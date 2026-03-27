창문 바로 앞에서 아파트 건설... 대전 주상복합 공사 둘러싼 갈등

큰사진보기 ▲공사 중 B 민간임대주택과 A 아파트 간 거리는 적게는 7미터, 많게는 10미터 정도다. 건축법상 허가 기준은 맞췄다지만, 실제 현장에서 느끼는 압박감은 상당하다. 사진은 A 아파트에서 4층에서 내려다 본 공사현장 ⓒ 심규상 관련사진보기

"낮에는 소음 때문에 정신을 못 차리고, 밤에는 벽에 금 간 걸 보면서 심란합니다. 사람 사는 집이 아닌 공사장 한복판입니다."

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큰사진보기 ▲이 아파트의 14층 한 세대는 안방과 화장실 타일이 사선으로 길게 금이 가 있었다. 이처럼 금이 간 세대는 주로 10호라인과 11호라인에 집중돼 있었다. ⓒ 심규상 관련사진보기

큰사진보기 ▲공사 현장과 20m 떨어진 인접 도로의 콘크리트 바닥은 4cm 폭으로 50미터 가까이 쩍 벌어져 시행사에서 복구를 하기도 했다. ⓒ 주민 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲아파트 14층의 안방에서 창문을 닫고 있는 상태였는데도 공사 소음이 그대로 전해왔다. 창문을 열고 아래를 내려다보자 바로 공사현장이다. ⓒ 주민 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲공사 중인 B 민간임대주택과 A 아파트 간 거리는 적게는 7미터, 많게는 10미터 정도다. 건축법상 허가 기준은 맞췄다지만, 실제 현장에서 느끼는 압박감은 상당하다. ⓒ 심규상 관련사진보기

큰사진보기 ▲공사 중인 민간임대주택과 A주거단지 간 건축선으로부터 건축물까지 거리는 적게는 7미터 많게는 10미터 정도다. 건축법상 허가 기준은 맞췄다지만, 실제 현장에서 느끼는 압박감은 상당하다. ⓒ 심규상 관련사진보기

