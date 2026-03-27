볶음밥보다 비빔밥 같은 교실을 꿈꾼다

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지면 위 70cm 높이에서 세상을 읽는 특수 교사입니다. 누군가에게 나를 증명하기보다, 있는 그대로의 삶을 나누며 울림을 주는 강연가를 꿈꿉니다.

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큰사진보기 ▲고유한 결이 살아있는 비빔밥처럼. ⓒ vectorburn on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

3월, 새 학기의 설렘이 채 가시기 전 학교 현장에서는 '개별화교육지원팀 협의회'가 열린다. 통합학급 담임교사와 학교 관리자, 특수교사, 그리고 학부모가 한자리에 모여 아이의 한 해를 설계하는 이 시간은 우리가 꿈꾸는 통합교육이 단순히 같은 공간에 머무는 것을 넘어 '어떻게 함께 존재할 것인가'를 치열하게 고민하는 순간이다. 협의회를 진행하며 나는 우리 교육이 지향해야 할 통합의 가치에 대해 다시금 깊은 생각에 잠기게 되었다.점심시간, 급식 메뉴로 고소한 볶음밥이 나오면 교실 풍경은 사뭇 평화롭다. 아이들은 수저 하나로 간편하게 식사를 즐기고, 잔반도 눈에 띄게 적다. 볶음밥은 참 효율적인 음식이다. 고온의 팬 위에서 여러 재료가 조화롭게 어우러져 하나의 맛으로 수렴된다. 무엇이 당근이고 무엇이 양파인지 굳이 구별하지 않아도, '맛있는 볶음밥'이라는 하나의 이름 아래 모두가 만족스러운 한 끼를 나눈다.하지만 문득 우리 교육 현장이 이 볶음밥의 효율성만을 닮아가고 있는 것은 아닌지 조심스레 되돌아보게 된다. 인공지능과 디지털 교과서가 도입되는 대전환의 시기, 교육은 그 어느 때보다 개인 맞춤형과 효율을 강조한다.그러나 표준화된 데이터와 알고리즘의 울타리 안에서 아이들의 고유한 색깔은 때로 '학업 성취'라는 전체의 맛에 가려지기도 한다. 조금 느린 아이, 남다른 감각을 지닌 아이들이 공동체에 잘 녹아들기를 바라는 마음이, 혹여 그들의 개성을 깎아내고 타인의 속도에 맞추라고 권유하는 무언의 압박이 되지는 않았을까 생각한다.내가 꿈꾸는 교실은 볶음밥보다는 '비빔밥'에 가깝다. 비빔밥은 참 다정한 음식이다. 고추장이라는 커다란 연결고리 안에 모여 있지만, 콩나물은 여전히 아삭하고 도라지는 특유의 향긋함을 간직한다. 하얀 쌀밥 위에 놓인 각양각색의 고명은 서로의 영역을 존중하면서도, 한 숟가락 위에서 기막힌 어울림을 만들어낸다.최근 교육계에서 강조하는 '공존'의 가치 또한 이와 닮아 있다. 장애 학생이 비장애 학생들 틈에서 그저 '눈에 띄지 않게' 존재하는 것이 아니라, 자신의 고유한 결을 유지하면서도 공동체의 일원으로 당당히 섞이는 것이다. 비빔밥에서 고사리가 빠지면 식감이 허전하고 계란 프라이가 없으면 풍미가 아쉽듯, 우리 교실도 어느 한 명의 아이라도 소외된다면 그 공동체는 온전한 풍성함을 만들어낼 수 없다.비빔밥 안에는 유독 섞이는 데 시간이 걸리는 재료도 있다. 덩어리가 크거나 질감이 독특한 고명들이다. 우리 교실 속 중증 장애 학생들도 때로는 그렇게 비칠 수 있다. 의사소통의 방식이 다르거나 이동에 도움이 필요하기도 하고, 때로는 정적을 깨는 돌발적인 울림을 주기도 한다. 효율과 속도를 앞세우는 시대에 이들의 존재는 언뜻 부조화처럼 보일지 모른다.하지만 비빔밥의 진정한 묘미는 바로 이 지점에서 완성된다. 조금 더 정성껏 비벼야 하고, 숟가락 끝에 온 마음을 담아 나누어야 하는 그 과정이 우리를 함께 성장하게 한다. 중증장애 학생이 곁에 있다는 것만으로도 아이들은 기술이 가르쳐줄 수 없는 '말 너머의 마음을 헤아리는 법'을 배우고, 누군가의 손길이 삶을 얼마나 따뜻하게 만드는지 몸소 깨닫는다. 섞이기 위해 더 많은 정성이 필요한 재료가 사실은 이 그릇의 온기를 가장 오래도록 지켜주는 소중한 존재임을 우리는 배운다.최근 우리 사회는 점점 더 효율과 속도를 중시하는 경향이 짙어지고 있다. 정해진 기준에 맞추기 위해 서두르다 보면, 그 속도에 발맞추기 어려운 이들의 소중한 가치를 놓치기 쉽다. 학교는 우리 사회의 미래를 미리 그려보는 도화지와 같다. 교실에서부터 비빔밥처럼 서로의 다름을 환대 하는 경험을 쌓지 못한다면, 훗날 우리 사회가 다양성을 포용하기란 쉽지 않을 것이다.장애 인식 개선은 거창한 구호나 강의로 완성되지 않는다. 매일 아침 눈을 맞추며 인사를 나누고, 함께 급식을 먹으며 서툰 점을 서로 보듬어주는 일상의 통합 속에서 자연스럽게 스며든다. 디지털 기기가 교실의 풍경을 바꾸어 놓아도, 아이들이 서로를 향해 뻗는 손길과 그 온기 만큼은 대체될 수 없는 교육의 본질이다.이제 우리는 스스로에게 다정한 질문을 던져야 한다. 우리 아이들을 모두 똑같은 맛이 나는 볶음밥으로 키울 것인가, 아니면 각자의 향기가 살아있는 비빔밥의 주인공으로 키울 것인가. 통합 교육은 장애 학생만을 위한 배려가 아니다. 우리 모두가 서로에게 꼭 필요한 존재임을 깨닫고, 불완전한 이들이 모여 아름다운 하모니를 만들어가는 삶의 지혜를 배우는 시간이다.오늘도 나는 교실이라는 커다란 그릇 앞에 선다. 아이들이 가진 저마다의 색깔이 뭉개지지 않도록, 그러면서도 서로의 온기가 부드럽게 섞일 수 있도록 정성껏 마음을 비벼본다. 우리가 꿈꾸는 교실은 그렇게 다양한 재료들이 함께 어우러질 때 비로소 가장 건강하고 맛있는 온도를 찾게 될 것이다.