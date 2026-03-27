[사진] 축제 앞둔 통영 봉숫골 벚꽃길

큰사진보기 ▲봉숫골 벚꽃길 입구. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲금방 터질 듯 몽글몽글 봉오리도 예쁘다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲용평사거리에서 용화사 광장까지 이어지는 봉숫골 벚꽃길 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲벚꽃길 중간에 있는 전혁림미술관 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲미술관 앞에 있는 작은 독립서점. 예쁘게 꾸며놓은 서점 앞에 고양이 두 마리가 느긋하게 쉬고 있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲서점 옆 벽면애 그려놓은 통영의 예술가들. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲벚꽃길 중간중간에 전혁림 화백의 그림이 전시되어있었다. '통영항' 이라는 제목의 그림. 청와대에 걸리기도 했다고 한다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲한쪽에 유채꽃도 피어있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

동네 어느 집 뒤뜰에 자목련이 예쁘게 피었다. 하천 양옆으로 늘어선 벚나무도 제법 꽃잎을 열었다. 이제 바야흐로 봄은 내딛는 발걸음에 힘을 싣는 중이다. 3월 28일부터 29일까지 통영 봉숫골에서 벚꽃축제가 열린다기에 다녀왔다.통영을 대표하는 벚꽃 명소로 알려져 있는 봉숫골 벚꽃길은 용평사거리에서 용화사 광장까지 이어지는 구간에 조성되어 있다. 봉숫골이라는 이름은 옛날 이곳에 봉수대가 있었던 데서 유래하였다고 한다.차를 세우고 나서니 도로를 따라 양옆으로 길게 늘어선 벚나무가 눈에 들어온다. 꽃은 아직 만개하지는 않았지만 축제 때가 되면 예쁘게 피어날 것 같다. 길을 따라 천천히 걸었다. 옷을 입은 벚나무가 보인다.길 중간에 전혁림 미술관이 있다. '색채의 마술사'라고도 불리는 전혁림 화백은 평생을 통영에 살면서 주로 푸른색을 사용하여 통영의 바다를 화폭에 담았다. 미술관은 화백이 30년 넘게 생활하던 집을 개축하여 2003년에 문을 열었다. 타일에 작품을 입혀 건물에 붙여 놓았다.미술관에 들어가서 그림을 감상했다. 미술관 앞에 작은 독립서점이 있다. 아기자기, 예쁘게 꾸며놓았다. 고양이 두 마리가 느긋하게 쉬고 있었지만 모르는 사람이 곁에 다가가도 전혀 상관하지 않는다. 서점 안에 들어가 보았다. 책들 사이에 통영을 사랑했던 예술가들의 작품과 얼굴을 그려놓은 엽서가 있었다. 시인 백석의 얼굴도 있다. 엽서 한 묶음을 샀다.벚꽃도 예뻤지만 옷을 입고 목도리를 두른 나무들, 도로 곳곳에 전시되어있는 전혁림화백의 그림들, 작은 서점과 찻집들이 정겨웠다.