는 중이다. 특히 대구시장 후보 경선에서 컷오프 된 주호영 의원이 효력정지 가처분 신청을 내는 등 관련 당내 잡음이 커지고 있다.한편 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.