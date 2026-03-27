'뉴이재명', 분열이 아니라 확장이 돼야 한다

최근 '뉴이재명'을 둘러싼 논란이 확산되고 있습니다. 이와 관련 이병권 인문연구가가 자신의 생각을 담은 글을 보내와 싣습니다. <오마이뉴스>는 해당 사안에 대한 다양한 의견을 환영합니다.

큰사진보기 ▲더불어민주당 이언주 최고위원이 15일 국회 의원회관에서 열린 '뉴이재명을 논하다' 토론회에서 인사말을 하고 있다. 2026.3.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.3.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | *당초 이 원고는 과거 민주당의 역사 내에서 벌어진 권력구조를 둘러싼 갈등과 역사를 표로 제시하는 등 보다 정밀한 내용을 담아 준비하였으나, 지면사정상 축소하여 골자만 정리했습니다.

지금 민주당 안에서 '뉴이재명'이라는 말은 단순한 유행어가 아닙니다. 이 말은 누가 앞으로의 권력 중심에 설 것인가, 누가 '진짜 친명'의 자리를 차지할 것인가를 둘러싼 정치적 명명으로 빠르게 변하고 있다고 생각합니다. 어떤 이름은 현실을 설명하는 데 그치지 않습니다. 어느 순간부터는 현실을 재배치하고, 권력의 방향을 바꾸는 언어가 되기도 합니다. 지금 '뉴이재명'이 바로 그런 단계로 들어가고 있습니다.원래 '뉴이재명'은 하나의 흐름이지 하나의 세력이 아니었습니다. 이재명 정부의 정책 성과와 그에 반응해 새롭게 유입된 지지층을 설명하는 기술적 개념에 가까웠습니다. 그러나 정권 출범 이후 권력 재편의 국면이 본격화되면서 이 표현은 전혀 다른 성격을 띠기 시작했습니다.새 정부가 들어서면 언제나 누가 권력의 주변부에서 중심부로 이동할 것인가를 둘러싼 경쟁이 발생합니다. 특히 이재명 정부 출범 이후 70% 안팎의 높은 국정 지지율이 형성되면서, 이재명이라는 이름에 기대어 새로운 정치적 입지를 선점하려는 시도 역시 자연스럽게 확대될 수 있는 조건이 만들어졌습니다. 정치적으로 상승 국면에 들어선 권력 주변에는 언제나 그것을 해석하고 대리하며 선점하려는 세력이 등장합니다. 지금의 '뉴이재명' 담론 역시 바로 그러한 권력 재편기의 산물로 읽어야 합니다.그 전환점은 2026년 3월 15일 국회에서 열린 '뉴이재명을 논하다' 토론회였습니다. 이 토론회는 단순한 의견 교환의 자리가 아니었습니다. '뉴이재명'이라는 말을 공론장에 올리고, 그것에 정치적 의미를 부여한 사건이었습니다.이언주 의원이 주도한 이 행사에는 기존 민주당의 역사성과 정체성에 비판적인 문제의식을 공유하는 인물들이 결합했고, 문화평론가 함돈균은 이 자리에서 과거 민주당 지지층과 노무현 지지자들을 사실상 낡은 정서와 집착의 집단처럼 묘사하는 발언으로 논란을 일으켰습니다.문제는 그 발언이 단순한 자극적 수사에 그치지 않았다는 데 있습니다. 그것은 기존 민주당 지지층의 역사적 정당성을 약화시키고, 그 자리에 '새로운 정치적 정당성'의 공간을 비워주는 역할을 했습니다. 바로 이 지점에서 '뉴이재명'은 더 이상 지지층 설명의 언어가 아니라, 정치적 정통성을 새롭게 배분하는 언어로 이동하기 시작했습니다.여기서 분명히 구분해야 할 것이 있습니다. '이재명 현상'과 '뉴이재명 세력화'는 같은 것이 아닙니다. 이재명 현상은 실제로 존재합니다. 그것은 이재명 대통령의 실용적 정치 스타일, 위기 대응 능력, 정책 성과, 그리고 이에 반응한 새로운 대중적 지지의 형성입니다. 그러나 '뉴이재명 세력화'는 그 현상을 있는 그대로 설명하는 것이 아닙니다. 그것은 이재명 현상을 정치적 자산으로 차용해, 누가 새로운 권력의 중심에 진입할 것인가를 둘러싼 브랜딩 전략입니다.다시 말해, 지금 이 담론에서 벌어지고 있는 일은 단순한 지지층 확대가 아니라, 누가 더 '정통 친명'인가를 둘러싼 규정 경쟁입니다. 