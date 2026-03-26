'유치원 사망 교사 사직서 위조' 감사 착수... "수사의뢰 검토"

B형 독감에 시달리며 유치원에서 근무한 뒤, 지난 2월 14일 사망한 경기 부천의 한 사립유치원 교사가 사망 이틀 전에 낸 것으로 보고된 '의원면직 신청서'가 위조된 정황이 드러난 가운데, 경기 부천교육지원청이 이 유치원에 대한 감사에 착수했다. 이 교육지원청은 "감사 뒤 수사 의뢰도 검토할 예정"이라고 밝혔다.
26일, 경기 부천교육지원청 감사과 주요 관계자는 <오마이뉴스>에 "교사가 사망한 B유치원에 대한 감사에 어제(25일) 들어갔으며, 오늘(26일) 해당 유치원 관계자들을 교육지원청으로 불러 조사에 착수할 예정"이라면서 "감사 뒤에 (문서 위조 사실 등이 드러나면) 수사 의뢰도 검토할 것"이라고 밝혔다.
실천교육교사모임 "고인의 사직서 위조 의혹, 충격 넘어 분노"
이날 실천교육교사모임은 성명에서 "고인이 사망하기 이틀 전, 본인의 의사와 무관하게 의원면직 처리되었고 그 과정에서 자필 서명이 포함된 신청서가 위조되었다는 의혹은 충격을 넘어 분노를 자아낸다"라면서 "이는 중대한 위법 행위일 가능성이 있다"라고 짚었다. 그러면서 "이러한 허위 보고와 사문서 위조가 사실이라면 이는 교육기관으로서 최소한의 윤리와 법적 책임을 저버린 행위이므로 반드시 엄정하게 규명되어야 한다"라고 요구했다.
이어 이 단체는 "경기도교육청은 B유치원의 의원면직 처리 과정 전반에 대해 감사를 즉각 실시해야 한다"라면서 "위법 행위가 확인될 경우 관련자에 대한 엄중한 징계와 수사 의뢰를 해야 한다"라고 촉구했다. 그러면서 "(현재 근무 교원들이) 2년간 단 한 차례도 병가가 없었다는 해당 유치원과 같은 교육기관이 또 존재하지는 않는지 점검해 주길 바란다"라고도 요구했다(관련 기사: [단독] 언제든 병가 가능? 교사 사망 B유치원 4명, 2년간 병가 0건
https://omn.kr/2hh9n).
앞서, <오마이뉴스>는 26일자 기사 "[단독] 사망한 유치원 교사가 의원면직 신청?...유치원도 '문서 위조' 시인"
(https://omn.kr/2hio7)에서 "B유치원은 고인이 사경을 헤매는 시점에 고인이 작성한 것으로 되어 있는 자필 의원면직 신청서 등의 서류 문서를 교육청 등에 냈다"라면서 "하지만, 이 문서를 위조한 사실을 B유치원 쪽도 시인했다. '허위 보고'와 '사문서 위조'에 대한 조사와 수사가 필요하다는 지적이 나온다"라고 보도한 바 있다.