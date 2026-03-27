진영승 합참의장, '호르무즈 해협' 봉쇄 관련 35개국 군 수뇌부 회의 참여

큰사진보기 ▲진영승 합동참모본부 의장 ⓒ 국 관련사진보기

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진영승 합동참모의장(합참의장)이 26일(현지시각) 호르무즈해협 등 중동 상황을 논의하는 35개국 군 수뇌부 화상회의에 참석했다.합동참모본부(합참)은 27일 "이번 회의는 호르무즈 해협에서의 안전한 항해가 각국의 안보와 경제에 중요하다는 인식을 공유하는 회의였다"고 밝혔다.합참은 이어 "국방부와 합참은 호르무즈 해협 관련 국제사회의 동향을 면밀히 주시하면서 공동의 노력을 위한 소통을 지속할 예정"이라며 "관계부처와 긴밀한 협의 하에 정부차원의 대응방안도 신중히 검토할 것"이라고 설명했다.앞서 프랑스 국방부는 파비앵 망동 프랑스 합참의장 주관으로 각국 합참의장 간 대규모 화상회의를 열었다고 밝혔다.프랑스 국방부 설명에 따르면, 이번 회의에서 참석자들은 호르무즈 해협의 안전한 통항이 각국의 에너지 수급 등 경제와 안보에 중요하다는 인식을 공유한 것으로 알려졌다. 다만 구체적인 군사 활동과 관련한 내용이 언급되지는 않은 것으로 전해졌다.순수하게 방어적 성격의 회의로, 교전 상태가 중단된 후 호르무즈 해협에서 항해 재개 조직을 목표로 열렸다는 설명이다.한국 합참 관계자도 이번 회의에 대해 "호르무즈 해협 관련 각국의 의견을 교환하고 기초적 공감대를 형성하는 자리였으며, 구체적인 군사적 지원방안 등에 대한 의사결정은 없었다"고 밝혔다.한편, 미국과 이스라엘의 공습으로 촉발된 이란 전쟁 상황과 관련해 도널드 트럼프 미국 대통령은 유럽과 아시아 동맹국들에게 군함 파견을 요청했지만, 전쟁 개입을 우려한 대부분의 동맹국들이 이를 거부한 바 있다.