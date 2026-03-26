권영국 정의당 대표, 서울시장 출마 선언… "서울과 지역이 함께 공존하는 시정 필요해"

큰사진보기 ▲오는 6월 3일 치러지는 지방선거를 앞두고 권영국 정의당 대표가 서울시장 선거에 뛰어들었다. "정권이 교체됐지만 차별과 불평등, 양극화는 오히려 심화됐다"는 권 대표는 "이재명 정부의 성장 중심 기조를 견제하고 소수자의 목소리를 대변할 수 있는 진보 정치가 이번 선거에서도 필요하다"며 출마 사유를 밝혔다. ⓒ <경향신문> 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한편 정의당은 이번 지방선거가 2012년 창당 이후 원외정당으로서 첫 지방선거다. 최근 정당 지지율 또한 정의당은 1% 밑으로 나오고 있다. ⓒ 정의당 제공 관련사진보기

오는 6월 3일 치러지는 지방선거를 앞두고 권영국 정의당 대표가 서울시장 선거에 뛰어들었다. "정권이 교체됐지만 차별과 불평등, 양극화는 오히려 심화됐다"는 권 대표는 "이재명 정부의 성장 중심 기조를 견제하고 소수자의 목소리를 대변할 수 있는 진보 정치가 이번 선거에서도 필요하다"며 출마 사유를 밝혔다.26일 <경향신문>과의 인터뷰 기사에서 서울시장 출마 사실을 처음으로 공개한 권 대표는 지난 대선 이후 용인 반도체 국가산단, 송전탑, 핵발전소와 쓰레기 매립지 등 현장을 다니며 자원은 서울로, 쓰레기와 폐기물은 지방으로 전가되는 구조를 직접 목격했다고 전했다.그는 "서울시정이 단순히 서울만을 다루는 정치여선 안된다는 생각을 하게 됐다. 대한민국 전체에 대한 상을 가지고 서울과 지역이 함께 공존할 수 있는 시정이 필요하다"면서 "서울이 성장으로 인한 이익을 독점하면서 그로 인한 비용과 손실은 책임지지 못하는 구조를 어떻게 해결할 것인지는 서울에서도 중요한 문제"라며 서울을 '각자도생의 도시'라고 규정했다.권 대표는 서울에서 가장 큰 문제로 "서울에서의 삶이 너무 비싸다는 점"을 꼽았다. 그는 "소득의 절반 이상이 생존에 필요한 비용으로 들어가고 있다. 시민 대부분에게 서울은 인간다운 생활을 영위하기 어려운 도시가 되고 있다"며 이를 해결하기 위한 대책으로 사회적 공공성 강화 정책을 펼치겠다고 선언했다.이어 사회적 공공성 강화 정책에 대한 예시로 공공이 적극적으로 시장에 나온 아파트를 매입해 임대주택으로 공급하는 공공선매제와 임대료를 한시적으로 동결하는 전월세상한제도를 언급했다.한편 정의당은 이번 지방선거가 2012년 창당 이후 원외정당으로서 첫 지방선거다. 최근 정당 지지율 또한 정의당은 1% 밑으로 나오고 있다.이러한 당 상황에 대해 권 대표는 "정의당이 소수정당이지만 오랫동안 원내에 머물며 현장보다는 여의도 중심 정치에 갇혀 있었다는 비판이 있었고, 이에 대한 반성의 뜻도 여러 차례 밝혔다"고 밝혔다.그는 "이재명 정부가 인공지능(AI)를 기반으로 한 성장 노선을 강조할수록 불평등 심화라는 그늘은 생길 수밖에 없다. 소수자의 목소리를 대변하는 진보 정치의 역할이 이번 선거에서도 더 분명히 드러나야 한다"면서 민주당에 의존하지 않고 독자적 지지기반을 가져온 진보 정당으로서 정의당이 역할을 하고자 한다"며 소수자를 대변하는 진보 정당의 역할을 정의당이 이번 지방선거에서 보여주겠다고 포부를 밝혔다.권 대표의 가세로 서울시장 선거의 예비후보 진용도 점차 구체화되고 있다. 더불어민주당과 국민의힘이 후보 선출을 위한 당내 경선 절차를 밟고 있는 가운데, 김정철 개혁신당 최고위원과 이상규 전 진보당 의원은 이미 서울시장 예비후보로 등록, 출사표를 던진 상황이다.