괴테의 경고, 지금의 지방자치는 실패하고 있다

"분열시키고 지배하라(Divide et impera), 그것은 현명한 말이다. 하지만 결합시키고 이끌어라(Unite et impera), 그것은 훨씬 더 나은 말이다."

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

괴테는 일찍이 통치의 두 가지 방식을 날카롭게 대조했다.이 통찰은 오늘날 우리 지방자치가 마주한 근본적인 질문이기도 하다.'우리 지역은 리더가 그린 설계도에 따라 가동되는 기계인가, 아니면 주민과 함께 숨 쉬며 자라나는 유기체인가?'대외적인 수사를 걷어내면 지방자치는 여전히 분열과 지배의 기계적 관성에서 벗어나지 못하고 있다. 선거철 후보자들이 표를 얻기 위해 세대와 지역을 갈라치기 하는 행태는 과거의 기능적 역할 분담에 매몰된 기계적 결합일 뿐이다. 지금 우리에게 필요한 것은 표를 의식한 산술적 계산이 아니라, 지역 공동체라는 생태계와 하나 되어 호흡하는 '유기적 연관(Organische Verbindung)'의 리더십이다.괴테의 유기적 관점을 지역 정책에 접목하는 것은 지역을 고장 난 기계가 아닌 '스스로 회복하는 생명체'로 재정의하는 작업이다.기계적 경제론은 대기업 유치나 외부 자본 이식이라는 '수혈'에만 집착한다. 하지만 유기적 경제는 내부의 혈류에 주목한다. 지역 내에서 창출된 부가 외부로 유출되지 않고, 소상공인과 생산자 사이를 흐르게 하는 '생산-소비-재투자'의 선순환 구조를 구축해야 한다.또한 1차 산업(농수산)과 3차 산업(관광·서비스)을 분절된 부품처럼 다루어서는 안 된다. 지역의 식재료가 식당의 메뉴가 되고, 그것이 다시 고유한 문화 콘텐츠가 되는 '먹거리 유기체'를 형성해야 한다. 이는 과거에 시행됐던 6차 산업 개념을 한 단계 더 체계화하고 내실화하는 길이다.외부 기업에 의존하는 천편일률적인 산업단지 조성보다 역사·특산물·풍광 등 지역 고유의 자산을 바탕으로 한 로컬 크리에이터를 육성해야 한다. 이는 외부에서 주입된 성장이 아닌, 토양 자체의 영양분으로 솟아나는 자생적 혁신을 의미한다.인구 소멸 위기를 극복할 정책에 괴테의 변형(Metamorphose) 원리를 적용하면, 인구 문제를 단순히 숫자(정주 인구)의 증가로만 보지 않고, 삶의 형태(관계 인구)의 변화로 읽어낼 수 있다.구체적으로는 반드시 주민등록을 옮겨야만 지역 주민이 된다는 고정관념에서 벗어나야 한다. 주말 거주자·워케이션(Workation)족 등 지역과 유기적 관계를 맺는 '관계 인구'를 실질적 인구로 대우하는 정책적 변형을 시도해야 한다.나아가 청년 유입 정책과 노인 복지를 분리하지 않고, 노인의 지혜(경험)와 청년의 활력(기술)이 결합하는 세대 통합형 일자리나 공유 주거 등을 도입해야 한다. 이를 통해 지역사회라는 유기체의 허리를 튼튼하게 하는 '세대 간 유기적 결합'을 이끌어낼 수 있다.아울러 인구 유입을 위한 일시적인 현금성 지원이라는 기계적 처방보다는 아이를 낳고 기르는 과정이 지역 공동체 안에서 자연스럽게 보호받는 돌봄 생태계를 실질화해 자생력을 강화하는 데 집중해야 한다.괴테의 식물 변형론에 따르면 씨앗은 잎이 되고 꽃이 되며, 열매로 결실을 맺는다. 형태는 환경에 따라 끊임없이 변하지만, 그 내면에는 변화를 관통하는 핵심 줄기인 '원형(Urphänomen)'이 존재한다. 여기서 원형이란 겉모습이 바뀌어도 결코 변하지 않는 근원적 질서이자 생명력의 본질을 의미한다.지방자치의 리더 역시 공약을 불변의 진리로 고집하는 교조주의에서 벗어나야 한다. 지역 발전과 주민 행복이라는 원형은 굳건히 지키되, 생명체처럼 유연하게 반응하는 리더십이야말로 괴테가 말한 '살아 있는 형태'의 완성이다.유기체 내에서 어느 한 조직의 괴사는 결국 전체의 죽음으로 이어진다. 특정 동네나 계층의 이익만을 대변하는 정치는 지역의 생명력을 갉아먹는 암세포와 같다. 후보자는 '부분 속에 전체가 있고, 전체 속에 부분이 있다'는 원리를 통찰해야 한다. 한 시민의 작은 민원 속에서 정책 전체의 모순을 발견하고, 거대 담론이 개개인의 소박한 삶에 어떻게 스며드는지 살피는 유기적 감각을 갖춰야 한다.괴테는 외부의 강제적인 질서보다 내부에서 솟아나는 생명력을 최우선의 가치로 삼았다. 지방선거는 중앙 정치의 대리전이나 권력 구조의 재편이라는 기계적 공정에 머물러서는 안 된다. 지역이라는 토양에서 주민의 열망이 피워내는 '풀뿌리 민주주의의 꽃'이어야 한다.후보자들은 중앙당의 정치 논리에 기대기보다 주민의 삶 속에서 끓어오르는 에너지를 발견하고, 이를 정책이라는 구체적 형상으로 빚어내는 정치적 연금술을 보여주어야 한다. 기계는 설계도대로 작동하지만, 유기체는 사랑과 관심 속에서 자라나기 때문이다.선거는 결국 유권자들의 마음을 얻는 일이다. 기계적인 조직 동원과 데이터 분석만으로는 유권자의 속마음을 흔들 수 없다. 괴테가 찬양했던 자연의 생명력처럼, 후보자의 진심이 지역 공동체의 혈관을 타고 흐를 때 승리는 결과가 아닌 자연스러운 현상으로 나타날 것이다.이번 선거가 낡은 허물을 과감히 벗어버리고 새롭게 거듭나는 '위대한 탈바꿈(Metamorphose)'의 장이 되기를 기대한다.