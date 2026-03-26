한준호, '경기 질주' 9박 10일 시작… 후원금 1억 '조기 달성'

큰사진보기 ▲더불어 민주당 경기도지사 경선 후보 한준호 국회의원 공약 발표 ⓒ 한준호 관련사진보기

AD

더불어민주당 경기도지사 경선후보인 한준호 국회의원(경기 고양시을)이 당내 경선를 앞두고 경기도 전역을 도는 현장 캠페인에 나서는 한편, 단시간 내 법정 후원금을 채웠다.한 후보 측은 26일부터 경기도 북부·동부·남부·서부를 잇는 '9박 10일 경기도 질주' 캠페인을 시작한다고 밝혔다. 이번 캠페인은 "경기도의 권역별 현안을 직접 점검하고 실시간 '현장형 스트리밍 정치'를 통해 도민과 소통하는 방식으로 진행된다.권역별 주요 과제로 ▲북부의 규제 개선 및 균형발전 ▲동부의 GTX-Ring 등 광역 교통망 구축 ▲남부의 반도체·첨단산업 벨트 강화(판교 10개 만들기) ▲서부의 민생경제 회복 및 생활 인프라 확충을 제시했다. 한 후보는 "이재명 정부의 실용주의를 경기도에서 완성하는 것이 이번 선거의 본질"이라며, "설계는 이재명, 완성은 한준호라는 각오로 뛰겠다"고 강조했다.한 후보 측은 또 경선후보 후원회 모금 시작 22시간 만에 목표액인 소액후원으로 1억 원을 채웠다고 밝혔다. 이번 후원에는 총 2213명이 참여했으며, 이 중 99.4%인 2200명이 10만 원 이하의 소액 후원자고 이중 1만 원 이하 후원자도 1011명으로 일반 유권자들의 참여가 두드러졌다.한 후보는 SNS를 통해 "저를 믿고 맡겨주신 삶의 조각들을 헛되이 쓰지 않고, 도민의 삶이 달라지는 결과로 반드시 돌려드리겠다"고 감사의 뜻을 전했다.정치권에서는 이번 모금 결과와 현장 행보를 두고, 한 후보가 조직 중심의 선거를 넘어 일반 유권자들의 자발적인 지지 기반을 확보하며 경선 국면에서 강력한 추진력을 얻게 된 것으로 분석하고 있다.