가난한 노인에게 지하철은 생존의 통로입니다

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"노인은 지금도 가난해서 출근합니다."

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"당신들은 필요한 시간에 움직일 자격이 없다."

이 한 문장은 지금 대한민국 노인의 현실을 가장 정확하게 말해줍니다.많은 어르신들이 오늘도 지하철을 타고 일터로 향합니다. 일하고 싶어서가 아닙니다. 건강해서가 아닙니다. 일하지 않으면 살 수 없기 때문입니다.지난 24일 이재명 대통령은 청와대 국무회의에서 중동 정세로 인한 유가 상승 대책을 논의하는 도중에 "출퇴근 시간에 어르신들의 지하철 무료 이용을 제한하는 방안을 연구해보라"고 지시했습니다. 저는 이 말이 얼마나 잔인한지 말씀드리고 싶습니다.물론 대통령은 지하철이 가장 혼잡한 출퇴근 시간에 "놀러 가거나 마실 가는" 노인들의 지하철 이용을 제한하자고 했습니다. 하지만 이 표현은 노인의 이동을 사소한 유흥으로 격하하는 발언이기도 합니다. 실제 어르신들의 주된 이동 이유는 병원 진료, 복지관 이용, 손주 돌봄, 자원봉사 등입니다. 이것은 유흥이나 마실이 아니라, 이 사회가 돌아가게 하는 사회적 재생산 활동입니다. 그것을 '마실'이라는 말로 뭉뚱그리는 것은 부당합니다.더구나 대통령 스스로 "노인도 출퇴근하는 분이 있어 구분이 쉽지 않다"고 인정했습니다. 일하는 노인과 그렇지 않은 노인을 매 탑승 순간 가려내려면 증명서 제출과 심사라는 막대한 행정 절차가 필요합니다. 현실에서는 불가능한 일입니다. 효과는 불확실한데, 비용과 혼란만 커집니다.서울교통공사가 2026년 3월 25일 공개한 '2025년 서울 지하철 1~8호선 무임승차 통계'에 따르면, 출퇴근 시간대(오전 7~9시·오후 6~8시) 전체 승객 가운데 65세 이상 어르신 비율은 8.3%입니다. 승객 100명 중 8명입니다. 뒤집어 말하면 출퇴근 시간 승객의 91.7%는 노인이 아닙니다. 어르신들의 이동을 막아도 혼잡도를 크게 줄일 수는 없습니다. 반면 노인에게 남는 것은 숫자가 아닙니다. 법으로 새긴 낙인입니다.통계청이 지난 2025년 9월 29일 발표한 '2025 고령자 통계'에 따르면, 우리나라 66세 이상 은퇴연령층의 상대적 빈곤율은 39.8%에 달합니다(2023년 기준). 노인 열 명 중 네 명이 가난 속에서 늙어가고 있다는 뜻입니다. OECD 회원국 평균이 14.8%라는 점을 감안하면(2025년 기준), 한국의 노인 빈곤은 단순한 복지 문제가 아니라 사회적 재난에 가깝습니다.동시에 한국은 노인들이 가장 많이 일하는 나라이기도 합니다. 지난해 5월 국회예산정책처가 발표한 '인구·고용동향 & 이슈' 보고서에 따르면, 2023년 기준 우리나라 65세 이상 전체 고용률은 37.3%로, OECD 평균 13.6%의 세 배에 달합니다. OECD가 2025년 11월 발표한 '한눈에 보는 연금 2025: 한국' 보고서에 따르면 한국의 실질 은퇴 연령, 즉 노동시장에서 완전히 퇴장하는 평균 나이는 남성 67.4세, 여성 69.6세입니다. OECD 회원국 평균보다 6세 이상 높은 수치입니다.노인 빈곤도 최고 수준, 노인 노동도 최고 수준. 이것이 의미하는 바는 분명합니다. 한국의 노인에게 노동은 선택이 아니라 생존이라는 것입니다. 그래서 많은 어르신들에게 지하철은 단순한 무료 교통수단이 아닙니다. 누군가에게는 출근길이고, 누군가에게는 병원 가는 길이며, 누군가에게는 복지관으로 가는 길이고, 누군가에게는 하루를 버티기 위해 세상으로 나오는 유일한 통로입니다. 바로 그 지하철을 바쁜 시간에는 타지 말라고 말하는 것입니다.