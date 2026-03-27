'둠벙'에 물 차오르듯, '쉼'을 채우는 도서관

큰사진보기 ▲고성 책둠벙도서관, 일상의 숨표가 고이는 자리 ⓒ 김종신 관련사진보기

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[고성군 책둠벙도서관]

- 장소 : 경상남도 고성군 고성읍 성내로 50

- 운영 시간

① 상상둠벙(1층) : 09:00~18:00

② 지혜둠벙(2층) : 평일 09:00~22:00 / 주말 09:00~18:00

- 주차 : 전용주차장 무료

- 특징 : 옛 공설운동장 부지 활용, 무료 주차, 인근 하나로마트 인접

덧붙이는 글 | 이 기사는 에나 이야기꾼 해찬솔 개인블로그에도 실립니다.

경남 고성에 가면 꼭 빠지지 않고 들르는 곳이 있습니다. 참새가 방앗간을 그냥 지나칠 수 없듯이 들르는 고성읍 내 책둠벙도서관입니다. 둠벙은 논에 물을 대기 위해 파 놓은 작은 웅덩이를 뜻하는 사투리입니다. 고성군이 보유한 국가중요농업유산 둠벙에서 이름을 가져온 공간으로 알려져 있습니다. 작은 물웅덩이가 논에 생명을 보태듯, 이곳도 마을 한가운데서 지식과 쉼을 길어 올리는 자리입니다.지난 26일 이곳을 찾았습니다. 도서관 앞에 서면 먼저 넓은 잔디밭과 광장이 눈에 들어옵니다. 옛 운동장을 리모델링한 자리라 공간의 여유가 큽니다. 원형으로 둘러선 벚나무들은 도서관을 지키는 호위무사처럼 보입니다. 하늘에 걸린 오색 가랜드는 바람결을 따라 흔들립니다. 잔디밭 한쪽에는 노란 초승달에 앉은 어린 왕자와 여우가 보입니다. 잠깐 걸음을 멈추게 합니다.건물의 처마는 부드러운 곡선을 그리며 길게 뻗어 있습니다. 원형 기둥이 받치는 회랑에는 빛과 그림자가 번갈아 앉습니다. 천천히 걷기 좋은 자리입니다. 책을 펼치기 전부터 마음이 조금씩 가라앉습니다.도서관 입구 유리문에는 벚꽃 책한마당 포스터가 나란히 붙어 있었습니다. 꽃은 아직 화면 밖에 있는데, 포스터만으로도 먼저 봄기운이 번졌습니다. 책둠벙도서관은 오는 28일과 29일, 오전 10시부터 오후 5시까지 책과 사람을 마당으로 불러낼 준비를 하고 있었습니다. 입구를 지나기도 전에 벌써 벚꽃이 풍성한 듯했습니다.도서관 안 카페 이름은 맛있는 정담카페입니다. 고성시니어클럽 어르신들이 운영하는 곳으로 알려져 있습니다. 메뉴판에는 커피와 대추차, 생강차 같은 음료가 정갈하게 적혀 있습니다. 가격도 부담이 적습니다. 카운터 너머로 움직이는 손길에는 익숙한 다정함이 묻어 납니다. 개방형 서가 곁에 앉아 커피 한 잔을 들면 가빴던 숨이 제자리를 찾습니다. 통유리창으로 들어온 햇살은 하얀 테이블 위에 오래 머뭅니다.어린이도서실 상상둠벙도 눈길을 붙잡습니다. 낮은 서가와 알록달록한 의자들이 아이들 눈높이에 맞춰 놓여 있습니다. 벌집 모양의 독서 공간과 둥근 아치형 출입구는 책 읽는 시간을 놀이처럼 바꿔 줍니다. 아이들이 책과 친해지기 좋은 공간이라는 생각이 듭니다.도서관 중심부로 가면 풍경이 한 번 더 바뀝니다. 높은 천장까지 닿는 벽면 서가가 펼쳐집니다. 2층 복도에서 아래를 내려다보면 책으로 이루어진 작은 도시 같습니다. 독서 테이블에 앉아 책장을 넘기는 사람들의 모습은 평화롭습니다. 높은 층고를 살린 개방형 구조 덕분에 실내는 답답하지 않습니다. 오래 머물고 싶은 마음이 먼저 생깁니다.도서관 뒤편 나무 데크 쉼터도 좋습니다. 선베드를 닮은 곡선형 의자에 기대 앉으면 볕이 등을 타고 천천히 내려옵니다. 벚나무 아래에서 잠시 하늘을 올려다보는 시간도 괜찮습니다. 길 건너 맞은편 하나로마트에서 간단한 먹거리를 사 와 잔디밭에 앉으면 소풍 같은 기분이 납니다. 고성 전통시장과도 멀지 않습니다. 함께 둘러보기 좋은 동선입니다.책둠벙도서관은 책만 읽는 공간이 아니었습니다. 잠시 쉬어 가도 좋고, 사람 구경을 해도 좋고, 마음을 추슬러도 좋은 자리였습니다. 둠벙에 물이 차오르듯 비어 있던 하루 안으로 다시 살아갈 기운이 천천히 고입니다. 고성에서 자꾸 다시 떠오르는 곳 하나를 꼽으라면, 저는 이 도서관을 먼저 말할 것 같습니다.책둠벙도서관을 둘러본 뒤에는 고성의 얼굴과 시간, 그리고 이름의 바탕이 된 둠벙 이야기까지 함께 읽어보셔도 좋겠습니다.