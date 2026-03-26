김성 장흥군수 예비후보 "비료·유륫값 급등... 농어가 대책 시급"

큰사진보기 ▲김성장흥군수예비후보출마기자회견사진출마 기자회견에서 연설중이다 ⓒ 김정업 관련사진보기

AD

김성 장흥군수 예비후보가 중동발 공급망 위기로 인한 농자재와 유류 가격 급등과 관련해 정부의 대응을 촉구하는 성명서를 발표했다.김 예비후보는 26일 성명에서 "중동 지역 무력 충돌 장기화와 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 유류가격과 농자재 가격이 급등하고 있다"라며 "무기질비료 지원 확대 등 농어가와 소상공인을 위한 경영 안정 대책을 즉각 마련해야 한다"라고 밝혔다.그는 비료 원자재인 요소 가격이 급등하면서 농가 부담이 크게 늘고 있다고 지적했다. 국제 요소 선물 가격은 톤당 675달러를 넘어서며 한 달 만에 40% 이상 상승했고, 전년 대비로도 큰 폭의 상승세를 보인다는 설명이다.또 국내에서도 무기질비료 가격 인상과 유류비 상승이 이어지면서 농어민들이 이중 부담을 겪고 있다고 강조했다. 특히 전남 지역의 경우 벼 재배 과정에서 병해 발생이 확대돼 올해 비료 사용량 증가가 불가피한 상황이라고 덧붙였다.김 예비후보는 "이 같은 상황에도 정부의 2026년 무기질비료 가격보조 사업은 오히려 축소됐다"라며 "지원 물량과 단가가 동시에 줄어든 것은 현장과 괴리가 크다"라고 비판했다.이어 "비료 가격보조 지원 단가를 기존 수준으로 상향하고, 사업 물량도 확대해 추가경정예산에 반영해야 한다"라고 주장했다.어업 분야에 대한 우려도 제기했다. 그는 "어업용 면세유와 여객선 유류가 최고가격제 대상에서 제외돼 향후 유류비 급등이 예상된다"라며 "어민들의 조업 여건 악화와 섬 주민 이동권 위축이 우려된다"라고 말했다.또 "어업과 물류비용 상승은 지역 상권 위축으로 이어져 소상공인의 생존권까지 위협할 수 있다"라고 덧붙였다.김 예비후보는 성명을 통해 ▲ 무기질비료 가격보조 정상화 ▲ 농자재 공급망 안정 대책 마련 ▲ 농어가 경영 안정 지원 강화 ▲ 어업용 면세유 가격 안전망 구축 및 소상공인 지원 대책 마련 등을 정부에 요구했다.그는 "농어업은 국가 식량안보의 근간"이라며 "농번기를 앞두고 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 대책이 시급하다"라고 강조했다.