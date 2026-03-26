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경제

26.03.26 16:42최종 업데이트 26.03.26 16:42

우체국, 금융취약계층에 알뜰폰 2년간 통신비 지원

우정사업본부, '새도약요금제' 출시... "장기 연체채무 면제자 재기에 도움, 공적 역할 확대"

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박인환 우정사업본부장(왼쪽 네번째)이 26일 금융취약계층에 대한 통신비를 지원하기 위한 업무협약을 진행하고 있다. (사진 왼쪽부터) 정혜선 새도약기금 사무국장, 민은미 캠코 가계지원본부 총괄이사, 양혁승 장기소액연체자지원재단 이사장, 이석환 프리텔레콤 대표이사, 김병노 큰사람커넥트 대표이사
박인환 우정사업본부장(왼쪽 네번째)이 26일 금융취약계층에 대한 통신비를 지원하기 위한 업무협약을 진행하고 있다. (사진 왼쪽부터) 정혜선 새도약기금 사무국장, 민은미 캠코 가계지원본부 총괄이사, 양혁승 장기소액연체자지원재단 이사장, 이석환 프리텔레콤 대표이사, 김병노 큰사람커넥트 대표이사 ⓒ 우정사업본부

우체국이 금융취약계층에게 통신비를 지원한다. 오는 27일부터 우체국 알뜰폰에서 출시하는 '새도약요금제'를 선택해 가입하면 된다. 가입자는 장기소액연체자지원재단에서 최대 2년간 기본요금 전액을 받을 수 있다.

과학기술정보통신부 우정사업본부는 26일 오후 서울 강남구 캠코양재타워에서 한국자산관리공사, 새도약기금, 장기소액연체자지원재단 및 우체국 알뜰폰 사업자인 큰사람커넥트, 프리텔레콤과 '장기 연체채무 면제자 통신비 지원을 위한 업무협약'을 맺었다고 밝혔다.

우정사업본부에 따르면 지원 대상은 새도약기금이나 장기소액연체자지원재단을 통해 채무를 면제 받는 금융취약계층이다. 이들이 선택할 수 있는 '새도약요금제'는 24개월 간 기본요금이 2만 원 이하로 음성·문자 무제한, 데이터는 최대 15GB+1mbps를 이용할 수 있다. 다만, 소액결제서비스는 제공되지 않으며, 기본요금 이외에 부가서비스 이용료 등 초과요금은 가입자 본인이 부담해야 한다.

우체국 알뜰폰 '새도약 요금제'
우체국 알뜰폰 '새도약 요금제' ⓒ 우정사업본부

특히 지원 대상자는 우체국 알뜰폰 개통 이후 6개월 이내 새도약기금 홈페이지에서 운영하는 신용교육(약 30분 상당)을 이수해야 한다. 만약 통신채무가 있을 경우 가입할 수 없다. 또 예산이 소진되면 지원사업이 종료될 예정으로 새도약기금에 신청 가능 여부를 우선 확인해야 한다.

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신청 방법은 우선 지원 대상자 여부를 새도약기금 홈페이지(www.newleap.or.kr) 및 콜센터(☎1660-0705)를 통해서 확인해야 한다. 그런 뒤 인터넷우체국 전용 QR을 통해 가입하거나, 신분증을 지참해 알뜰폰 판매우체국을 방문하면 된다.

박인환 우정사업본부장은 "우체국 알뜰폰이 금융취약계층의 재기에 도움을 줄 수 있게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"면서 "앞으로도 전국 우체국 네트워크를 활용하여 어려움을 겪는 취약계층에 도움이 될 수 있는 공적 역할을 확대할 예정"이라고 전했다.

#금융취약계층#통신비지원#우체국알뜰폰#우정사업본부#새도약요금제

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