▲이현주 개인전, ‘교육과 예술을 잇는 따스한 시선’ 서산시 학부모협의회장으로 활동하고 있는 이현주 작가가 개인전 ‘교육과 예술을 잇는 따스한 시선’을 서산시 서해미술관에서 진행 중이다. 방관식(사진 정주은) 관련영상보기

큰사진보기 ▲이현주 작가는 “사라져 버리는 순간이 아니라 누군가의 마음에 오래도록 남을 수 있는 온기 있는 빛을 그리고 싶었다”고 밝혔다. ⓒ 정주은 관련사진보기

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서산시 학부모협의회장으로 활동하고 있는 이현주 작가가 개인전 '교육과 예술을 잇는 따스한 시선'을 서산시 서해미술관에서 진행 중이다.다음 달 7일까지 이어지는 이번 전시는 작가가 일상에서 마주한 찰나의 빛과 그 속에 담긴 미묘한 감정들을 화폭에 옮겨 담은 작품들로 구성됐다. 단순한 풍경 묘사를 넘어, 삶의 현장에서 길어 올린 '머무름'과 '관계'에 대한 작가만의 깊은 사유를 엿볼 수 있다.이 작가는 창가를 스치는 햇살, 식탁 위의 정물, 자연과 사물의 조화 등 우리가 무심코 지나치기 쉬운 평범한 장면들을 아이의 시선이 투영된 작품들로 탄생, 관람객들에게 유년의 기억과 따뜻한 위로를 건넨다.이현주 작가는 "빛은 단순한 시각적 요소가 아니라 기억과 감정을 실어 나르는 통로"라며 "사라져 버리는 순간이 아니라 누군가의 마음에 오래도록 남을 수 있는 온기 있는 빛을 그리고 싶었다"고 창작 의도를 밝혔다.교육 현장에서의 다양한 경험을 담은 이번 전시회는 예술이 삶과 동떨어진 것이 아닌, 우리 곁에 살아 움직이는 감정임을 증명하고 있다.이현주 작가는 충남예술고등학교를 졸업하고 충남대학교에서 서양화를 전공했다. 이후 미술교육대학원에서 예술과 교육의 접점을 꾸준히 탐구해 왔다.서해미술관 관계자는 "예술과 삶, 사람을 연결하는 작가의 진심이 담긴 이번 전시가 많은 시민에게 잔잔한 휴식과 공감의 시간이 되길 바란다"고 전했다.