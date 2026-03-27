대학이라는 '자유 시간', 어떻게 쓰면 좋을까

<대학사용법>의 편집자입니다. 편집을 진행하면서 궁금한 부분을 저자에게 서면으로 물었습니다.

"그래서, 대학에서 무엇을 해야 하지?"

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큰사진보기 ▲'대학사용법' 김재연 교수'대학사용법' 김재연 노스캐롤라이나대 공공정책학과 교수 ⓒ 김재연 관련사진보기

- 많은 학생이 여전히 '스펙 쌓기'에 집중하고 있습니다. 교수님께서 말씀하신 "스펙과 커리어는 다르다"는 메시지를 조금 더 구체적으로 설명해주신다면요?

- 대학생들이 흔히 빠지는 가장 큰 착각이나 비효율적인 행동 패턴은 무엇이라고 보시나요?

큰사진보기 ▲'대학사용법' 김재연 지음'대학사용법: 학습력을 커리어로 만드는 4단계 전략' 김재연 지음 ⓒ 세종서적 관련사진보기

- 책에서 "대학은 공부를 가르치는 곳이 아니라 공부하는 법을 배우는 곳"이라고 하셨습니다. 그렇다면 '학습력'을 키우는 가장 효과적인 방법은 무엇인가요?

- 교수님은 학계와 데이터과학 실무를 모두 경험하셨습니다. 이러한 커리어가 형성되는 과정에서 대학 시절의 어떤 선택이 결정적이었다고 보시나요?

- AI와 디지털 전환 시대에 대학생들이 반드시 갖춰야 할 역량은 무엇이라고 보시나요?

