3년 차 맞은 서산 대산항 크루즈… 성과보다 기대가 앞섰다

큰사진보기 ▲지난 24일 시청 대회의실에서 열린 2026 서산 모항·기항 국제 크루즈선 운항 및 유치 TF 회의 ⓒ 서산시 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시가 모항·기항 국제 크루즈선 운항과 유치를 위한 태스크포스(TF) 회의를 열고 충청권 최초 기항 크루즈 유치 의지를 재확인했다. 다만 시가 보도자료에서 언급한 중국발 기항 크루즈 유치와 2028년 영국 선사의 기항 요청 등은 아직 확정 단계로 보기 어려워, 기대와 현실 사이의 간극을 함께 짚어볼 필요가 있어 보인다.서산시는 24일 시청 대회의실에서 '2026 서산 모항·기항 국제 크루즈선 운항 및 유치 TF 회의'를 열었다고 밝혔다. 회의에는 신필승 부시장을 비롯해 국제 크루즈선 운항 관련 기관 관계자 50여 명이 참석했다.이날 회의에서는 올해 6월 13일부터 19일까지 6박 7일 일정으로 서산 대산항에서 출항하는 국제 크루즈선 코스타세레나호의 기관별 준비 상황이 공유됐다. 시는 탑승객 수속 절차와 이동 동선, 대산항 국제여객터미널 안전요원 배치, 삼길포 주차장 정비 등을 점검했다고 설명했다. 이번 크루즈는 일본 오키나와와 대만 기륭을 거쳐 부산항에 입항하는 일정이다.시는 또 기항 크루즈 유치와 관련해 영국의 럭셔리 크루즈 선사인 노블 칼레도니아로부터 2028년 5월 서산 대산항 2회 기항 요청을 받은 사실을 회의에서 공유했다고 밝혔다. 다만 본지 확인 결과, 이는 확정 계약이라기보다 아직 초기 협의 수준으로 해석될 여지가 크다. 시는 관련 문의에 메일을 받은 적이 있고, 전화상으로 시가 가능하다는 답변을 했다고 설명했다.중국발 기항 크루즈 문제도 비슷하다. 시는 보도자료에서 "중국발 기항 크루즈 유치 진행 상황을 각 기관과 공유하고, 올해 하반기 외국 크루즈 관광객 입국 절차가 원활히 진행될 수 있도록 수속 인력 및 장비 등의 사전 준비를 당부했다"고 밝혔다. 하지만 담당 부서 확인 결과 중국발 기항 크루즈 유치는 아직 확정되지 않은 상태다. 회의에서 관련 가능성과 준비 필요성이 언급된 것은 맞지만, 실제 입항이나 유치가 구체화된 단계는 아니라는 것이다.서산시는 대산항 크루즈 사업의 경제효과도 강조해 왔지만, 이를 입증할 지역 단위 실측 자료는 아직 내놓지 못하고 있다. 올해로 3년 차인 대산항 크루즈 운항이 숙박, 음식점, 교통, 쇼핑, 납품 등 지역경제에 어떤 실질적 효과를 남기고 있는지에 대해 시는 항목별로 공개할 수 있는 자료는 없다고 밝혔다. 선상에서 지역 농수산물과 김치 등을 홍보·판매한 실적 역시 구체적인 매출액이나 참여 업체 수를 제시하지는 못했다.기반시설 보완도 과제로 남아 있다. 2024년 충남연구원 보고서에는 대산항 여객터미널의 입출국 동선 미비와 CIQ 보완 필요성이 적시됐지만, 시는 이에 대해서도 아직 초기 단계여서 구체적인 개선 계획과 예산을 말할 단계는 아니라는 입장을 보였다.결국 시의 설명을 종합하면, 서산시는 크루즈 사업을 아직 초기 단계의 사업으로 인식하면서도 장기적으로는 대산항 활성화의 마중물이 될 것으로 기대하고 있는 셈이다. 다만 경제효과를 보여줄 수치, 기항 유치의 확정성을 뒷받침할 자료, 인프라 확충 계획은 아직 충분히 갖춰지지 않아 향후 검증이 필요해 보인다.신필승 부시장은 "3년 연속 서산 모항 국제 크루즈선의 성공적인 취항으로 대한민국 대표 크루즈항 도약에 최선을 다하겠다"며 "충청권 최초 기항 크루즈 유치에도 관계기관과 총력을 기울이겠다"고 말했다.