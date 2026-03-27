"갈등 아닌 화합으로"... 김병욱, 성남시장 경선 수용 선언

큰사진보기 ▲더불어민주당 성남시장 공천을 둘러싼 갈등이 경선 체제로 전환된 가운데, 김병욱 예비후보가 당 지도부의 결정을 수용하며 ‘네거티브 없는 경선’을 강조하고 나섰다. 사진은 출마선언 당시 지지자들과의 기념촬영 모습 ⓒ 박정훈 관련사진보기

"네거티브 없는 경선으로 성남 탈환 반드시 하겠다."

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더불어민주당 성남시장 공천을 둘러싼 갈등이 경선 체제로 전환된 가운데, 김병욱 예비후보가 당 지도부의 결정을 수용하며 '네거티브 없는 경선'을 강조하고 나섰다.김 예비후보는 27일 자신의 SNS를 통해 "당 최고위원회가 경기도당 공천관리위원회의 단수 추천 결정을 번복하고 경선을 의결한 것을 선당후사의 마음으로 받아들인다"며 "이재명 정부의 성공과 성남 탈환을 위해 당의 결정을 존중하겠다"고 밝혔다.앞서 민주당은 성남시장 후보를 단수 추천했으나 경쟁 후보 측 이의제기와 당내 논란이 이어지자 재심 절차를 거쳐 2인 경선으로 방향을 선회했다. 이 과정에서 김 예비후보 장남의 부동산 매입 의혹이 핵심 쟁점으로 부각됐으나, 당 재심위원회와 중앙당 통합검증센터는 "소명자료 검토 결과 의혹이 해소됐다"는 판단을 내린 것으로 전해졌다.김 예비후보는 "재심과 검증 과정을 통해 단수 추천의 적합성이 확인됐고, 제기된 의혹 역시 해소됐다"고 강조하면서도 "경선을 통해 당내 전력을 결집하는 것이 본선 경쟁력에 도움이 된다는 판단 아래 결정을 수용했다"고 설명했다.김 예비후보는 향후 경선 과정에서의 네거티브 공방을 강하게 경계했다. 그는 "무분별한 의혹 제기를 하지 않는다는 전제 아래 경선이 결정된 것"이라며 "당의 방침에 반하는 네거티브 선거가 이어질 경우 후보 자격 박탈 등 강력한 조치가 뒤따를 수 있다"고 강조했다.실제로 당 지도부도 경선 과정에서의 과도한 네거티브에 대해 강경 대응 방침을 밝히며, 이번 성남시장 경선을 '정책 경쟁 중심의 경선'으로 관리하겠다는 의지를 드러낸 상태다.정치권에서는 이번 사안을 두고 민주당 내부의 공천 시스템과 검증 절차가 시험대에 올랐다는 평가가 나온다. 단수 공천 → 이의제기 → 재심 → 경선 전환으로 이어지는 과정에서 당내 갈등이 표면화됐지만, 동시에 이를 경선으로 봉합하며 본선 경쟁력 확보를 위한 재정비에 나섰다는 분석이다.성남은 이재명 대통령의 정치적 기반이자 상징성이 큰 도시로, 이번 선거 결과가 전국 정치 지형에도 일정 부분 영향을 미칠 수 있다는 점에서 관심이 집중되고 있다. 이에 따라 당내에서는 '검증과 통합'을 동시에 달성해야 한다는 과제가 제기된다.김 예비후보는 "성남은 대한민국 정치의 방향을 바꿔온 도시"라며 "갈등이 아닌 화합과 책임으로 성남 승리를 이끌겠다"고 밝혔다. 이어 "하나 된 힘으로 반드시 승리하라는 당원과 시민의 뜻을 따르겠다"며 "이번 결단을 결과로 증명하겠다"고 강조했다.