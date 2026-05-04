AI 영상 생성 도구 '소라'의 종료, 고민이 깊어졌다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"으악~!"

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"왜 그래?"

"소라가..."

"Sora는 더 이상 사용할 수 없습니다. 언제든지 데이터를 내보낼 수 있습니다."

큰사진보기 ▲영상 생성 AI '소라'의 컴퓨터 화면 현재 '소라'는 서비스를 더 이상 사용할 수 없다는 메시지를 내보내고 있다. ⓒ 전영선 관련사진보기

"사느냐 죽느냐, 그것이 문제로다."