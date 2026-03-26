당진시의회, 345kV 송전선로 건설 전면 재검토 촉구

큰사진보기 ▲당진시의회가 26일 열린 제2차 본회의에서 ‘청양~고덕 345kV 송전선로 건설 사업 전면 재검토 촉구 건의안’을 채택했다. ⓒ 당진시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲건의안을 대표 발의한 김선호 시의원. ⓒ 당진시의회 관련사진보기

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당진시의회 김선호 의원이 26일 열린 제2차 본회의에서 '청양~고덕 345kV 송전선로 건설 사업 전면 재검토 촉구 건의안'을 대표 발의했다.김 의원은 발언을 통해 "정부와 한전이 수도권 전력 공급을 위해 청양에서 고덕까지 약 200기의 철탑을 세우려 한다"며 "이와 관련 당진시 6개 읍면 면적의 30%가 사업 대상에 포함돼 시민의 생존권이 위협받고 있다"고 지적했다.현재 당진시에는 555기의 송전탑이 세워져 전국 최고 수준의 밀집도를 나타내고 있다.김 의원은 "과거 암 환자 집단 발생으로 지중화를 결정했던 사례가 있음에도 또다시 초고압 송전탑을 강행하는 것은 주민의 건강권과 재산권을 외면하는 처사"라며 강하게 비판했다.김 의원은 ▲송전선로 건설 사업의 전면 재검토 ▲철탑 대신 지중화를 통한 주민 피해 최소화 ▲발전소 주변 전력 수요 산업 배치 등 세 가지 핵심 대안을 정책 마련의 해결책으로 제시했다.김선호 의원은 "당진 시민들은 지난 수십 년간 국가를 위해 광범위한 희생을 감내해 왔다"며 "정부와 한전은 주민의 기본적인 행복추구권과 생존권 보호를 위해 이번 건의안을 무겁게 받아들여야 한다"고 강조했다.한국전력공사가 추진 중인 345kV 청양~고덕 송전선로 건설 사업'은 호남 지역의 재생에너지를 수도권(경기 평택 고덕 등)으로 수송하기 위한 대규모 국책 사업이다. 현재 사업 입지 선정과 노선 확정 단계에 접어들며 지역사회의 강력한 반발에 직면했다.한전은 입지선정위원회 구성을 위해 각 지자체에 위원 추천을 요청하는 등 행정 절차를 밟고 있으나 주민들의 반대로 난항을 겪고 있으며 지자체도 반대 입장을 고수 중이다.건의안을 채택한 당진시의회는 대통령실, 산업통상자원부장관, 국회의장, 한국전력공사, 전국 시군구지방의회에 발송했다.