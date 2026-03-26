"시장 사칭해 8천만 원 요구"... 하남시, 텔레그램 해킹 피해 주의 당부

큰사진보기 ▲이현재 하남시장의 텔레그램 계정이 해킹되면서 이를 악용한 금전 요구 시도가 발생해 하남시가 시민들에게 각별한 주의를 요청했다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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이현재 하남시장의 텔레그램 계정이 해킹되면서 이를 악용한 금전 요구 시도가 발생해 하남시가 시민들에게 각별한 주의를 요청했다.하남시는 26일 "이 시장의 개인 텔레그램 계정을 도용한 해커가 지인과 시민 등을 대상으로 금전을 요구하는 사례가 확인됐다"고 밝혔다. 해커는 메시지를 통해 "급히 8천만 원 정도를 송금해달라"며 거액의 이체를 요구한 것으로 전해졌다.또 "사용한 금액은 3일 내 다시 입금하겠다"고 안심시키는 한편, '토스뱅크 1002-OOO-OOO(신□□)'이라는 구체적인 계좌를 제시하며 송금을 유도한 것으로 나타났다.수상함을 느낀 시민이 전화 통화를 요청하자 "중요한 사람을 만나고 있어 통화가 어렵다"는 등의 이유로 통화를 회피하고, "내일 연락하겠다"며 신뢰를 유도하는 등 치밀한 수법을 사용한 것으로 확인됐다.이번 사건은 한 시민이 메시지 내용에 의문을 느끼고 시청에 사실 확인을 요청하면서 드러났다. 하남시는 즉시 수사기관에 해당 사안을 의뢰한 상태다.시 관계자는 "공직자가 메신저를 통해 개인적으로 금전을 요구하는 일은 있을 수 없다"며 "유사한 메시지를 받을 경우 절대 응하지 말고 즉시 하남시청이나 경찰(112)에 신고해달라"고 당부했다.하남시는 공식 홈페이지와 SNS 등을 통해 관련 내용을 긴급 공지하고, 추가 피해 예방을 위한 안내를 이어갈 계획이다.