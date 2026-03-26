박수현 "지지선언보다 정책 경쟁"

큰사진보기 ▲박수현 국회의원 ⓒ 박수현 의원실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남도지사 출마를 선언한 더불어민주당 박수현 국회의원(공주·부여·청양)이 26일 당내 경선 과정에서의 조직 동원과 세 과시 경쟁을 경계하며 "지지선언이 아니라 정책과 비전으로 평가받는 경선이 돼야 한다"고 말했다.박 의원은 이날 입장문을 내고 "경선이 보이지 않는 힘과 조직에 의해 좌우되는 것이 아니라, 국민과 당원의 선택으로 결정돼야 한다"며 공정 경선을 위한 3대 원칙을 제안했다.박 의원이 제시한 원칙은 △현역 국회의원과 당직자 등 경선 중립 의무가 있는 인사의 영향력 행사 최소화 △지지선언 경쟁보다 정책 경쟁 전환 △후보 간 공개 토론 활성화와 경선 과정의 투명성 제고 등이다.그는 "모든 후보가 동등한 조건에서 정책과 비전을 검증받을 수 있도록 공개 토론에 적극 나서야 한다"며 "당원과 도민이 충분히 판단할 수 있도록 경선 전반의 투명성도 높여야 한다"고 말했다.박 의원은 자신이 강조해온 이른바 '4무(無) 클린 경선' 원칙도 다시 언급했다. 그는 "네거티브, 줄세우기, 동원 선거, 갈등 유발이 없는 경선을 지향해왔다"며 "최근 천안시장 예비후보 가운데 최소 3명 이상으로부터 지지선언 제안을 받았지만, 원칙에 따라 모두 정중히 사양했다"고 밝혔다.이어 "모든 후보들도 지지선언 요구를 거부하는 용기를 보여야 한다"며 "조직과 세력이 아니라 정책과 비전으로 평가받는 경선이 돼야 한다"고 말했다.박 의원은 이번 제안이 특정 후보를 겨냥한 것은 아니라고 선을 그었다. 그는 "더불어민주당이 지켜온 가치와 당원이 주인이 되는 정치를 지키기 위한 요청"이라며 "이번 경선은 우리 정치가 어느 방향으로 나아갈지를 가늠하는 분기점이 될 수 있다"고 했다.박 의원 측은 또 최근 자신을 둘러싼 허위사실 유포와 비방성 주장에 대해서는 선관위 고발 등 법적 대응에 나서겠다는 방침도 밝혔다. 캠프는 "악의적 네거티브가 계속될 경우 즉각 조치하겠다"고 밝혔다.