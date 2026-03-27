당뇨·고혈압·지방간... 병의 이름은 달라도 원인은 하나였다

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다. 글쓴이는 약사입니다.

병원은 점점 더 커지고 약은 점점 더 정교해지는데도 이상하게 우리 주변에는 아픈 사람이 줄어드는 것 같지 않습니다. 예전에는 병이라 하면 세균이나 바이러스 같은 감염병을 먼저 떠올렸지만, 지금 우리를 오래 붙잡아 두는 병들은 조금 다른 얼굴을 하고 있습니다.당뇨병, 고혈압, 지방간, 비만, 고지혈증, 심혈관질환, 피부질환 같은 병들은 겉으로 보면 서로 다른 병처럼 보입니다.그런데 몸속으로 한 걸음 들어가 보면 이 병들은 의외로 하나의 공통된 흐름 위에 놓여 있습니다. 바로 인슐린 저항성입니다. 많은 사람은 인슐린을 단순히 혈당을 낮추는 호르몬으로 생각하지만, 사실 인슐린은 우리 몸의 에너지 흐름 전체를 조절하는 중요한 신호입니다.밥을 먹고 나면 포도당이라는 연료가 들어오고, 인슐린은 그것을 근육으로 보내 쓰게 하고, 간에는 저장하게 하고, 남는 에너지는 정리해 두게 합니다.쉽게 말하면 몸속 물류센터의 총괄 관리자와 같습니다. 그런데 어느 순간 세포들이 인슐린의 말을 잘 듣지 않게 되면 문제가 시작됩니다. 이것이 인슐린 저항성입니다. 예전에는 한 번의 지시로 움직이던 직원들이 이제는 두세 번 말해야 겨우 반응하는 상황과 비슷합니다.그러면 몸은 더 큰 목소리로 말할 수밖에 없습니다. 즉 인슐린을 더 많이 분비합니다. 처음에는 혈당이 겉으로 정상처럼 보일 수 있습니다. 하지만 그 평온은 진짜 평온이라기보다 몸이 무리해서 겨우 유지하는 평온일 수 있습니다. 이때부터 몸 안에서는 한 곳의 문제가 다른 곳으로 이어지기 시작합니다. 왜 그럴까요. 인슐린 저항성이 생기면 근육은 포도당을 잘 받아들이지 못합니다.그러면 식후 혈당이 쉽게 오르고, 몸은 이를 억누르기 위해 더 많은 인슐린을 분비합니다. 간에서는 포도당 생산을 충분히 억제하지 못해 공복혈당이 올라가기 쉬워지고, 동시에 남는 에너지를 지방으로 바꾸는 흐름도 계속되어 지방간과 중성지방 증가로 이어질 수 있습니다.지방조직도 영향을 받습니다. 원래 지방조직은 단순한 저장창고가 아니라 필요할 때 에너지를 내보내고 필요 없을 때는 잘 붙잡아 두는 조절 창고입니다. 여기서 나오는 유리지방산은 원래 공복 때 몸이 쓰는 중요한 연료라서 무조건 나쁜 것이 아닙니다.문제는 지방세포가 지나치게 커지고 기능이 나빠질 때입니다. 그러면 지방조직에는 염증성 신호가 늘고 유리지방산이 필요 이상으로 많이 흘러나오게 됩니다.마치 창고 문이 헐거워져 안에 있어야 할 물건이 자꾸 밖으로 새어 나오는 것과 비슷합니다. 이렇게 과하게 나온 유리지방산은 간과 근육에 부담을 주고, 다시 인슐린 저항성을 더 악화시킵니다. 