프랑스혁명 방불케 한 동학농민혁명

큰사진보기 ▲불멸의 바람길전북 정읍시 동학농민혁명기념공원 안에 전봉준 장군과 동학농민군을 표현한 ‘불멸 바람길’ ⓒ 정읍시 관련사진보기

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동학농민혁명 이전까지 우리는 혁명이 없는 역사를 살았다. 피지배층의 저항은 반란·폭동·난동 등으로 매도되고 혹독한 탄압이 따랐다. 반정(反正)이 몇 차례 시도되었으나 내부의 권력교체수준이어서 엄격한 의미의 혁명은 아니었다. 역성혁명(易姓革命)은 혁명이라기보다 창업에 속한다.봉건왕조시대에 혁명은 커녕 변변한 개혁도 허용되지 않았다. 기득권층에게 개혁은 반역과 동의어처럼 인식되고 단죄되었다. 혁명이 있어야 하고 성공했어야 할 시기에 이루지 못함으로써 조선 왕조는 멸망하고 왜적의 식민지배에 이어 분단의 비극을 겪게 되었다.결국 좌절되고 말았지만 전근대에서 근대의 철문을 연 동학농민혁명은 1789년 프랑스혁명과 유사점이 많은, 우리나라 근현대 최초의 혁명이었다. 유럽의 중심지 프랑스와 아시아의 변방 한반도라는 지리적 차이와, 1세기의 시차가 있었지만 상황과 추구하는 목표·가치는 크게 다르지 않았다.혁명 전 프랑스는 절대주의 부르봉 왕조에서 제1신분인 승려와 제2신분인 귀족계급 10%가 전 농토의 60%를 차지하고 제3신분인 인구의 90%가 나머지를 분작하였다. 프랑스혁명의 지적기원을 들자면 몽테스키외·볼테르·루소 같은 계몽사상가들의 역할이 있었다. 동학혁명에는 선각자 최제우·최시형·손병희가 있었다. 이들의 생명존중사상, 보국안민사상, 개벽사상·평등주의는 프랑스 혁명의 계몽주의사상과 크게 다르지 않았다. 프랑스에 루이 16세와 같은 무능한 군주와 왕비 마리앙투와네트의 사치낭비가 극심했고, 조선에는 고종과 민비의 행태가 이와 유사했다.흔히 프랑스혁명의 주체가 제3신분인 파리의 시민들로 인식하지만, 실제는 한 해 전(1788년) 여름 때 아닌 우박으로 밀농사를 망친 농민들이 남부여대하고 파리로 몰려와 "빵을달라"며 혁명의 대열에 앞장섰다. 동학농민혁명의 주체는 동학교도와 깨어 있는 농민들이었다.혁명의 진행과정을 살펴보면 프랑스의 경우 라파에트가 기초한 '17개조의 권리선언'을 채택하고, 동학의 경우 전봉준 등이 기초한 '폐정개혁 12개조'가 제시되었다. '권리선언'은 자유·평등·박애를 내세우며 농노제·영주재판권·삼권분립 등을 내세우고, '폐정개혁안'은 노비문서 소각·토지균등 분작·청상과부 재혼허락 등을 제시했다. 프랑스혁명은 7월 14일 전제정치의 상징인 바스티유감옥을 점거하여 정치범을 석방하고 동학농민들은 음력 1월 11일 원성의 표적이 된 고부관아를 점거하여 탐관오리들을 숙청하고 억울한 죄수들을 풀어주었다.이후 프랑스에서는 '제헌의회'를 구성하여 한때나마 공화정을 실시하고, 조선에서는 53개군현에 집강소를 설치하여 농민자치를 실현하였다.또 하나 유사점이라면 종교와 관련이다.프랑스혁명은 어느 정도 종교혁명의 양태와 성격을 가지고 진행된 정치혁명이라고 할 수 있다.(…)프랑스혁명은 종교혁명과 마찬가지로 지역을 넘어 멀리까지 전파되었을 뿐만 아니라, 설교와 선전에 의해 침투해 들어갔다. 요컨대 그것은 개종을 불러 일으키는 정치혁명으로서 국내에서나 마찬가지로 이방인에게도 열정적으로 설파되었다.(또꼬빌 지음, 이용대 역, <구체제와 프랑스혁명>, 59쪽, 일월서각, 1989)차이라면 프랑스는 혁명의 발화지가 수도 파리여서 루이 16세를 비롯 왕비 등 앙시앙레짐(구체제)의 수뇌를 처형할 수 있었는데, 동학농민혁명은 수도와는 먼 지방이어서 구체제를 숙정하기 어려웠고(조병갑은 기미를 알고 도피) 그나마 외세의 개입으로 주체세력이 제거당하고 말았다.그럼에도 프랑스혁명은 왕권신수설 등으로 전수된 수백 년의 강고한 지배권력을 피지배 민중의 힘으로 타도하고 공화정의 토대를 만들었으며, 동학농민혁명은 일시적인 좌절에도 불구하고 근대의 문을 열고 자주성과 개혁의 불씨를 남겨, 향후 민족·민주·민중운동의 동력이 되었다.