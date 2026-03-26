우체국, 금융취약계층에 알뜰폰 2년간 통신비 지원

우체국이 금융취약계층에게 통신비를 지원한다. 오는 27일부터 우체국 알뜰폰에서 출시하는 '새도약요금제'를 선택해 가입하면 된다. 가입자는 장기소액연체자지원재단에서 최대 2년간 기본요금 전액을 받을 수 있다.
과학기술정보통신부 우정사업본부는 26일 오후 서울 강남구 캠코양재타워에서 한국자산관리공사, 새도약기금, 장기소액연체자지원재단 및 우체국 알뜰폰 사업자인 큰사람커넥트, 프리텔레콤과 '장기 연체채무 면제자 통신비 지원을 위한 업무협약'을 맺었다고 밝혔다.
우정사업본부에 따르면 지원 대상은 새도약기금이나 장기소액연체자지원재단을 통해 채무를 면제 받는 금융취약계층이다. 이들이 선택할 수 있는 '새도약요금제'는 24개월 간 기본요금이 2만 원 이하로 음성·문자 무제한, 데이터는 최대 15GB+1mbps를 이용할 수 있다. 다만, 소액결제서비스는 제공되지 않으며, 기본요금 이외에 부가서비스 이용료 등 초과요금은 가입자 본인이 부담해야 한다.
특히 지원 대상자는 우체국 알뜰폰 개통 이후 6개월 이내 새도약기금 홈페이지에서 운영하는 신용교육(약 30분 상당)을 이수해야 한다. 만약 통신채무가 있을 경우 가입할 수 없다. 또 예산이 소진되면 지원사업이 종료될 예정으로 새도약기금에 신청 가능 여부를 우선 확인해야 한다.
신청 방법은 우선 지원 대상자 여부를 새도약기금 홈페이지(www.newleap.or.kr
) 및 콜센터(☎1660-0705)를 통해서 확인해야 한다. 그런 뒤 인터넷우체국 전용 QR을 통해 가입하거나, 신분증을 지참해 알뜰폰 판매우체국을 방문하면 된다.
박인환 우정사업본부장은 "우체국 알뜰폰이 금융취약계층의 재기에 도움을 줄 수 있게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"면서 "앞으로도 전국 우체국 네트워크를 활용하여 어려움을 겪는 취약계층에 도움이 될 수 있는 공적 역할을 확대할 예정"이라고 전했다.