대전 중구 문화동의 A 주상복합아파트(1개동 250세대, 지하 4층, 지상 26층). 이곳 주민들은 바로 앞에서 지난 해부터 시작한 같은 주상복합아파트인 B 민간임대주택 주거단지 신축공사(1개동 108세대, 지하 4층, 지상 20층, 건축면적 409평) 로 인해 평온하던 일상을 빼앗겼다고 호소하고 있다. 주민들은 공사중단을 요구하고 있다. 반면 시행사 측은 "법적 문제가 전혀 없다"는 입장이다.지난 24일 기자가 직접 현장을 찾았다. 우선 A 아파트 지하 주차장을 둘러봤다. 건물의 하중을 견뎌야 할 콘크리트 벽체에 수직으로 크랙(균열)이 가 있다. 이 아파트 관리사무소 관계자는 "지난해 인접한 임대주택 공사 현장의 토목공사 과정에서 강관파일 공사(건물의 하중을 견디기 위해 스틸 파이프를 박는 기초 공사) 시 생긴 강력한 진동의 여파로 균열이 간 것"이라며 "지하 주차장은 그나마 나은 편이고 지상층 주거시설 내 곳곳이 콘크리트 벽체에 금이 가거나 타일이 깨졌다"고 말했다. 4층 공동운동실 벽체도 지하층과 같이 수직으로 균열이 가 있었다.실제 공사 현장과 20m 떨어진 인접 도로의 콘크리트 바닥은 4cm 폭으로 50미터 가까이 쩍 벌어져 시행사에서 복구를 하기도 했다.독립 세대별로 상황을 알아보았다. 이 아파트의 14층 한 세대는 안방과 화장실 타일이 사선으로 길게 금이 가 있었다. 이처럼 공사 진동으로 인해 금이 간 세대는 주로 10호라인과 11호라인에 집중돼 있었다.관리사무소 관계자는 "주민들을 대상으로 피해 집계 결과 현재까지 15세대에서 공사 진동으로 타일이 손상됐다고 신고했다"라며 "주로 공사현장을 맞보고 있는 10호라인과 11호라인 세대"라고 말했다. 해당 세대 주민들도 "공사 시작 전에는 멀쩡하던 벽체와 타일이 토목공사가 본격화되면서 깨졌다"라며 불안해 했다.B 주거단지의 시행사 측 의견은 다르다. 시행사 측 관계자는 "지난해 입주자대표회의를 통한 전수조사에서 일부세대에서 타일 12장이 깨졌다는 연락을 받고 현재 타일 샘플을 확보해 보수할 준비를 하고 있다"라며 "15세대에서 피해가 있다는 주장은 금시초문"이라고 말했다.이 관계자는 벽체 크랙에 대해서도 "저희가 봤을 때는 공사 때문에 발생한 크랙이 아니고 이미 있었던 층간 조인트(이음부) 균열"이라며 " 건물 진동의 경우 지난 1년 동안 매주 계측을 해 왔는데 수치상으로도 아무런 문제가 없었다"고 반박했다.또한 주민들은 소음 피해도 호소하고 있다. 아파트 14층의 안방에서 창문을 닫고 있는 상태였는데도 공사 소음이 그대로 들어왔다. 창문을 열고 아래를 내려다보니, 아래 바로 공사현장이 있다. 관할 대전중구청에서 아파트에서 측정된 공사장 소음 수치는 주거지역 기준치(낮 시간 기준 65데시벨 이하)을 상회한다.하지만 해당 지역은 상업지구여서 법적 소음 규제 기준이 70데시벨 이하로 돼 있다. 주민들은 "상업지구지만 엄연히 250세대가 살고 있는 상황에서 거주민의 삶의 질을 무시한 기준이다", "공사가 마무리되는 2028년 까지 소음을 견디며 살라는 거냐", "사람이 살 수 있는 여건이 아니다" 등의 하소연을 쏟아냈다.주민들은 공사가 마무리된 이후도 우려하고 있다. B 주거단지와 A 아파트 간 거리는 적게는 7미터, 많게는 10미터 정도다. 건축법상 허가 기준은 맞췄다지만, 실제 현장에서 느끼는 압박감은 상당하다.특히 설계안에 따르면 B 주거단지 10호라인과 11호라인은 거실은 물론 안방 창문과 A 아파트 세대와 정면으로 마주 보는 구조다. 공사가 완공되면 창문을 사이에 두고 이웃집 거실이 훤히 들여다보이는 '사생활 실종' 사태가 예상된다. 한 주민은 "공사가 완료되면 조망권은 고사하고 커튼도 못 열고 살아야 할 판"이라며 한숨을 내쉬었다.B 주거단지 시행사 측 관계자는 일부 라인이 서로 마주보는 구조에 대해 "이곳은 용도지역 상 주택지구가 아닌 상업지구로, 건축선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 법적 허용 거리가 3미터"라며 "하지만 7미터에서 10미터로 설계해 건축법상 아무런 문제가 없다"고 말했다.관할인 대전중구청 건축과 관계자도 "건축법상 규정과 절차에 문제가 없어 공사를 중단시킬 이유가 없다"고 말했다.하지만 A 아파트 주민들의 입장은 단호하다. 법적 기준은 최소한의 가이드라인일 뿐, 주민들의 안전과 주거안정권보다 우선될 수 없다라는 것. 이들은 즉각적인 공사 중단과 정밀 안전진단, 그리고 사생활 침해 방지를 위한 설계 변경을 요구하고 있다.한편, 시행사 측 관계자는 "민원 발생 시 문제해결을 위해 먼지 청소를 하는 등 적극적으로 대응하고 있다"라며 "하지만 A 아파트 측에서 지난 해 말 갑자기 손해배상 청구 소송을 제기, 대응하고 있다"고 말했다.