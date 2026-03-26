정유업계 만난 이 대통령 "민·관·기업, 힘 모아서 할 일 많다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일 충남 한국석유공사 서산 비축기지에서 열린 석유공사 및 석유화학기업 간담회에서 발언하고 있다. 2026.3.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일 충남 한국석유공사 서산 석유비축기지에서 시설을 살펴보고 있다. 2026.3.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 26일 중동 전쟁 장기화에 따른 원유 수급 불안 상황과 관련해 정유업계 관계자들을 만나 "(위기) 극복을 위해서는 민(民)과 관(官)이, 또 기업들이 힘을 모아서 함께 해야 될 일이 상당히 많을 것"이라며 현장의 의견을 구했다.이 대통령은 이날 오후 충남 서산시 한국석유공사 비축기지에서 열린 정유업계 간담회에서 "어려운 상황이지만 우리만 겪는 일은 아니고 전 세계가 모두 동시에 겪는 상황이라 우리가 지금 어떻게 대응하느냐에 따라서 기회 요인이 될 수 있다는 생각도 든다"라며 이같이 말했다.특히 "최대한 원유를 확보하고 또 소비를 좀 줄여서 이 위기를 잘 극복하는 것"을 최우선 과제임을 짚으면서 "그 과정에서 필요한 문제 해결점들이 있으면, 이번 기회에 그런 개선을 해 나가는 게 다음을 위한 중요한 대비책이 될 것 같다"고 했다.또한 "여러분이 우리 정부에 바라는 바, 또는 함께 해야 될 일이 어떤 건지 허심탄회하게 의견들을 듣도록 하겠다"고 밝혔다.산업통상부는 지난 23일 브리핑에서 이른바 '4월 원유 위기설'을 일축하면서 "민간 재고가 소진될 것으로 예상되는 4월 중순에 비축유를 방출할 수 있도록 정유사들과 협의 중"이라고 밝힌 바 있다. 현재 석유공사는 서산을 비롯해 전국 9곳의 비축기지에 약 1억 배럴의 전략 비축유를 보유 중이다.한편, 이날 간담회에는 김동춘 LG화학 대표, 김동춘 LG화학 대표, 나상섭 한화토탈에너지스 대표, 조남수 HD현대케미칼 대표, 이영준 롯데케미칼 대표, 손주석 한국석유공사 사장과 등이 참석했다.정부에서는 김정관 산업통상부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 이형일 재정경제부 1차관 등이, 청와대에서는 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석 등이 함께 했다.