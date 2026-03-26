정명근, 이재명 정부 '비상경제상황실' 가동 직후 현장 행… 화성, 기업·농가 긴급 점검

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 25일 팔탄면 화훼농가 시설하우스를 방문해 에너지 수급 실태를 긴급 점검하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 25일 관내 보온재 제조업체를 방문해 원재료 수급상황을 점검하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲ 정명근 화성특례시장이 25일 관내 보온재 제조업체를 방문해 원재료 수급상황을 점검하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 25일 팔탄면 화훼농가 시설하우스를 방문해 에너지 수급 실태를 긴급 점검하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 25일 화성특례시의 기업 지원 정책에 대해 말하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

이재명 정부가 중동발 에너지 수급 불안에 대응하기 위해 '비상경제상황실'을 가동하자, 정명근 화성특례시장이 즉각 민생 현장 점검에 나서며 선제 대응에 착수했다. 정부의 비상경제 대응 기조가 발표되자마자 관내 제조업체와 화훼농가를 직접 찾은 것이다. 전국 최대 제조업 기반을 갖춘 화성특례시가 중앙정부의 위기 대응에 발맞춰 가장 먼저 현장 점검에 나섰다는 점에서, 정명근 시장의 신속한 대응 의지가 두드러진다.정명근 시장은 25일 카타르 LNG 공급 계약 관련 보도로 에너지 수급 불안이 확산하자, 곧바로 관련 상황을 면밀히 모니터링하라고 지시하고, 정부 기조에 맞춰 필요한 조치가 즉시 실행될 수 있도록 대응 태세를 갖출 것을 주문했다. 이어 같은 날 관내 제조기업과 화훼농가를 잇따라 방문해 원료 공급망과 에너지 수급 상황, 현장 애로를 직접 확인했다.이는 청와대가 25일 강훈식 비서실장을 중심으로 '비상경제상황실'을 설치하고, 거시경제·물가대응반, 에너지 수급반, 금융안정반, 민생복지반, 해외 상황 대응반 등 5개 실무 대응반을 가동한 데 발맞춘 조치다. 26일에는 이재명 대통령이 청와대에서 관계 부처 장관들과 '제2차 비상경제점검 회의'를 긴급히 주재하며 국가 차원의 대응체계가 본격화했다. 화성특례시는 이 같은 중앙정부 대응 흐름 속에서 지방정부 차원의 실행력을 앞세워 민생 현장 대응에 속도를 내고 있다.정명근 시장이 가장 먼저 찾은 곳은 관내 보온재 제조업체인 ㈜한성하나론 공장이었다. 정 시장은 공장 내 원료 창고를 둘러보며 원자재 입고 현황과 재고 상태, 가격 상승 추이 등을 직접 점검하고, 생산라인 운영 상황과 현장 애로를 청취했다.정명근 시장이 이처럼 제조업 현장을 우선 점검한 것은 화성특례시가 전국 기초지자체 가운데서도 가장 강한 제조업 기반을 갖춘 도시라는 점과 무관하지 않다. 에너지 수급 불안과 원자재 가격 상승은 곧바로 생산 차질과 수출 경쟁력 저하로 이어질 수 있는 만큼, 제조 현장의 충격을 얼마나 빨리 완화하느냐가 지역경제 방어의 핵심이라는 판단이 깔린 것으로 보인다.실제로 화성특례시는 정 시장의 긴급 지시에 따라 지난 17일부터 20일까지 관내 기업 220개사를 대상으로 긴급 실태조사를 실시했다. 