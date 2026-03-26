여주시 신청사 건립 첫삽... 2029년 준공 목표

큰사진보기 ▲경기 여주시가 20여 년간 이어져 온 신청사 건립 사업에 본격 착수했다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기 여주시가 20여 년간 이어져 온 신청사 건립 사업에 본격 착수했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 여주시가 20여 년간 이어져 온 신청사 건립 사업에 본격 착수했다.여주시는 26일 가업동 신청사 부지에서 '여주시 신청사 건립 공사 기공식'을 열고 사업의 시작을 공식화했다. 이번 사업은 오랜 기간 논의돼 온 지역 현안으로, 공론화위원회 구성과 숙의 토론을 거쳐 신청사 이전 부지를 가업동으로 확정한 뒤 약 3년 9개월간의 행정절차를 마무리하고 착공에 들어간 것이다.이날 기공식은 시민 축하 영상 상영을 시작으로 사업 경과보고, 신청사 건립 홍보 영상, 여주시민합창단 공연 등 순으로 진행됐다.신청사는 총 4만7천㎡ 부지에 지하 1층, 지상 7층 규모로 조성된다. 분산돼 있던 청사를 통합해 행정 효율성을 높이고, 시민 불편 해소를 위한 복합 행정공간으로 설계됐다. 특히 주차 공간도 기존보다 크게 늘어난 600면 규모로 확보된다.여주시는 신청사를 중심으로 약 48만5천㎡ 규모의 여주역세권 제2지구 도시개발사업도 함께 추진하고 있어, 향후 도시 중심축 확대와 지역 발전의 계기가 될 것으로 기대하고 있다.이날 행사에는 이충우 시장과 김선교 국회의원, 박두형 시의회 의장, 시·도의원, 전직 여주군수 및 여주시장, 지역 기관단체장, 시공사 관계자 등 시민 2천여 명이 참석해 신청사 건립의 출발을 함께했다.이충우 시장은 기념사를 통해 "무엇보다 중요한 것은 안전"이라며 "모든 공정에서 안전 수칙을 철저히 지켜 단 한 건의 사고도 발생하지 않도록 하겠다"고 강조했다. 이어 "2029년 2월 준공을 목표로 차질 없이 추진해 시민이 일상 속에서 행정을 체감할 수 있는 열린 공간으로 완성하겠다"고 밝혔다.