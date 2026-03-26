[이달의책] 사라지지 않는 상처는 어디로 갈까

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

고통과 상처 없이 살아갈 수 있다면 우리의 삶은 더 나아질까. 많은 사람들은 아픔 없는 삶을 이상적으로 상상한다. 그러나 현실의 삶에서 상처는 제거할 수 없을 뿐더러 피할 수 없는 경험이다. 그렇다면 우리가 지워버리고 싶어 하는 기억과 감정은 어디로 가는 것일까.우리는 흔히 상처를 극복의 대상이나 극복해야 할 장애물로만 인식한다. 그래서 가능한 한 빨리 잊고, 아무 일도 없었던 것처럼 살아가려 한다. 하지만 억눌린 감정은 사라지지 않는다. 오히려 예상하지 못한 순간에 불안, 분노, 회피, 혹은 이유 없는 우울감의 형태로 다시 모습을 드러낸다. 상처는 과거에 머물러 있지 않고 현재의 삶을 흔드는 방식으로 지속된다.저자 유수경은 어린 시절 가정폭력 환경에서 성장했고, 현재는 특수교사로 일하며 한 아이의 엄마로 살아가고 있다. 이 책은 단순한 개인의 회고를 넘어, 상처가 한 개인의 삶에 어떤 방식으로 남고 작동하는지를 보여주는 기록이다. 저자는 시간이 흐르며 깨닫게 된 사실을 이렇게 말한다. "미워해야 할 만큼 미워해야 용서할 수 있고, 울어야 할 만큼 울어야 웃을 수 있다." 감정을 억누르거나 부정하는 방식이 아니라, 충분히 경험하는 과정이 회복의 시작이라는 의미다.어린 시절 저자는 가족을 지키기 위해 스스로를 통제하는 방식을 선택했다. 바라지 않기, 울지 않기, 아프지 않기, 문제를 일으키지 않기. 이른바 '착한 아이'로 살아가는 것이 생존 전략이었던 셈이다. 그러나 이러한 태도는 성장 이후에도 지속된다. 자신을 쓸모없는 존재로 여기거나, 역할을 잘 수행해야만 사랑받을 수 있다고 믿는 인식으로 이어진다. 이는 특정 개인의 문제가 아니라, 많은 사람들이 공유하고 있는 심리적 패턴이기도 하다.이 책은 상처를 개인의 과거 사건으로 한정하지 않는다. 상처는 단순한 기억이 아니라 현재의 선택과 관계, 자기 인식에 영향을 미치는 구조로 작동한다. 따라서 회복은 과거를 지우거나 덮는 것이 아니라, 그 경험을 어떻게 이해하고 재해석할 것인가의 문제로 이어진다.저자는 상처를 직면하는 과정에서 구체적인 변화를 시도한다. 자신의 감정을 왜곡하지 않고 인식하기, 힘들 때는 힘들다고 말하기, 하기 싫은 일에 대해 분명히 거절하기. 이는 단순한 태도의 변화가 아니라, 흐릿해졌던 자기 경계를 다시 세우는 과정이다. 특히 '좋은 사람'이 되기 위해 자신을 억누르던 방식에서 벗어나, 자신의 감정과 욕구를 있는 그대로 받아들이려는 시도가 중심에 놓인다.이 과정은 결코 쉽지 않다. 오랫동안 회피해온 감정을 마주하는 일은 오히려 더 큰 고통을 동반하기 때문이다. 과거의 기억이 반복적으로 떠오르고, 이미 지나간 사건임에도 현재의 감정으로 되살아난다. 그럼에도 불구하고 저자는 이 과정을 피하지 않는다. 상처를 외면하는 것이 아니라, 그것을 이해하려는 시도 자체가 회복의 방향이기 때문이다.또한 이 책은 상처를 개인의 문제로만 남겨두지 않는다. 저자는 "우리 잘못이 아닌 일로 얻은 상처라면 숨기지 말고 알리는 편이 낫다"고 말한다. 이는 상처를 드러내는 행위가 단순한 고백이 아니라, 관계 속에서 회복을 시작하는 중요한 과정임을 의미한다. 누군가의 이해와 지지가 개입될 때, 개인이 감당하기 어려웠던 감정은 비로소 다른 방식으로 해석될 수 있기 때문이다.우리는 흔히 상처를 약함의 증거로 여기지만, 이 책은 다른 관점을 제시한다. 상처는 개인을 무너뜨리는 요소가 아니라, 자신을 이해하게 만드는 단서가 될 수 있다. 오히려 상처를 인식하고 해석하는 과정에서 자신의 감정 구조와 삶의 방식을 다시 바라보게 된다.<상처의 쓸모>는 우리에게 질문한다. 우리는 과거의 경험을 어떻게 다루고 있는가. 잊으려 하고 있는가, 아니면 이해하려 하고 있는가. 이 질문은 특정한 경험을 가진 사람에게만 해당되는 것이 아니라, 누구에게나 유효하다. 겉으로는 평온해 보이는 삶 속에서도, 설명되지 않는 감정의 흔적은 각자의 방식으로 존재하기 때문이다.상처를 마주하는 일은 과거로 돌아가는 일이 아니라, 현재의 삶을 보다 명확하게 이해하기 위한 과정이다. 그리고 그 과정은 결국, 타인의 기대가 아닌 자신의 기준으로 삶을 해석하려는 시도로 이어진다. 상처를 드러내는 일은 약함의 표현이 아니라, 회복을 향해 나아가는 하나의 선택일 수 있다. 이 책이 당신에게 다정한 응원이 되길 바란다.안녕책다방영업시간: 월-토: 10시~16:30분화요일 : 12시~16:30분,일요일 휴무.인스타그램 : https://www.instagram.com/hello_bookcafe/유튜브: https://www.youtube.com/@hello_bookcafe*안녕책다방 대표가 소개하는 책을 읽고 sns 등에 후기를 남기는 분께는 안녕책다방에서 책 구매시 10% 할인을 해드립니다.