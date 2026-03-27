돌 잘라내는 채석장에서 커피를 마시는 한때라니

큰사진보기 ▲왕궁리 유적익산의 왕궁리유적입니다. 익산지역의 유적지는 설명이나 배치가 참 직관적으로 잘되어있다는 느낌을 받았어요. 이곳도 그렇습니다. 유적지를 돌아보며 옛 모습을 상상해보시길. ⓒ 전명원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미륵사지백제 최대의 사찰이었다는 미륵사지입니다. 석탑이 남아있고, 출토된 석재들이 세월이 말해줍니다. ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲황등시장앞 시장비빔밥특이하게도 비빔밥이 비벼나옵니다. 어린시절 엄마가 비벼주던 비빔밥 생각도 나네요. ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲어스언더파크지금도 채석작업을 합니다. 두부모처럼 잘려진 석재도 신기하고 이처럼 거대한 석산의 내부를 보는것도 신기합니다ㅣ ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲어스언더파크채석장을 조망할수 있는 위치에 있어 독특한 풍경입니다, ⓒ 전명원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

얼마 전 읽은 책은 <일상이 고고학>이었다. 읽고 나니 백제에 대한 호기심이 생겼다. 고구려, 백제, 신라 3국 중에서 유독 백제가 매력 있다고 생각했던 건 대학교 신입생 때 접한 <잃어버린 왕궁>에 흠뻑 빠졌던 경험 이후부터였다. 새로운 백제 여행기를 읽으며, 스무 살 시절 백제에 흠뻑 빠져 도서관에서 하루를 보내던 시절을 떠올렸다. 마침 나는 국가문화 유산 스탬프 투어를 하고 있으니 그렇다면 이번엔 '익산'으로 가보기로 했다.먼저 간 곳은 왕궁리 유적이다. 왕궁리 유적은 익산시 왕궁면 왕궁리에 자리 잡고 있으며, 1989년도부터 본격적인 전면 발굴조사가 이루어지기 시작하였다. 이곳의 유적은 현재 5층 석탑과 석축, 그리고 주변의 건물지가 남아 있다.건물지를 둘러보면 포토스팟도 설치되어 있고, 안내판이 꽤 잘되어 있어서 크기나 위치를 가늠해 보기 쉽다. 햇살이 좋은 3월 마지막 주의 평일이었다. 한적하게 왕궁터를 돌아보고 5층 석탑도 바라보았다.작년에 나는 가야의 유적지를 모두 돌았다. 그때에도 유적지 부근마다 박물관이 하나씩 있어 꽤 흥미로웠던 기억이 있는데 이곳 역시 백제 왕궁박물관이 바로 인접해 있었다. 큰 기대 없이 들어갔다가 상당히 만족하고 나왔다.전시물이 풍부한 것은 아니나 시대별 구성을 한눈에 알아보기 쉽게 잘 정리했다는 느낌이었고, 무엇보다 게임처럼 흥미를 유발하는 전시 방법이 좋았다. 게다가 오픈수장고도 있을 뿐 아니라 전망 좋은 통창을 가진 작은 도서관 공간까지 있어 지역주민들을 위한 좋은 공간이겠다는 생각도 든다.다음에 찾아간 곳은 미륵사지였다. 생각보다도 미륵사지는 정말 거대한 곳이었다. '미륵사지'라는 이름처럼 이제 건물은 없고 터만 남았으나 백제 최대의 사찰이었다는 그 예전 모습을 상상해 보면 가슴이 두근거릴 정도이다.미륵사지 석탑 앞에는 사진과 설명으로 예전 모습, 그리고 단계별 복원 과정을 알 수 있다. 실물과 사진, 설명이 어우러지니 그저 인증사진 한 장 찍고 돌아서는 발걸음을 잡기 충분하다.그 오래전, 이곳에 서 있었을 거대한 미륵사와 어디 한 곳 부서진 데 없는 석탑을 상상했다. 어쩐지 세월 앞에 쓸쓸해지기도 한다. 또 한편으로는 639년에 창건되었다는 이 미륵사지의 석재들을 보며 그 오랜 세월 동안 사라지지 않고 남아 역사를 전하는 것들에 대해 생각도 해보게 된다.이제 옛 익산의 역사를 보았다면, 지금의 익산도 궁금해지는 법. 출출함도 해결할 겸 황등시장으로 향했다. 비빔밥이라면 전주를 먼저 떠올리지만, 사실 나는 익산의 육회비빔밥이 궁금했다. 비벼 나온다는 그것인데 찾아간 곳은 이미 유명한 '시장 비빔밥'. 주문하자마자 금방 나온 음식은 볶음밥처럼 섞여 있는데 비빔밥이어서 신기했다. 간도 적당하고, 종업원이 퍽 친절해서 마음이 좋았다.그리고 차는 황등시장에 주차해 놓은 채로 바로 길 건너엔 '어스 언더 파크'로 향했다. 요즘 익산이라면 가장 핫한 곳이 아마도 이곳일 터. 오랜 세월 돌을 캐온 거대한 채석장에 카페를 만들고, 그 채석장을 조망하는 전망대까지 만들어 놓은 곳이다. 심지어 아직 채석 작업을 하는 곳이기도.평일 오후에도 사람이 많았다. 대부분은 외지인들로 보였다. 그만큼 어스언더파크는 익산으로 사람들을 불러 모으는 것이리라. 거대한 산 하나가 돌로 이루어져 있다는 것도 신기했지만, 그 돌을 마치 네모난 두부모 자르듯 잘라낸 채석장의 풍경은 처음 보는 것이었다. 게다가 그 풍경을 보면서 커피를 마시는 한때라니.익산의 도로는 한적하고 어디든 소란스럽지 않아 좋았다. 하지만 주말이면 어스언더파크 주변은 아마도 사람이 넘쳐날 듯하다. 그들은 온김에 미륵사지도, 왕궁리 유적도 돌아보지 않을까. 그랬으면 좋겠다는 생각이 들었다.지방의 인구가 줄고, 사람들은 수도권으로 몰리는 시대지만 이처럼 볼거리가 있다면 편도 두 시간이 넘는 거리를 운전해서도 찾아가게 된다. 즉, 사람들을 '찾아오게 하는 것'이 무엇일지 생각해 봐야 할 시점이 아닌가 싶다.내가 오늘 보았던 왕궁리 유적과 미륵사지의 옛 백제 역사가 있는 익산. 그리고 어스 언더파크와 맛있는 비빔밥이 있는 지금의 익산. 둘 다 좋았다. 옛것과 새것이 함께 있어서 더 좋았을 것이다.