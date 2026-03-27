청양군, 고향사랑기부제 1억 원 조기 달성

큰사진보기 ▲청양군의 고향사랑기부제가 출향인들의 뜨거운 애향심에 힘입어 올해 누적 모금액 1억 원을 조기 달성했다. ⓒ 청양군 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남 청양군의 고향사랑기부제가 출향인들의 애향심에 힘입어 올해 누적 모금액 1억 원을 조기에 달성했다. 인구 3만 명 규모의 농촌 지자체임에도 전년보다 한 달가량 빠른 속도로 목표치를 채우며 저력을 보였다.청양군은 지난 25일 기준, 2026년 고향사랑기부제 누적 모금액이 1억 원을 돌파했다고 밝혔다. 이는 지난해 4월 중순 1억 원 달성 시점보다 약 한 달 앞당겨진 기록이다. 전년 동기 모금액(약 8500만 원)과 비교하면 약 1.17배 증가한 수치로, 청양을 향한 기부 열기가 더욱 높아지고 있음을 보여준다.이번 성과는 고액 기부자의 참여와 소액 기부자의 폭넓은 동참이 어우러진 결과다. 전체 기부자 658명 가운데 약 95%인 628명이 10만 원을 기부한 것으로 나타났다. 이는 연간 10만 원까지 전액 세액공제가 가능한 제도의 장점이 실속 있는 기부 문화로 자리 잡은 결과로 풀이된다. 기부자는 세액공제와 함께 기부액의 30%를 지역 특산물 등 답례품으로 돌려받을 수 있어 지역 경제 활성화에도 기여하고 있다.김돈곤 청양군수는 "고향 청양을 응원하는 마음이 모여 지난해보다 이른 시기에 1억 원을 달성할 수 있었다"며 "기부자들의 뜻이 지역 발전과 주민 복리 증진으로 이어질 수 있도록 기부금을 내실 있게 활용하겠다"고 말했다.고향사랑기부제는 개인이 주소지 외 지자체에 연간 2000만 원까지 기부할 수 있는 제도로, 청양군은 확보된 재원을 바탕으로 취약계층 지원과 지역 공동체 활성화 사업에 속도를 낼 계획이다.