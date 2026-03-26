울산시, 국가예산 최초 4조 원대 열까?... "행정역량 집중"

큰사진보기 ▲울산시가 미래 먹거리가 될 신규 사업 및 지역 현안 사업을 해결을 위해 국가예산 확보에 모든 행정역량을 집중하고 있다. 김두겸 울산시장이 26일 시청 대회의실에서 열린 2027년도 국가예산 확보전략 보고회를 주재하고 있다 ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

"4월 말 예산 신청 기한까지 울산의 미래 먹거리가 될 신규 사업 및 지역 현안 사업을 추가 발굴해 역대 최초 4조 원대 국가예산 시대를 열 수 있도록 최선을 다하겠다."

AD

26일 오후 3시 시청 본관 2층 대회의실에서 열린 '2027년도 국가예산 확보전략 보고회'에서 김두겸 울산시장은 이같이 말했다. 행정부시장, 경제부시장, 실·국·본부장 등 20여 명이 참석한 가운데 지난 1분기 동안 중앙부처를 방문해 협의된 국가예산 확보 추진 상황을 점검하는 자리에서다.앞서 2026년 국가예산 확보액은 2조 7754억 원에 보통교부세 9654억 원을 합산해 총 3조 7408억 원으로 전년 대비 2080억 원(5.9%) 증가한 금액이다.울산시 관계자는 "민선 8기 성과를 완성하고 민선 9기 미래 이상(비전)을 설계하는 중요한 시점을 맞아, 울산시는 중앙정부 정책과 연계한 신규 사업 발굴 및 지역 현안 해결을 위한 핵심 열쇠인 국가예산 확보에 시의 모든 행정 역량을 집중할 계획"이라고 밝혔다.2027년도 국가예산은 지자체에서 4월 말까지 중앙부처로 신청하면 중앙부처는 심의를 거쳐 5월 말까지 부처 예산안을 기획예산처로 제출한다. 이후 정부가 9월 3일까지 예산안을 국회로 제출하면 국회 심의·의결로 12월 2일까지 확정된다.이날 회의에 따르면 울산시의 2027년도 국가예산 신청 사업은 현재까지 신규사업 114건 3801억 원, 계속사업 752건 2조 9127억 원 등 총 866건에 3조 2928억 원 규모다.이는 지난 2월 열린 1차 보고회 대비 신청사업 32건, 신청액 1148억 원 이 각각 증가한 액수다. 여기다 오는 4월 말 중앙부처 신청 기한까지 추가 발굴이 이어질 것을 고려하면 최종 신청 규모는 더욱 늘어날 전망이다.김두겸 시장은 "예산 신청 기간부터 부처 예산안에 우리 시 사업이 최대한 반영되도록 사업부서에서는 실·국·본부장을 필두로 타 시도보다 한발 앞서 중앙부처를 수시로 방문하고 사업의 타당성을 적극 설득해 달라"라고 당부했다.이어 "중동발 경제 위기 대응과 민생 경제 충격 완화를 위한 정부 추경에 반영할 우리 시 사업을 적극 발굴해 줄 것"을 덧붙였다.한편 2027년도 주요 신청사업을 살펴보면, 신규사업으로는 ▲ 울산~양산~부산 광역철도 건설 ▲ 한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 실증 (RISE) 기술개발 ▲ 인공지능(AI) 팩토리 확산사업 ▲ 국립한글박물관 울산분원 조성 ▲ 선바위 탄소흡수형 수변정원 조성 등이다.계속사업으로는 ▲ 울산 도시철도(트램) 1호선 건설 ▲ 울산외곽순환고속도로 건설 ▲ 울산 조선해양특화 새싹기업 단지(스타트업 파크) ▲ 석유화학산단 안전관리 고도화 플러스사업 등이다.