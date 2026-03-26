'법왜곡죄 1호' 조희대 고발 변호사 "2호는 심우정"

▲이병철 변호사는 26일 오마이TV '이병한의 상황실'에 출연해 조희대 대법원장을 '법 왜곡죄 1호'로 고발한 배경을 설명하며 '조희대 대법원'이 야기한 사법 불신을 비판했다. ⓒ 오마이TV 이병한의 상황실 관련사진보기