이 담론의 핵심은 '신(New)과 구(Old)'의 구도입니다. 새로운 것은 미래, 실용, 성과의 언어로 포장되고, 기존의 것은 과거, 운동권, 이념의 언어로 재구성됩니다. 이 구분은 결코 중립적이지 않습니다. 특정 집단을 '구(Old)'로 규정하는 순간 그 집단의 정당성은 약화되고, 반대로 '신(New)'으로 명명된 집단은 정치적 우위를 점하게 됩니다. 결국 이 담론은 현실을 설명하는 언어가 아니라 정치적 위치를 재배치하는 장치입니다.여기서 반대편을 볼 필요가 있습니다. 이 방식에서 극우 정치의 전형적 작동방식이 어른거리기 때문입니다. 극우는 먼저 내부의 '불순한 자', '낡은 자', '가짜'를 만들어낸 뒤 자신들만이 '진짜'이고 '새로운' 세력이라고 주장합니다. 그 과정에서 정통성은 독점되고, 기존 지지층은 조롱과 배제의 대상이 됩니다. 그리고 누가 더 순수하고 누가 더 진짜인가를 묻습니다.지금 '뉴이재명' 담론 역시 기존 민주당 지지층과 역사적 정통성을 지닌 흐름을 낡은 존재로 밀어내며, 자신들을 새로운 중심으로 포지셔닝하려는 점에서 이와 구조적으로 유사하다고 생각합니다.여기서 동원되는 것은 논리보다 감정입니다. 기존 지지층은 고루하고 집착적인 집단으로, 새롭게 등장한 집단은 건전하고 실용적인 세력으로 묘사됩니다. 그러면 정책과 노선의 논쟁은 사라지고, 감정적 거리와 정체성 갈등만 남습니다. 정치는 토론이 아니라 낙인과 배제의 경쟁으로 바뀌고, 누가 더 옳은가보다 누가 더 새롭고 누가 더 낡았는가가 판단 기준이 됩니다. 이것은 민주당의 건강한 확장이라기보다, 내부의 적을 만들고 감정을 동원해 권력 재편을 정당화하는 위험한 프레임입니다.이 지점에서 미국 MAGA 정치와의 유사성이 분명해집니다. 도널드 트럼프(Donald Trump, 1946~)는 공화당 내부 비판 세력을 RINO(Republican In Name Only), 즉 '무늬만 공화당원'으로 낙인찍으며 당내 정통성을 재편했습니다. 그 결과 공화당 하원 서열 3위였던 리즈 체니(Liz Cheney, 1966~)는 2021년 지도부에서 축출되었고, 2022년 경선에서도 패배했습니다.또한 2021년 1·6 의사당 폭동 조사에 참여했던 애덤 킨징어(Adam Kinzinger, 1978~)는 사실상 당내에서 퇴출된 것이나 다름없는 상황을 맞았고, 2012년 공화당 대선 후보였던 밋 롬니(Mitt Romney, 1947~)조차 트럼프 탄핵 찬성 이후 당내에서 고립되었습니다. 이 과정에서 정책은 부차화되고, 충성과 정체성이 정당 재편의 기준이 되었습니다. 지금 한국의 '뉴이재명' 담론은 아직 그 단계까지는 아니지만, 내부의 적 만들기, 정통성 독점, 감정 동원, 담론을 통한 권력 재편의 그림자가 어른거린다는 점에서 그 출발 구조가 놀랄 만큼 닮아 있습니다.중요한 것은 의도가 아니라 결과입니다. '뉴이재명'이 정말 민주당의 외연 확장을 위한 개념이라면, 그것은 기존 지지층과 민주당의 역사성을 부정하는 방식이 아니라 그 위에서 확장되는 언어여야 합니다. 그러나 지금처럼 이재명 현상을 빌려 새로운 정치세력이 권력 중심부 진입의 명분으로 삼고, 기존 지지층을 낡은 집단으로 밀어내는 방식으로 굳어진다면, 그것은 새로운 정치가 아니라 오래된 권력 정치의 반복일 뿐입니다.더 큰 문제는 이러한 '뉴이재명 현상'이 아니라 '뉴이재명 세력화'의 추구가, 결과적으로는 내란 극복과 사회 대개혁이라는 이재명 정부의 역사적 과제를 오히려 위축시키고 분열시키는 방향으로 작동할 수 있다는 점입니다.지금 민주당 안에서 필요한 것은 권력 주변의 이름 경쟁이 아닙니다. 지금 필요한 것은 국민이 부여한 시대적 과제를 흔들림 없이 완수할 수 있는 정치적 절제와 역사적 책임입니다. 만약 '뉴이재명'이라는 이름이 확장이 아니라 분열의 언어로 굳어진다면, 그것은 이재명 정부의 힘을 키우는 것이 아니라 오히려 그 역사적 소명을 약화시키는 결과로 돌아올 수밖에 없습니다.