저는 아침마다 노인 일자리에 참여하는 어르신들을 만납니다. 지하철역 승하차를 돕는 어르신, 스쿨존에서 아이들 등굣길을 지키는 어르신, 따릉이 대여소를 관리하는 어르신. 무릎이 아파도, 허리가 굽어도, 손이 떨려도 지하철 손잡이를 두 손으로 꼭 쥐고 흔들리는 몸을 버티며 일터로 나옵니다.왜 나올까요. 살아야 하기 때문이기도 하지만, 그것만이 아닙니다. 자식에게 손 벌리지 않기 위해, 늙어서 짐이 되지 않기 위해, 마지막까지 자기 힘으로 살고 싶어서 오늘도 집을 나서는 것입니다. 그 출근길은 단지 생계의 길이 아닙니다. 존엄을 지키는 길입니다.어느 어르신은 제게 이렇게 말했습니다. "관장님, 나는 아침에 일 나갈 때가 제일 좋아요. 내가 아직 쓸모 있다는 기분이 드니까요." 그 말이 오래 마음에 남습니다. 노인에게 일터로 가는 지하철은 단순한 이동 수단이 아닙니다. 그것은 자신이 아직 이 사회의 구성원임을 확인하는 의식(儀式)이기도 합니다.그런 어르신들에게 "출퇴근 시간에는 움직이지 말라"는 말은 사실상 이렇게 들립니다.이 말이 모욕적일 수 있다는 사실을 정치는 알아야 합니다.출퇴근 시간 혼잡의 원인은 노인이 아닙니다. 수도권 과밀이 문제이고, 교통 인프라 부족이 문제이고, 서울에 모든 것을 몰아넣은 사회 구조가 문제입니다. 수십 년간 지방을 텅 비워 가며 수도권에 인구를 집중시킨 것은 노인들이 아닙니다. 그 구조가 만들어낸 혼잡 앞에서, 왜 늘 가장 힘없는 사람에게 먼저 양보를 요구합니까.혼잡의 책임을 노인에게 떠넘기는 것은 정책이 아니라 책임 회피입니다. 그리고 그 회피가 만들어내는 것이 있습니다. 바로 세대 갈등입니다."노인 때문에 출근길이 힘들다"는 말은 청년과 노인 사이를 갈라놓습니다. 하지만 묻고 싶습니다. 청년이 힘든 것이 노인 때문입니까. 노인이 가난한 것이 청년 때문입니까. 둘 다 아닙니다. 청년도, 노인도 이 사회 구조가 만들어낸 피해자입니다. 청년은 집 한 칸 마련하기 어렵고, 노인은 늙어서도 지하철을 타고 출근합니다. 이 두 가지 사실은 서로를 고발하는 것이 아니라, 같은 시대의 같은 실패를 증언하는 것입니다.세대를 싸움 붙이는 것은 진짜 문제를 가리는 가장 손쉬운 방법입니다. 이건 문제 해결이 아닙니다. 이건 희생양 찾기입니다.노인 지하철 무임승차는 시혜가 아닙니다. 공짜 혜택이 아닙니다. 1980년 노인 이동권 보장을 위한 할인 제도로 시작해 1984년 전액 무임으로 확대된 이 제도는, 노인 복지와 대중교통 활성화를 함께 고려한 사회적 합의의 산물이었습니다. 무엇보다, 그 어르신들은 이미 수십 년간 세금을 내고 이 나라를 일으켜 세운 세대입니다. 전쟁의 폐허 위에서 맨손으로 산업화를 일궈낸 세대, 민주주의를 위해 거리에 섰던 세대에게, 지하철 한 칸은 그분들이 당연히 누려야 할 몫입니다.권리는 붐빈다고 제한할 수 없습니다. 재정이 어렵다고 가장 약한 사람부터 깎아서는 안 됩니다. 가난한 노인에게 이동권을 제한하는 것은 단순한 교통정책이 아닙니다. 그것은 생존의 동선을 끊는 일이고, 존엄을 깎는 일입니다.무임승차 재정 문제를 논의하고 싶다면, 그 비용을 누가 어떻게 나눌지를 사회가 함께 결정해야 합니다. 노인에게 시간을 제한하는 방식이 아니라, 국가와 지방자치단체, 서울교통공사가 합리적으로 분담하는 구조를 만드는 것이 올바른 방향입니다. 어려운 일입니다. 그러나 정치가 해야 할 일은 쉬운 희생양을 고르는 것이 아니라 바로 그 어려운 일을 해내는 것입니다.우리가 정말 바꿔야 할 것은 노인의 이동이 아닙니다. 늙어서도 쉬지 못하게 만들고, 늙어서도 출근해야 살 수 있게 만들고, 늙어서도 지하철을 타지 않으면 삶이 막히게 만든 이 사회를, 우리는 먼저 부끄러워해야 합니다.노인은 오늘도 지하철을 타고, 가난해서 출근합니다.