대학에 들어가면 인생이 풀릴 것이라 믿었던 순간이 있다. 그러나 막상 캠퍼스에 발을 들여놓으면, 더 큰 질문이 시작된다.여전히 많은 학생이 '전공 선택', '학점', '스펙' 같은 익숙한 기준에 매달린다. 하지만 졸업을 앞둔 시점이 되면 또 다른 불안이 고개를 든다. 쌓아온 것들은 많은데, 정작 내가 어떤 사람인지, 어떤 길을 가야 하는지는 선명하지 않기 때문이다. 대학은 분명 4년이라는 시간을 제공하지만, 그 시간을 어떻게 활용해야 하는지에 대해서는 누구도 구체적으로 가르쳐주지 않는다.이 지점에서 <대학사용법>은 질문의 방향을 바꾼다. 대학을 '다니는 곳'이 아니라 '활용하는 자원'으로 바라보라는 제안, 그리고 스펙이 아니라 커리어를 설계하라는 메시지는 지금의 대학생들에게 더욱 절실하다. 특히 불확실성이 커진 AI 시대에는 무엇을 배우느냐보다 '어떻게 배우고 선택하느냐'가 더 중요해졌기 때문이다.이 책은 대학 시절의 시행착오부터 미국 유학, 학계와 데이터과학 실무를 넘나드는 커리어를 직접 경험한 저자의 고민과 선택이 응축된 결과물이다. 김재연 교수는 학생 스스로 삶의 방향을 설계할 수 있도록 구체적인 기준을 제시한다.대학이라는 '자유의 시간'을 어떻게 써야 할지 고민하는 이들에게, 그의 이야기는 하나의 나침반처럼 다가온다. 그렇다면 그는 왜 이런 문제의식을 갖게 되었고, 오늘의 대학생들에게 무엇을 가장 강조하고 싶을까. 김재연 교수에게 직접 이야기를 들어봤다."학습력은 결국 스스로 문제를 찾고 정의하며, 그 문제에 대한 해결책을 만들어내는 능력입니다. 대학은 이를 배울 다양한 기회를 제공합니다. 수업과 책, 논문뿐 아니라 친구, 교내외 활동, 인턴십, 교환학생 등 학교 안팎에서 폭넓게 배울 수 있는 환경이 주어져 있습니다. 그런데 이 과정에서 흔히 말하는 '스펙', 예를 들어 자격증의 나열 같은 것은 상대적으로 중요하지 않습니다.예를 들어, 미국 대학원 박사과정에 진학하고 싶다면, 가장 중요한 것은 자신이 어떤 연구 주제에 관심이 있는지를 깊이 고민하는 것입니다. 그리고 그 주제와 관련된 수업을 듣고, 논문을 쓰고, 발전시키는 과정이 핵심입니다. 학점이나 졸업장은 필요하지만, 그것은 평가 요소의 일부, 상대적으로 덜 중요한 영역에 불과합니다.실제로 미국 대학원에서 입학 사정을 할 때는 지원자가 앞으로 수행할 연구를 얼마나 잘 할 수 있는지, 이미 수행한 작업을 통해 평가합니다. 이는 기업이나 다른 조직에서 신입사원을 뽑을 때도 마찬가지입니다. 학점과 졸업장만으로는 역량을 증명하기는 어렵습니다.따라서 중요한 것은 수업을 듣는 것, 대학을 다니는 것 그 자체가 아니라, 스스로 학습한 경험을 바탕으로 자신의 사고와 문제 해결 능력을 확장하는 것입니다. 커리어의 기초로서 학습력의 핵심은 자신의 두뇌 생산성을 높이는 데 있습니다.""대학 생활에서는 양극단을 피하는 것이 중요합니다. 한쪽 극단은 현실적인 문제(예를 들어 취업)에 지나치게 집중한 나머지, 대학이 제공하는 다양한 기회를 제대로 누리지 못하는 경우입니다. 물론 개인적인 사정으로 빠르게 필요한 것만 하고 졸업해야 하는 경우도 있습니다. 그렇지만 이렇게 다양한 것을 폭넓게 배울 수 있는 시간은 인생에서 다시 오기 어렵습니다. 대학에 있는 동안에는, 가능하면 그 기회를 충분히 누리는 것이 중요합니다.반대로, 비슷한 맥락에서 학교 공부만 지나치게 열심히 하는 것도 바람직하지 않습니다. 강의실 안에서 배울 수 있는 것도 많지만, 학생이라는 신분 덕분에 학교 밖에서 배울 기회도 매우 많습니다. 따라서 수업을 듣고 친구를 사귀는 것과 함께, 학교 밖에서도 다양한 사람을 만나고 여러 경험을 해보시길 바랍니다. 그리고 어떤 분야에 관심을 가지든 바닥까지 문제를 파고 들어가 보는 경험을 꼭 해보시길 바랍니다.""사람마다 처한 조건과 환경이 매우 다양하기 때문에, 모든 사람에게 적용되는 하나의 최적의 방법이 있다고 보지는 않습니다. 다만 학습력을 스스로 문제를 정의하고, 그 문제를 해결하기 위한 지식을 습득하며, 그 과정을 통해 전문성을 만들어가는 힘이라고 정의한다면, 가장 중요한 것은 '문제에 대한 관심'을 갖는 것입니다.예를 들어 수강 신청을 하는 경우에도, 전공이나 교양에서 선택의 폭이 있는 만큼 먼저 자신이 어떤 문제에 관심이 있는지를 고민해보는 것이 중요합니다. 관심 있는 문제가 생기면, 그 문제에 대해 더 알고 해결책을 찾기 위한 지식을 찾고 습득하는 과정으로서 관련 강의를 찾아 들을 수 있습니다.이 경우에는 자연스럽게 학점이 강의를 듣는 주된 목적이 아니게 됩니다. 만약 강의 선택의 폭이 제한적이라면, 강의 밖에서 할 수 있는 방법도 많습니다. 사이드 프로젝트나 다양한 활동을 통해 지식과 경험을 확장할 수 있습니다.""저는 학부에서 영문학과 정치외교학을 전공했습니다. 당시에도 미시경제학이나 응용 통계학 기초 과목 정도는 듣고, 관심을 갖고 있었지만, 데이터 과학을 본격적으로 공부한 적은 없었습니다. 사실 그때는 데이터 과학이라는 말 자체도 널리 쓰이지 않던 시기였습니다.데이터 과학은 UC 버클리에서 정치학 박사과정을 할 때 발견한 새로운 기회입니다. 당시 버클리는 데이터 과학 교육을 적극적으로 확장하던 시기였고, 학교 차원에서 관련 프로그램이 만들어지고 있었습니다. 사회과학 외에도 전통적으로 컴퓨터 과학과 통계학이 강하고, 이런 학문 간 벽이 낮은 환경 속에서, 자연스럽게 데이터 과학을 접하고, 제 고유한 전문성을 만들어갈 수 있었습니다.데이터 과학을 하게 된 것은 계획한 결과가 아닙니다. 내가 처한 환경에서 무엇을 더 잘 배울 수 있는지, 그리고 그 배움을 통해 어떤 커리어를 만들 수 있는지 고민해서 나온 결과입니다. 이 경험은 책에서 강조하는 '기회의 선순환'과도 맞닿아 있습니다. 저에게는 새로운 환경에서 발견한 새로운 기회가 데이터 과학이었지만, 다른 사람들에게는 각자의 환경에 따라 다른 기회가 있을 수 있습니다.""인공지능이 큰 주목을 받는 이유 중 하나는 이 기술이 가진 역설 때문이라고 생각합니다. 전통적으로 우리는 기술의 능력이 높을수록 사용하기 어렵다고 여겨왔습니다. 예를 들어 자전거보다 자동차가 훨씬 더 배우기 어렵고, 알아야 할 것도 많습니다. 그런데 인공지능은 할 수 있는 일은 점점 더 많아지는데, 사용하는 방식은 오히려 쉬워지고 있습니다.ChatGPT는 사람과 대화하는 인터페이스를 통해서 누구나 쉽게 접근할 수 있죠. 그래서 인기가 많은 것이고요. 그래서 인공지능을 사용하는 능력 자체는 앞으로 많은 사람이 쉽게, 자연스럽게 익히게 될 가능성이 큽니다. 마치 오늘날 사람들이 사회 생활을 하려면 기본적인 컴퓨터 사용 능력을 갖추게 된 것과 비슷한 흐름입니다.이런 격동기에는 무엇이 더 흔해지고, 무엇이 더 희소해지는지를 구분하는 것이 중요합니다. 그리고 희소해지는 능력에서 자신의 경쟁 우위를 만들어야 합니다. 제가 보기에 현재의 인공지능과 디지털 환경에서 가장 중요한 능력은 깊은 '집중력'입니다. '천착'이라는 말이 있는데, 어떤 문제를 끝까지 깊이 파고드는 능력을 의미합니다. 천착하지 않으면 전문성을 만들 수 없습니다. 천착을 가능하게 하는 전제 조건이 바로 '집중력'입니다.하지만 오늘날 학생들은 수많은 디지털 기기와 끊임없는 정보에 노출되어 있습니다. 그래서 의도적으로 집중하는 시간을 만들어야 합니다. 예를 들어 하루에 한 번, 혹은 일주일에 두세 번이라도 한두 시간 정도를 완전히 차단된 상태에서 한 가지 문제에만 집중해보는 연습이 필요합니다. 조지타운대 컴퓨터과학과의 칼 뉴포트(Cal Newport) 교수가 말하는 '딥워크'를 그렇게 연습해보세요. 이런 집중 훈련을 반복하는 것이 점점 더 중요한 역량이 될 것입니다."