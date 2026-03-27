"중동전쟁, 석탄화력발전소 연장 가동... 기후위기 대응에 역행"

큰사진보기 ▲지난 2023년 7월. 충남 도민들이 보령 석탄화력발전소 앞에서 자전거 행진을 벌이며 '석탄 발전소 폐쇄와 정의로운전환'을 촉구했다. ⓒ 이재환 -독자제공 관련사진보기

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중동 전쟁으로 에너지 수급 문제가 불거지면서 정부가 석탄화력발전소 연장 가동 카드를 검토하고 있는 가운데 충남 지역 환경단체들이 "기후위기 대응에 역행한다"며 반발하고 나섰다.앞서 지난 24일 이재명 대통령은 국무회의를 통해 김성환 기후에너지환경부 장관에게 "하동·보령·태안 석탄발전소 3기 폐쇄 계획이 6월부터 예정돼 있는데 상황이 어떻게 될지 모르는 만큼 일정 조정을 검토해 보라"고 말했다.이에 충남환경경운동연합(아래 단체)은 26일 성명서를 통해 "최근 이란 사태는 석탄·석유 의존의 위험성을 극명하게 드러냈다"면서 "세계 각국은 이를 계기로 탈석탄과 재생에너지 전환을 가속화하고 있다. 그러나 국내에서는 임시방편적인 석탄발전 수명 연장을 추진하고 있어 우려를 금할 수 없다"고 지적했다.이 대통령이 언급한 3개 발전소와 관련해서도 단체는 "정부가 보령화력 5호기와 하동화력 1호기의 폐쇄를 내년 3월까지 연장하고, 태안화력 2호기까지 검토 대상으로 올린 것은 기후위기 대응에 역행하는 퇴행적 결정"이라고 주장했다.그러면서 "해당 발전소들은 이미 30년 수명을 다해 폐쇄가 확정됐다. 더 이상 가동되어서는 안 된다. 이는 지역 주민의 건강을 위협할 뿐 아니라, 탄소중립 사회로의 전환을 지연시키는 심각한 후퇴다"라고 지적했다.단체는 "석탄발전은 온실가스와 초미세먼지를 대량으로 배출하여 주민 건강을 위협하고, 기후위기를 심화시키는 주범"이라며 "특히 충남은 전국에서 가장 많은 석탄화력발전소가 밀집해 있어 주민들의 피해가 이미 심각하다. 더 이상 주민들의 건강과 생존권을 외면해서는 안 된다"라고 호소했다.이어 "지금 필요한 것은 석탄발전 연장이 아니라, 재생에너지 확대와 의로운 전환을 위한 법적·재정적 지원 체계 구축"이라고 덧붙였다.