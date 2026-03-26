람천·임천 수질 설명회 격론…주민들 "현장과 다른 결과, 신뢰 못 해"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (곽영군)에도 실렸습니다.

낙동강환경유역청이 경상국립대학교에 의뢰한 람천·임천 수질 조사 용역 결과를 설명하는 주민 설명회가 3월 20일 남원시 산내면에서 열렸다.이번 설명회는 앞서 2월 9일 같은 장소에서 남원시 환경과가 용역 결과를 주민들에게 전달했으나, 보고서 내용이 실제 현장 상황과 맞지 않는다는 지적이 이어지면서 마련됐다. 이에 따라 용역을 수행한 교수가 직접 나서 전문 용어와 조사 결과를 설명하는 자리가 마련됐다.이날 설명회에는 람천·임천 인근 주민을 비롯해 낙동강유역환경청, 전북지방환경청, 함양군과 남원시 관계 공무원 등이 참석했다. 설명은 용역을 수행한 경상국립대학교 환경공학과 기서진 교수가 맡았다.설명 이후 이어진 질의응답 시간에는 주민들의 강한 반발이 이어졌다. 주민들은 "용역 결과를 신뢰하기 어렵다"라며 "현장 상황과 조사 결과가 일치하지 않는 이유를 명확히 설명해 달라"라고 요구했다.특히 설명 과정에서 주민 이해를 돕는 자료가 부족했다는 지적도 제기됐다. 시민단체 관계자 A씨는 "많은 주민들을 모아놓고도 이해를 도울 수 있는 설명 자료 하나 없이 진행하는 것이 맞느냐"고 비판했다.수질 검사 방식에 대한 문제 제기도 이어졌다. A씨는 "자료를 보면 표본 채취가 12회 정도에 불과하다"라며 "가장 중요한 문제는 비가 올 때 하천으로 유입되는 오염인데, 모든 검사가 맑은 날에만 진행됐다"라고 지적했다.이에 대해 기서진 교수는 "말씀하신 내용은 당시 수질 검사에 반영되지 않았다"라며 "이번 용역은 수질 오염도를 파악하는 데 초점을 맞췄고, 향후 추가적인 후속 조사가 필요하다"라고 설명했다.또 다른 주민은 "비만 오면 상류에서 내려온 오염수가 경호강까지 이어진다"라며 "주민들의 실제 경험을 반영해 오염 발생 시점과 지역에 대한 논의가 필요하다"라고 강조했다.수질 기준에 대한 보다 구체적인 설명을 요구하는 목소리도 나왔다. 한 주민은 "발표에서 항목별로 좋고 나쁨을 나눠 설명했지만, 실제 생활에서 어느 정도 수준인지 체감할 수 있도록 구체적인 설명이 필요하다"라고 말했다.기 교수는 이에 대해 "항목마다 국가 기준이 정해져 있다"라며 "다음 설명 기회에는 보다 이해하기 쉽게 전달하겠다"라고 답했다.남원시 농민회 관계자는 "현재 상황에 대한 정확한 진단과 함께 해결 방안을 논의하는 것이 중요하다"라며 "과거에는 람천과 임천에서 목욕까지 했지만 지금은 불가능할 정도로 수질이 악화됐다는 것은 주민 모두가 체감하고 있다"라고 말했다.이어 "문제가 명확하다면 앞으로 어떤 계획으로 수질을 개선할 것인지 구체적인 대책이 제시돼야 한다"라고 강조했다.남원시 관계자는 "향후 더 면밀한 점검을 실시하고 신규 사업을 통해 수질 개선에 최선을 다하겠다"라며 "수질 평가는 단순히 좋고 나쁨으로 판단하기보다 수치로 제시하는 것이 원칙인 만큼 오해가 없기를 바란다"라고 밝혔다.