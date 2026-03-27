"보고, 먹고, 다시 산다"… 첫날부터 달아오른 논산딸기축제

큰사진보기 ▲관람객들이 딸기 판매 부스에서 ‘킹스베리’ 딸기를 구매하고 있다. 체험과 관람이 자연스럽게 소비로 이어지며, 부스는 하루 종일 딸기를 사려는 방문객들로 발길이 끊이지 않았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"한 바퀴 돌고 나오면 손에 딸기 한 상자 들려요."

큰사진보기 ▲축제장 곳곳에 마련된 체험부스와 농산물 판매 부스에 관람객들의 발길이 이어지고 있다. 자연스러운 동선 속에 체험과 구매가 맞물리며 현장은 종일 활기를 띠었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 이보령 육군항공학교장의 안내를 받으며 회전익기를 관람하고 있다. 가족 단위 관람객들의 발길이 이어진 가운데, 특히 어린이들에게 큰 인기를 끌었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲건양대학교에서 논산시민가족공원까지 이어진 거리 퍼레이드에 시민과 외국인들이 함께 참여해 축제 분위기를 더하고 있다. 태국 출신 참가자들이 화려한 민속복장을 선보이며 관람객들의 눈길을 끌었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2026 논산딸기축제’ 개막 퍼포먼스에서 김태흠 충남지사, 백성현 논산시장, 조용훈 논산시의회 의장, 이혜경 논산계룡교육장, 이상훈 논산딸기축제추진위원장 등이 참여해 축제의 시작을 알리고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

26일 오후 충남 논산시민가족공원. '2026 논산딸기축제(3.26~3.29)' 개막 첫날, 현장은 이 말 한마디로 정리됐다. 관람객은 끊이지 않았고, 체험 부스와 판매대는 종일 활기를 띠었다. 사람이 많이 모인 축제가 아니라, 머물며 소비로 이어지는 흐름이 눈에 띄었다.이날 축제장은 이른 아침부터 인파가 이어졌다. 특정 구간이 막히거나 밀리는 모습은 크지 않았다. 입구에서 체험존, 공연장, 판매부스까지 동선이 자연스럽게 이어지면서 관람객이 끊임없이 순환했다. "걷다 보니 또 다른 볼거리가 나온다"는 반응이 나올 만큼 동선이 매끄럽게 설계된 모습이었다.백성현 논산시장을 비롯해 논산문화관광재단 등 축제 관계자들은 개막 전부터 안전과 동선 관리에 공을 들였다. 주요 통로를 넓히고 체험·판매 구역을 분산 배치해 인파가 한 곳에 몰리지 않도록 했다. 현장 곳곳에 배치된 안내 인력과 안전요원도 눈에 띄었다. 대규모 관람객이 몰린 상황에서도 비교적 안정적인 운영이 이어진 배경이다.이 같은 '흐름'은 자연스럽게 소비로 이어졌다. 체험을 마친 관람객들이 바로 옆 판매부스로 이동하는 구조가 자리 잡으면서 딸기 판매도 호조를 보였다. 가족 단위 방문객이 많은 만큼, 아이들이 체험을 즐기고 부모가 구매로 이어지는 장면이 반복됐다.딸기 브랜드에 대한 신뢰도 한몫했다. 논산시는 공동브랜드 '육군병장'을 통해 안전성 검사를 통과한 농산물만을 선보이고 있다. 현장에서 직접 보고, 맛보고, 바로 구매할 수 있다는 점이 소비를 빠르게 끌어냈다.첫날 분위기를 끌어올린 건 사전 프로그램이었다. 개막식에 앞서 열린 한국회전익기 전시회에는 가족 단위 관람객이 몰렸고, 건양대학교에서 출발한 거리 퍼레이드는 수천 명이 참여해 도심 전반에 축제 열기를 확산시켰다. 축제장이 하나의 공간에 머무르지 않고 도시 전체로 번지는 모습이었다.콘텐츠 구성도 균형을 잡았다. K-pop 랜덤 플레이댄스, 배틀크루 공연, 어린이 버블쇼 등 세대별 프로그램이 촘촘히 배치되면서 '3대가 함께 즐기는 축제'라는 기획 의도가 현장에서 구현됐다. 아이들은 체험에 머물고, 청년층은 공연에 반응하며, 부모 세대는 휴식과 소비를 병행하는 구조가 자연스럽게 만들어졌다.이날 개막식에는 김태흠 충남도지사, 백성현 논산시장, 조용훈 논산시의회 의장 등 주요 인사가 참석해 축제의 시작을 알렸다. 백성현 시장은 "논산 딸기는 대한민국을 넘어 세계인의 입맛을 사로잡고 있다"며 "이번 축제가 2027년 세계딸기산업엑스포로 이어지는 기반이 될 것"이라고 말했다.현장의 반응은 '첫날 흥행'에 그치지 않았다. 관람객의 체류 시간을 늘리고, 자연스럽게 소비로 연결시키는 구조가 작동했다는 점에서다. 준비된 동선, 안정적인 운영, 세대별 콘텐츠가 맞물리며 축제의 결이 달라졌다는 평가가 나온다.2026 논산딸기축제는 29일까지 나흘간 이어진다. 첫날의 흐름이 이어질 경우, 전국 대표 축제로 도약하는 발판을 다지는 동시에 2027 논산세계딸기산업엑스포로 이어지는 기반도 한층 탄탄해질 전망이다.