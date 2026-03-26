"단발성 지원 넘는다"…김한정, 청년예술가와 '남양주 문화생태계 전환' 시동

큰사진보기 ▲더불어민주당 김한정 남양주시장 예비후보가 청년예술가와의 현장 간담회를 통해 지역 문화정책 전환 구상을 내놓으며 문화인프라 혁신을 위한 현장 행보에 나섰다. ⓒ 김한정 캠프 관련사진보기

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더불어민주당 김한정 남양주시장 예비후보가 청년예술가와의 현장 간담회를 통해 지역 문화정책 전환 구상을 내놓으며 문화인프라 혁신을 위한 현장 행보에 나섰다.김 예비후보는 지난 24일 남양주시 화도읍 모란미술관에서 열린 '남양주 청년예술가 간담회'에 참석해 창작환경 개선과 문화 인프라 확충 방안을 논의했다.이번 간담회는 남양주 청년작가 네트워크와 어반브레이크가 공동 주최했으며, 최민희 국회의원을 비롯해 장원철 어반브레이크 대표, 김병진 단국대 교수, 조은정 모란미술관 학예실장, 지역 청년작가 등 20여 명이 함께했다.이날 간담회에서는 남양주에 자생적으로 형성된 청년예술 생태계의 현황을 점검하고 ▲지원 구조의 불균형 ▲전시 공간 부족 ▲지역 기반 문화클러스터 필요성 등이 주요 과제로 제시됐다.청년작가들은 "지역에 머물며 창작을 이어갈 수 있는 지속 가능한 기반이 부족하다"며 단발성 지원을 넘어선 구조적 지원 필요성을 강조했다. 전문가들 역시 "전시 공간 확대와 함께 지역 특성을 반영한 문화클러스터 구축이 필요하다"고 제언했다.김 예비후보는 "남양주에 이미 형성된 청년예술 생태계는 중요한 자산"이라며 "창작이 지속될 수 있는 구조를 만드는 것이 행정의 역할"이라고 말했다.이어 구체적인 실행 방안으로 ▲청년작가 네트워크 정례화 ▲정책 설계 단계부터의 참여 보장 ▲공공시설을 활용한 전시 기회 확대 등을 제시했다.김 예비후보는 "기존의 일회성 예산 지원을 넘어 청년예술가와 민간, 공공이 함께하는 참여형 문화플랫폼을 구축하겠다"며 "남양주를 예술이 일상 속에 자리 잡는 도시로 전환하겠다"고 밝혔다.