즉 살이 찌면 저항성이 심해지고, 저항성이 심해지면 다시 지방이 더 잘 쌓이는 악순환이 만들어집니다.혈관에서도 변화가 일어납니다. 인슐린 저항성과 고인슐린혈증은 혈관 기능을 흔들고, 염증과 산화스트레스를 늘리고, 몸이 나트륨과 물을 더 붙잡게 만드는 방향으로 작용해 혈압 상승에 기여할 수 있습니다.그러니 고혈압은 단지 짜게 먹어서만 생기는 것이 아니고, 고지혈증은 단지 기름진 음식을 먹어서만 생기는 것이 아닙니다. 몸의 에너지 처리 체계가 틀어지면 혈당, 지방, 혈압이 함께 흔들리기 시작하는 것입니다. 그래서 인슐린 저항성은 단순히 당뇨병의 전 단계가 아니라, 지방간, 비만, 이상지질혈증, 고혈압, 심혈관질환 같은 여러 대사질환을 한 줄로 꿰는 중심축으로 볼 수 있습니다.몸은 서랍장처럼 칸칸이 따로 움직이지 않습니다. 오히려 모든 방이 이어진 하나의 집에 가깝습니다. 부엌에서 난 연기가 거실로 퍼지고, 거실의 습기가 결국 침실 벽지까지 바꾸듯이, 대사의 문제는 한 장기에서만 끝나지 않고 몸 전체에 흔적을 남깁니다.물론 세상의 모든 질환을 인슐린 하나로 설명할 수는 없습니다. 유전도 있고, 나이도 있고, 수면 부족과 스트레스, 운동 부족, 식습관, 환경요인도 함께 작용합니다. 그러나 현대인의 많은 대사질환을 이해할 때 인슐린 저항성은 가장 먼저 살펴봐야 할 중심축에 가깝습니다.가만히 보면 현대인의 생활은 몸이 좋아할 방향과 꽤 멀어져 있습니다. 우리는 너무 자주 먹고, 너무 빨리 먹고, 너무 오래 앉아 있고, 너무 늦게 자고, 너무 자주 긴장합니다. 몸은 원래 움직이며 에너지를 쓰도록 설계되어 있는데 우리는 의자에 오래 앉아 있고, 몸은 먹고 쉬고 비우는 리듬을 좋아하는데 우리는 끊임없이 간식과 자극을 밀어 넣습니다.그렇게 하루 이틀은 버틸 수 있지만 몸은 모두 기억합니다. 오늘의 식사, 오늘의 수면, 오늘의 스트레스, 오늘의 움직임 부족은 사라지는 듯 보여도 몸속에 조금씩 흔적을 남깁니다.그리고 그 흔적은 시간이 지나 누군가에게는 지방간으로, 누군가에게는 고혈압으로, 또 다른 누군가에게는 당뇨나 만성 피로로 모습을 드러낼 수 있습니다. 그래서 "우리는 왜 아플까?"라는 질문에 대한 답도 조금 더 분명해집니다.우리는 병명이 많아서 아픈 것이 아니라 몸의 대사 조절 시스템이 흔들려서 아픈 것입니다. 그리고 그 흔들림의 중심에는 인슐린 저항성이 놓여 있는 경우가 많습니다. 다행히 답도 아주 멀리 있지는 않습니다.자주 움직이고, 근육을 쓰고, 지나치게 정제된 탄수화물과 과도한 열량을 줄이고, 잠을 잘 자고, 스트레스를 줄이는 일은 단순한 생활 조언이 아니라 인슐린 저항성을 되돌리는 가장 현실적인 방법입니다. 몸은 생각보다 쉽게 망가지지 않지만, 생각보다 정직합니다.생활이 바뀌면 대사도 바뀌고, 대사가 바뀌면 병의 흐름도 달라질 수 있습니다. 결국 우리가 던져야 할 질문은 하나입니다.'왜 아플까'에서 멈추지 말고, 내 몸의 인슐린 신호는 '지금 잘 전달되고 있는가'를 물어야 합니다. 어쩌면 그 질문이 당뇨병뿐 아니라 수많은 대사질환을 이해하는 가장 중요한 출발점일지 모릅니다.