그 결과 전체의 86.4%가 조업 차질을 겪고 있는 것으로 나타났다. 이미 현장에선 공급망 불안과 비용 부담이 현실화하고 있다는 뜻이다.정명근 시장은 "이재명 정부가 청와대 비상경제상황실을 통해 국정 상황을 매일 점검하듯, 화성특례시는 민생 현장에서 기업과 시민의 삶을 매일 아침 직접 챙기겠다"며 "중앙정부의 비상경제 정책이 현장에서 겉돌지 않고 시민의 삶 속에서 체감될 수 있도록 지방정부가 할 수 있는 모든 행정력을 속도감 있게 가동하겠다"고 밝혔다.특히 정 시장은 단순한 점검에 그치지 않고, 위기 대응 예산을 곧바로 연결하겠다는 방침도 분명히 했다. 그는 "제1회 추가경정예산에 기업 지원 사업을 확대 편성해 위기에 처한 관내 기업에 즉각적인 '골든타임 자금 지원'을 추진하겠다"고 밝혔다.이에 따라 화성특례시는 운전자금 지원 대상을 기존 202개사에서 302개사로 확대하고, 경기도 중소기업 육성자금 지원 대상도 1,300개사에서 1,900개사로 늘릴 계획이다. 여기에 수출 물류비 지원 한도를 기업당 300만 원에서 500만 원으로 상향하고, 지방세 기한 연장 및 징수 유예 등 세정 지원도 병행해 기업 부담을 낮추겠다는 구상이다.정명근 시장의 현장 행보는 제조업체에만 그치지 않았다. 같은 날 오후에는 팔탄면의 화훼농가 시설하우스를 찾아 농업 현장의 에너지 실태를 직접 점검했다. 시설하우스 내부 온도계와 난방시설 운영 상태를 확인한 뒤, 농업인들과 간담회를 갖고 에너지 사용 실태와 경영 여건을 살폈다.화훼농가는 이번 에너지 수급 불안 속에서 상대적으로 취약한 분야로 꼽힌다. 화성 지역 화훼농가의 약 90%가 전기 난방으로 전환된 상황에서, 유가 상승은 물론 전기요금 인상에도 직접적인 영향을 받기 때문이다. 특히 화훼 재배는 일정한 온도 유지가 필수적이어서 난방을 줄이기 어려운 구조다. 게다가 5월 가정의 달과 봄철 행사 시즌을 앞둔 시기는 화훼농가의 최대 성수기로, 최소 4월 말까지는 난방을 유지해야 하는 상황이다.정명근 시장은 현장에서 농가의 어려움을 들은 뒤 "꽃의 품질을 위해 단 1도(℃)의 온도도 낮출 수 없는 화훼농가의 절박함을 지방정부가 헤아려야 한다"며 "전기요금 인상으로 인한 부담을 덜 수 있도록 에너지 지원과 판로 확대, 화훼전문상가 구축 등 실질적인 지원 방안을 마련하겠다"고 말했다.이번 점검은 단순히 '현장 방문'에 머무르지 않고, 에너지 위기 국면에서 취약 업종의 고충을 빠르게 시정에 반영하겠다는 메시지로 읽힌다. 특히 중앙정부의 '민생복지반' 가동 기조와 맞물려 지방정부가 실제 생활 현장에서 어떤 역할을 할 수 있는지를 보여주는 사례라는 평가도 나온다.정명근 시장은 이번 대응을 두고 화성특례시가 중앙정부의 정책을 수동적으로 기다리는 데 그치지 않겠다는 뜻도 분명히 밝혔다. 그는 "이재명 정부가 25조 원 규모의 추경과 비상경제 대응체계로 국가 경제의 방파제를 구축했다면, 화성특례시는 가장 발 빠르게 움직이는 지방정부로서 모든 정책 수단을 총동원하겠다"고 밝혔다.이어 "이재명 정부와 원팀으로 시민의 삶을 지키는 '민생 수혈'의 선봉에 서겠다"며 "위기 상황일수록 행정의 속도가 곧 시민의 삶과 직결된다. 화성특례시민의 안방과 공장, 하우스 안까지 모든 정책 수단을 총동원해 민생을 지켜내겠다"고 강조했다.화성특례시는 앞으로도 청와대 비상경제상황실 대응 흐름과 카타르 LNG 수급 동향을 24시간 면밀히 모니터링하며, 정부의 비상대응 기조가 시정에 즉시 반영될 수 있도록 대응 체계를 유지할 방침이다.