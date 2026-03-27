민주당 충북도의원 공천방식 논란, 내분으로 번지나

큰사진보기 ▲이강일 의원 페이스북 캡처. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

이강일 더불어민주당 의원(충북청주시상당구)이 26일 자신의 페이스북을 통해 충북도의원 선거 1선거구(용암2·5개면) 후보 선출 방식에 노골적인 불만을 표시하자, 박문희 전 충북도의회 의장이자 도당 상임고문이 이 의원의 지역위원회 운영 문제를 지적하며 불편한 감정을 드러냈다.이 의원은 지난 20일에 이어 26일까지 두 차례에 걸쳐 자신의 SNS에 도의원선거 1선거구 후보 선출 방식에 대한 의견을 제시했다. 앞서 도당 공관위는 해당 선거구를 송미애 전 도의원과 김해아 후보의 경선지역으로 결정했다.송미애 전 도의원은 해당 지역구에서 7대 도의원을 지냈고, 지난 지방선거에서는 국민의힘 이동우 후보에게 패했다. 반면 김해아 후보는 정치 신인으로 무명의 청년 정치인이다.이 의원은 해당 지역구가 유일한 청년 후보 신청지역으로, 당의 규정에 따라 김해아 후보를 단수공천해야 한다는 입장을 반복적으로 밝혀왔다.지난 20일 이 의원이 올린 글에는 당규를 근거로 단수공천 당위성을 주장한 글이었다면, 26일 올린 글은 감정을 드러내는 자극적인 표현들로 가득찼다. 한 지역구 공천이 민주당 충북도당의 분열로 이어질 가능성도 짙어 보인다. 이 의원은 "(송미애 후보에게) 4년 전부터 공들여 지역위 활동을 부탁했지만 하지 않았고, 당원들이 뽑은 지역위원장도 인정하지 않았다"고 지적했다.이어 이 의원은 송미애 후보에 대한 공개적인 저격과 함께 그의 행동에 대한 서운함도 여과 없이 표현했다. 그러면서 "(송미애 후보를) 구제하러 오래된 당원 몇이 움직였다. 친소관계였을 것"이라며 "사적관계로, 개인적 판단으로 당을 망치는 일입니다. 이제 그만 하십시오"라고 강한 어조로 경고했다.이 의원이 페이스북에 글을 올린 지 1시간 만에 박문희 전 도의장이 댓글을 달며 강한 유감을 표했다. 박 전 의장은 이 의원이 "오래된 당원 몇이"라는 표현에 대해 "당신이 말하는 오래된 당원이 아니라 충북도당 상임고문이고, 전 도당 사무처장"이라며 불편한 감정을 숨기지 않았다. 그는 또 "그렇게 표현한 지역위원장은 우리도 필요치 않습니다"라고 표현해 갈등의 골이 심상치 않음을 드러냈다.해당 지역구 도의원이었던 박 전 의장은 <충북인뉴스>와의 통화에서 "이 의원이 단수공천을 주장한 인물은 민주당에 어떤 기여도 하지 않은 인물이다. 경선이면 납득할 수 있는 결정인데, 무리하게 단수공천을 주장해 댓글을 남기게 됐다"고 말했다.