충남도의회 농수산해양위 "6차산업 성과 확산·기후변화 대응 서둘러야"

큰사진보기 ▲제365회 임시회 농수산해양위원회 ⓒ 충남도의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남도의회 농수산해양위원회가 농업의 6차산업 활성화와 기후위기 대응, 농업 기반시설의 자동화 필요성을 잇달아 주문했다. 예산 증액에 걸맞은 사업 내실화와 함께, 현장과의 소통을 강화해야 한다는 지적도 나왔다.농수산해양위원회는 26일 열린 제365회 임시회 제1차 회의에서 충남도 농축산국 소관 출연계획안과 조례안, 농업기술원 소관 조례안을 심사했다.이연희 위원장(서산3·국민의힘)은 스마트팜 확산 흐름을 짚으며 사후관리 체계의 중요성을 강조했다. 이 위원장은 "스마트팜을 통한 농산물 재배가 확대되는 만큼 사후관리 체계도 더욱 중요해지고 있다"며 "충남도가 관련 정책과 현장 대응을 선제적으로 준비해 달라"고 말했다.신영호 부위원장(서천2·국민의힘)은 충남농업6차산업센터 운영과 관련해 성과 확산을 주문했다. 그는 "충남농업6차산업센터가 전국 평가에서 우수 기관으로 선정된 만큼, 증액된 예산이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 운영 내실화와 사업 확대에 힘써 달라"고 밝혔다.예산 집행의 책임성도 도마에 올랐다. 김복만 위원(금산2·국민의힘)은 농축산국 출연계획안을 두고 "예산이 증액된 만큼 사업을 세심하고 꼼꼼하게 집행해 예산 낭비가 발생하지 않도록 해야 한다"고 말했다.농업 기반시설 자동화에 대한 주문도 이어졌다. 오인환 위원(논산2·더불어민주당)은 농업용 저수지 자동수위측정기 관련 조례안을 심사하면서 "AI 산업이 빠르게 발전하는 만큼 자동수위측정기에 그치지 말고, 배수펌프와 양수펌프 등의 자동수위측정시스템(TM·TC)과도 연계해 농업 기반시설 전반의 자동화와 고도화를 추진할 필요가 있다"고 지적했다.현장 소통 체계의 보완 필요성도 제기됐다. 오안영 위원(아산1·더불어민주당)은 "스마트팜의 원활한 운영을 위해 실습교육을 강화하고 현장의 어려움을 적극 해소하려는 노력은 바람직하다"며 "농업인들이 다양한 의견을 공유하고 새로운 문제에 맞닥뜨렸을 때 즉시 소통할 수 있는 의사소통 채널도 함께 마련해야 한다"고 제안했다.편삼범 위원(보령2·국민의힘)은 기후변화에 따른 농업 현장의 부담을 언급하며 대응 강화를 주문했다. 그는 "기후변화로 인한 농업인의 고충이 해마다 커지고 있다"며 "기후변화 대응과 스마트팜 기술 개발, 재배기술 보급 등을 통해 농업인들이 보다 안전한 환경에서 영농활동을 이어갈 수 있도록 힘써 달라"고 말했다.